Image caption 自2012年起，中國對聯合國維和部隊提供了的軍人數量超過了安理會其他四個常任理事國的總和（中國在南蘇丹的維和部隊）

本周在紐約召開的聯合國大會上，美國總統特朗普發言吸引了大部分媒體關注，但報道說，中國在聯合國悄無聲息地增加影響也受到西方外交官的注意。

《衛報》的外交編輯帕特里克·溫特（Patrick Wintour）認為，中國長期以來一直安於在聯合國保持低調，但是現在正在尋求更多影響力，中國增加交納聯合國會費，開始申明自己的世界觀，特別是國家主權高於人權的觀點。

根據歐洲對外關係委員會專家理查德∙高恩，去年聯合國的主要關注熱點就是中國崛起，「雖然這是數十年來的事情，但是最近大大加速」。

中國正在部分填補美國撤出後在日內瓦的聯合國人權委員會，聯合國教科文組織留下的空間。

「在處理貿易和人權委員會，你會聽到美國人無所作為。他們不再咄咄逼人。」理查德∙高恩說，「相比之下，中國開始主宰對話。」

Image caption 《衛報》評論認為，中國在聯合國中增加影響力，與此同時美國現任總統特朗普的所作所為讓歐洲更難以對付這種局面。

中國分量加大

與此同時，英國脫歐進程也削弱了歐盟在聯合國安理會的聲音。《衛報》報道說，本周召開的聯合國大會是最後一次安理會常任理事國中有兩個席位來自歐盟的會議。意即英國脫離歐盟後，常人理事國中的歐洲席位就只剩下了法國。

當然在某種意義上，中國通過對聯合國的贊助有權發聲。中國是個對干涉主義及其責任保持警惕的國家，但中國已經成為聯合國維和行動的主要力量。在2013年中國僅為聯合國維和行動經費提供3%的資助，現在中國提供的資助佔維和行動經費的10.25%。中國還承諾在今後5年為維和行動提供10億美元經費。

中國為聯合國維和行動訓練了8000名維護官兵。美國雖然出資基數高，但是正在逐步削減聯合國維和經費份額。美國常駐聯合國代表妮基·黑利說，美國剛開始削減聯合國會費。

毫不奇怪，中國在謀求聯合國內相應的地位。自2012年起，中國對聯合國維和部隊提供了的軍人數量超過了安理會其他四個常任理事國的總和，但是在聯合國約15個維和使團中沒有一個中國人擔任高級職務。

無論是否「民主」

現在中國大量投入聯合國的維和和發展項目，很快中國會把聯合國人權領域作為關注重點，這引起一些人的擔心。人權觀察組織擔心將來「更強調對話和共識，透明度和負責任程度都會有所降低」。

中國外交部對聯合國改革立場的文件顯示，中國主張聯合國人權機構改革要"扭轉將人權問題政治化的現狀，不搞雙重標凖，減少和避免對抗，促進合作，將更多資源用於人權技術合作項目，加強各國人權能力建設。"

《衛報》報道說，自從中國最高領導人習近平拍板，中國在2013年重返日內瓦人權理事會後，中國已經不再像從前那樣悄無聲息地發揮作用，而變成了主要的反對聲音，要求聯合國削減人權工作經費，質疑非政府組織觀察員地位以及外部資助。中國甚至要求把「人權捍衛者」從聯合國用語中除去。

圖片版權 Getty Images Image caption 聯合國人權事務高級專員巴切萊特本月早些時候敦促中國允許聯合國的監督人員進入中國西北的新疆（圖為2009年，一批婦女稱自己家屬被中國當局囚禁）。

按照中國對聯合國改革的立場，中國要求聯合國先對「擬議中的民主基金來源、使用規則和評估方法進行說明」，才進一步進行討論。另外中國不贊成將各國分為「民主」和「非民主」國家。

反對外部干預

在2005年3月的人權理事會會議上，中國凖備了35項正式干預議案，內容涉及敘利亞，厄立特里亞和白俄羅斯。中國在至前一年提出的干預案為26個。

2017年6月中國在人權理事會提出第一個決議案，題目是「發展對享有一切人權的貢獻」，隨後在2018年3月又提交了一個冗長的議案，題為「通過雙贏合作在人權領域促進互利合作」。該議案遭到美國反對，美國"傲慢"的反對激怒了中國。

美國布魯金斯學會的研究員泰德·皮科內在本月在文章中說，「兩個決議案都強調國家主權，呼籲安靜對話與合作，而非調查，不要發起要求行動的國際呼籲。」

他說，中國議案的措辭顯然無可指摘，但是微妙地改變了（人權議程）目的。

此前有報道說，新任聯合國人權事務高級專員巴切萊特本月早些時候敦促中國允許聯合國的監督人員進入中國西北的新疆。她在日內瓦聯合國人權理事會會議上說，中國政府在新疆各地所謂的再教育營大規模拘禁維吾爾人和其他穆斯林的指稱「令人深感不安」。

但中國隨後呼籲巴切萊特尊重中國的主權。中國外交部發言人耿爽對記者說，不希望聯合國捲入中國新疆的事態，「中方敦促聯合國人權高專及其辦公室恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，尊重中國主權，公正客觀履職，不要偏聽偏信」。

《衛報》的外交編輯帕特里克·溫特認為，影響聯合國為中國利益服務是個長期的策略，面對這種挑戰，美國現任總統的所作所為讓歐洲更難以對付這種局面。