圖片版權 AFP Image caption 這一代香港人難以忘記的催淚彈畫面。

四年前的9月28日，香港發生了一場大規模的佔領行動，示威者以雨傘抵檔催淚彈的畫面，登上國際媒體頭條，這場運動被冠以「雨傘運動」之名。示威者佔領主要交通幹道79天，與政府談判、多次與警方衝突，沒有換來北京或港府的讓步，政改方案隨後被否決，香港民主之路舉步維艱。

四年過去，這場運動的後遺症陸續浮現——多名示威領袖官司纏身；以「傘運」光環投身議會的人，因為宣誓事件失去議席，或是被阻參選；崛起的「港獨派」遭到官方連串打壓，提倡「港獨」的香港民族黨近日被取締——種種事件揭示中港矛盾在四年後並未有緩解的跡象。

BBC中文採訪了一些運動領袖以及建制派人士，回顧這場運動的得與失，以及討論香港未來發展的方向與困境。

「傘運」成與敗

「佔領」行動的起始，源自香港大學法律系副教授戴耀廷，寫了一篇題為《公民抗命的最大殺傷力武器》的文章，鼓勵民眾以非暴力公民抗命形式，爭取政治權利。

結果證實，我們做不到、整個民主運動都做不到，我們是否不夠深思熟慮，當然也可以這樣說。 戴耀廷, 佔領行動發起人

「重頭來過會不會做（發起運動），可能如果知道之後發生那麼多事情，花那麼時間，那可能會思考一下，還會不會寫這一篇文，」戴耀廷對BBC中文說，「但我不會說後悔。」

他的文章引起廣泛關注，其後與香港中文大學社會學系副教授陳健民及牧師朱耀明，發起「佔領中環」（即「佔中」）行動。他們三人被稱為「佔中三子」。

「佔中三子」以及多位示威政治人物，目前被控煽惑他人作出公眾妨擾等罪名。戴耀廷說，四週年並不是回顧這場運動的最佳時機，但今後難保自己會否身在牢獄。

至今，他一直甚少翻看催淚彈當天的畫面，催淚彈發射前，他身處政府總部外的陣地，根本不知外面發生的事情，但現在因為案件需要，反而重看當天的畫面，他坦言「有些記憶開始沖淡」。

圖片版權 Getty Images Image caption 戴耀廷說，如果知道往後發生這麼多事，他或會思考一下會否提出公民抗命。

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「佔中三子」希望透過威脅發起群眾運動，迫使北京與他們談判，但完全不成功，中國人大常委會在8月31日宣佈一份反對派不會接受的政制改革方案（又稱831決定）。戴耀廷當時已說，運動在「這階段已失敗」，佔領行動已經是一場「大龍鳳」（香港俗語，意為鬧事），繼續啟動下去，只是為了達到公民覺醒——讓更多人關心和參與政治。

豈料，這場「大龍鳳」不如他所預料，迎來催淚彈，而且，「佔中三子」無力叫示威者離開。

「我們最大的能力，是能夠做到一次又一次的佔領，而不是一次性的爆發，我們叫得人來、叫得人走，顯示是可以帶領群眾。」

但「結果證實，我們做不到、整個民主運動都做不到。」

他說，當年發起這場行動，是以香港當時的處境去思考這件事，「我們是否不夠深思熟慮？當然也可以這樣說。」

這場佔領運動的爆發點，並非戴耀廷在台上宣佈「佔領中環，正式啟動」的一刻——最後佔領運動發生在金鐘，而非中環。

你的器材不支持播放多媒體材料 黃之鋒回顧「雨傘運動」的得失成敗

爆發點是黃之鋒為首的學生領袖衝入公民廣場，被警方重重包圍，激發起更多市民上街聲援。

黃之鋒因為佔領行動，一度被判監（後來上訴得直），穿著囚衣的照片，成為他從政以來，又一標誌性的畫面。

「我覺得公民抗命重點是要承擔法律責任、承擔代價，」黃之鋒對BBC中文說，「雖然這個運動令我們背上刑責、判監入獄服刑，我沒有後悔過這個決定，亦都好慶幸可以成為歷史的一部分。」

圖片版權 AFP Image caption 學生衝入公民廣場後被包圍，大批市民上街聲援。

圖片版權 AFP Image caption 黃之鋒一直在運動的前線。

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由反對國民教育運動開始，黃之鋒一直站在運動的最前線，在國際媒體出現的次數，在眾多香港政客中名列前茅。這天，他很隨性地穿著拖鞋，到公民廣場外的天橋接受訪問。

