圖片版權 Reuters Image caption 2010年在北京兩會期間，新疆維吾爾自治區政府主席的努爾·白克力在人民大會堂。

中國國家能源局局長，曾任新疆維吾爾自治區政府主席的努爾·白克力受到違紀違法調查，引發媒體關注。

白克力曾是維吾爾族官員中少有的被認為仕途遠大的高官。現在他被指涉嫌「嚴重違紀違法」，可能涉及貪污腐敗和政治錯誤。

據中國媒體報道，周二（9月18日）白克力還在莫斯科和副總理韓正在莫斯科參加中俄投資合作委員會。周四白克力從俄羅斯歸來後被從首都機場帶走。

新疆是中國西部穆斯林人口聚居的少數民族自治區，也是中國備受國際媒體關注的省份。近年來那裏發生過多起暴力和騷亂事件，中國當局在那裏對所謂的伊斯蘭武裝分子和分離主義分子實行嚴厲鎮壓。

圖片版權 Getty Images Image caption 新疆是中國西部穆斯林人口聚居地少數民族自治區，維吾爾族是新疆信仰伊斯蘭教的人數最多的少數民族。

8月聯合國消除種族歧視委員會成員表示，有可靠的報告表明，北京「將維吾爾自治區變成了一個類似於大規模拘留營」。中國政府則指責有關報道和指控是「歪曲」，否認有關拘留一百萬維族人的指控，並堅持說新疆維吾爾族人享有充分的權利。

主張民族融合

白克力是維吾爾族的正部長級官員，接受調查時擔任國家發改委副主任，兼國家能源局局長。

1961年，白克力出生在新疆博樂縣。據說他在中學學習成績優異，1978年提前參加高考，被新疆大學政治系錄取。

他在大學讀書期間成為中共黨員。畢業後留校任輔導員，團總支書記，新疆大學共青團委副書記、書記，校黨委常委、宣傳部部長。

圖片版權 AFP Image caption 維吾爾學者伊力哈木被控進行網絡煽動導致烏魯木齊騷亂，被當局判處無期徒刑。

1993年離開新疆大學，擔任喀什地區行政公署任職，後在新疆維吾爾自治區政府擔任副秘書長，烏魯木齊市市長。媒體報道說，當時白克力成為中國最年輕的省級首府市長。

2008年白克力擔任新疆自治區政府主席。在職期間，他在新疆幫助推行「雙語教學」，加強了新疆中小學中的漢語教學。

白克力本人就能講流利的維吾爾語和漢語普通話。他曾對中國電視台記者說，作為中國公民，「學習掌握本國的通用語言天經地義」。

在北京中國民族大學做教師的維吾爾族學者伊力哈木·土赫提表示，「白克力是典型奴才，是共產黨培養的一個沒有人格的奴才」，因為白克力除了一個維吾爾名字，並沒有什麼民族性，因此不能代表維吾爾人。

烏魯木齊騷亂

2009年7月5日，新疆首府烏魯木齊市爆發的一場大規模暴力騷亂。那次涉及不同民族的暴力衝突導致197人死亡。伊力哈木·土赫提認為中共民族政策激化了民族矛盾，導致"烏魯木齊7/5事件"爆發。

在文章中把新疆稱作「東土耳其斯坦」的伊力哈木·土赫提撰文指責白克力在處理"烏魯木齊7/5事件"時偏袒漢族人。

7月6日白克力在電視講話中指責伊力哈木·土赫提在其「維吾爾在線」網站上進行「煽動宣傳，傳播謠言」。後來官方報道指責「維吾爾在線」的煽動是烏魯木齊騷亂的誘因之一。

圖片版權 AFP Image caption 2009年7月5日，新疆首府烏魯木齊市爆發的一場大規模暴力騷亂。那次涉及不同民族的暴力衝突導致將近200人死亡。

作為新疆政府負責人的白克力2014年的兩會期間對記者說，把新疆從中國分裂出去的企圖永遠不會實現，並說「暴力恐怖分子代表不了任何一個民族，也代表不了任何一個宗教。他們乾的是反社會反人類的罪惡暴行」。

白克力後來還撰文說，宗教極端思想是「社會毒瘤」，並說「此禍不除、新疆難安」。

2014年當局以「分裂國家」罪正式逮捕了伊力哈木，同年伊力哈木被新疆烏魯木齊市中級法院判無期徒刑。

2014年底，白克力調北京擔任國家發改委副主任並兼任國家能源局局長。

報道說，有跡象顯示去年他的政治仕途受阻。2012年中共18大當選為中央委員的白克力雖然未到退休年齡，但並沒有被邀參加中共19大。

2018年9月21日，中共紀檢委網站公布消息說，白克力涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。