「我不見得現在有任何人指控雨傘運動失敗。只要你是反對陣營，無論你是光譜的哪一邊，你寧願『傘運』沒有發生過，還是有『傘運』的出現？那好明顯是有『傘運』的出現，」他說，「我覺得雨傘運動能夠帶來新一代的政治覺醒，亦都影響了整個民主派願意用一個更進步的抗爭手法。」

傘運雖然不能夠撼動政權，但仍可以打動人心。我沒有後悔過這個決定，亦都好慶幸可以成為歷史的一部分。 黃之鋒, 佔領運動學生領袖

黃之鋒認為，四年來的最大改變，是民主運動上多了很多新面孔。

「傘運」後，一些以「港獨」、「自決」為號召的年輕政治人物嘗試參選立法會，但部分人因政府設下重重框架被拒諸門外，得到選票投身議會亦因為「宣誓事件」而失去議席。

反對派認為北京對他們的打壓愈來愈嚴厲，雖然如此，黃之鋒認為新一代，為民主運動帶來新的能量和想像。

戴耀廷也表示認同，他認為「傘運」後公民覺醒的成效遠超想像，反專制的力量更強大，很多人接受了民主的理念，不會輕易被別人控制其思想、被洗腦或灌輸專制的意識形態。

圖片版權 AFP Image caption 參與者中不乏年輕學生，很多人也在佔領區度過多個晝夜。

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激進與「港獨」

對香港的反對派來說，公民覺醒是一種正面的東西，能夠令更多人關注和參與政治，但在建制派的眼中，他們是「教壞下一代」。

建制派立法會議員梁美芬認為佔領行動「傷害」最深的，是年輕人不再重視守法、轉趨更激進、提倡「港獨」，例如在2016年發生的「佔旺暴力事件」。

「這些青年好像以為叫喊政治口號和理想，是沒有人敢拘捕他們，」梁美芬說。

戴耀廷認為，縱觀全世界的非暴力抗爭，民主運動都會步入失落期，有一些人會用更激進的方法，但他相信，暴力本身的方式代價太高，經過旺角事件，也可以見到現在想走向勇武的人都重返非暴力抗爭。

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年的農曆新年旺角騷亂，火燒旺角的場面是近年最嚴重的警民衝突。

2016年農曆新年發生的旺角騷亂，令一些表態支持「港獨」的社運人士，包括本土民主前線前發言人梁天琦入獄。而提倡「港獨」的香港民族黨，近期被當局視為「非法社團」。

在建制派口中，「港獨」是一條紅線，香港任何人都不能夠跨越。

戴耀廷今年3月3到台灣出席一個被指是「台獨組織」的論壇，被香港政府、中聯辦、官媒等點名批評他「鼓吹港獨」，引發起言論自由的風波。

在論壇上，戴耀廷表示，如果中國「反專制」成功，中國各族群可以考慮成為獨立國家、或成為聯邦。他之後接受BBC中文訪問時表示，自己不支持「港獨」、不推動「港獨」。

即使成為建制口誅筆伐的對象，但戴耀廷並沒有把自己噤聲，繼續發表討論「港獨」的文章。這些文章中，他思考中國大陸一旦陷入極大混亂，香港是否有走向獨立的可行性，他說自己是以學者的身份，去思考「中國崩潰論」後香港可以走的方向。

「港獨的問題是實在存在的議題，要深入了解，」他說。

圖片版權 AFP Image caption 遊蕙楨在立法會的一張「香港不是中國」的橫額，登上多家國際媒體的版面。

圖片版權 AFP Image caption 香港的大學校園也出現「香港獨立」的橫額。

戴耀廷說，目前一些要參與選舉的人，不敢提及「港獨」，「寒蟬效應」已經出現，所以他刻意不斷「討論港獨」，就是為了測試香港言論自由。

但他憂慮，如果港府推動23條國家安全法，或許他便不能如此暢所欲言。

建制派議員梁美芬認為，支持「港獨」的人，在香港是少數，但「港獨」人士在國際間得到的關注，卻令北京憂慮。

那麼可否「討論港獨」呢？梁美芬說，「港獨」違反《基本法》，討論「港獨」要有「正確的指引」，去交代《基本法》的說法和歷史背景。

她舉例，如果讓學生會主席在大學開學禮談及「港獨」，或是外國記者會邀請民族黨去演講，就有問題，不應該讓他們「倡議港獨」。

香港行政長官林鄭月娥曾經明言，「言論自由並非完全沒有限制」，而這卻正是很多人認為香港言論自由進一步收窄的原因──為甚麼連討論也不行。

社會撕裂

梁美芬認為，佔領行動帶來社會的撕裂。傘運後出現了「黃絲」與「藍絲」的陣營，前者是傘運的一代，後者則是支持建制、支持警方做法的代表。

她說，這場運動與其他國家地區的「公民抗命」不一樣，79日的佔領行動得不到全民的認同，有很多人反對「違法行為」，佔領行動也導致一些人無法做生意，生活上帶來不便，結果，增加了社會之間的仇恨，而這種社會撕裂非政客、政黨完全主導，而是來自於民間。

圖片版權 Getty Images Image caption 一些建制團體反對香港獨立，提倡盡快就23條立法。

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仇恨的出現是否真的來自佔領運動，是一個先有雞還是先有蛋的問題，在反對派的角度，北京政府對香港的打壓才是仇恨出現之處。

面對反對聲音，黃之鋒說，反感的人隨著時間發展，慢慢理解他們所做的社會行動，思想亦會有所改變。

黃之鋒說，以前沒有諸如大律師公會前主席石永泰這類專業人士，會公開表示曾經投票給主張公民抗命的年輕人。但現在不同，這也是顯示「傘運」把更多人拉近自己的光譜。

香港的未來

建制派梁美芬認為，香港目前的矛盾是一個「深層次的問題」，要拆解便需要透過教育，令青年不再大搞「港獨」，民主派要讓自己的群眾不要那麼激進，否則中央只會愈加緊張，對香港愈不信任。

但這種不信任也可以是雙向的，香港也發生過一些事件，令反對派不信任中央。例如近年發生了銅鑼灣書店李波以及明天系集團富豪肖建華，懷疑在香港「被失蹤」的事件，引起大陸執法人員跨境執法的疑慮。

被問到這些事情會否令香港人感恐慌時，梁美芬說這不是「典型的事情」。

「這不是中國法律制度容許的，如果案件超出制度，其實內地也應該要查，究竟為何不跟法律、不跟制度去查，他們的法律都說，不可以來香港（執法）的，」她說。

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她說這些事情其他專制國家也會發生，不會因為發生一兩事，就拒絶去那個地方，或了解整個地方。她說，中國已經改變，新一代應該到大陸看一下中國發展，不應該固步自封。

黃之鋒被問到會否視自己為中國人時表示，作為一個去中國大陸肯定被扣留的人，他不會自稱是「中華人民共和國的人」。

「用華人比較好一點，」他說。

傘運後4年，黃之鋒認為目前最重要是如何「傳承」這份歷史，孕育更多新一代年輕人去投入政治。這位21歲的青年衝入公民廣場一刻還未成年，如今卻在採訪時，多度提及比他還要年輕的人。

「如果我們不去用我們所理解的歷史，告訴千禧後的一代知道，以後他們對雨傘運動的歷史理解，就會由當權者去詮釋，」他說，不能夠讓當權者，把這場運動與「暴力」和「港獨」連在一起，要去告訴他們「傘運雖然不能夠撼動政權，但仍可以打動人心」。

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有觀察人士認為，「傘運」後的香港民主運動，走入一個低潮，黃之鋒認為，政治運動有一個週期，對這種低潮不感到意外，但他承認，以前大家不覺得投入學生社會運動要付出很大代價，但現在大家知道包袱愈來愈大，所以要讓新一代知道民主運動也有很多崗位，不一定要坐監的。

戴耀廷現在除了顧著案件外，他亦推動「風雲」計劃，希望在即將舉行的區議會選舉，能夠在一些建制派議員壟斷的地區，派出民主派人士參選，挑戰建制派的地位。

成效如何仍然有待關注，戴耀庭說，這項計劃本身不單止是要爭取議席，而是希望透過過程，帶動民主意識和覺醒，而且可以把願意在區內服務的人，與地區居民建立關係，在地區層面增加民主原素。

他說，運動爆發後落入了一陣失落期，但事實上這是不需要的階段，因為這個社會已經改變，目前的關鍵在於抗爭者的心態，要繼續「堅持」默默工作，大陸對香港的影響不會停止，在適當的時候，反對派的勢力便會再走出來。

圖片版權 Getty Images Image caption 有人在香港獅子山上掛有「我要真普選」的直幡，被視為香港獅子山精神的改變。

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