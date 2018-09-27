你的器材不支持播放多媒體材料 劉霞在座談會上回憶丈夫在生時談論其前景的一段對話。

今年7月獲准前往德國的劉曉波遺孀劉霞周三（9月26日）在美國紐約出席了一場座談會，並在會上談及劉曉波。這是她離開中國後首次在公開場合露面及發言。

劉霞在研討會上講述了劉曉波最後一段日子的一個小故事，她告訴丈夫，曾被問到「如果劉曉波回到公眾視野，是否會一呼百應」。「我當時跟曉波說，你猜我怎麼回答的。我說，我感覺不到，我覺得我也看不到。我說我就這樣回答的，曉波聽了以後就笑了。」劉霞說。

劉霞當場感謝了所有幫助過她和劉曉波的人，「謝謝在座所有的人，也謝謝這些年來所有為曉波和我一直努力的朋友們，謝謝大家。」

她多次低頭抹眼淚。

圖片版權 Reuters Image caption 座談會邀請了2018年"打破靜默 無懼迫害作家獎"（Disturbing the Peace, Award for a Courageous Writer at Risk）的入圍者劉霞與獲獎者、作家廖亦武。

座談會現場的一名觀眾對BBC中文表示，整個座談會時長2小時左右，但劉霞只講了上述一段話。他還表示，劉霞看上去精神不錯。

劉霞是中國詩人、攝影師和畫家，也是異見人士劉曉波的遺孀。2010年，劉曉波獲得諾貝爾和平獎後，劉霞就處於軟禁狀態，即使她沒有任何罪名。

2017年7月13日，劉曉波因肝癌逝世，全球各界人士曾發聲要求北京當局釋放劉霞。今年7月10日，劉霞乘坐芬蘭航空抵達柏林。

在場的作家廖亦武認為，劉霞獲釋的原因之一是美國總統特朗普發動中美貿易戰，他向特朗普政府表示感謝。

美國紐約正舉行聯合國大會。

圖片版權 Reuters Image caption 今年7月10日，劉霞離開中國。

劉霞參與的這場座談會由哈維爾圖書館基金會（Vaclav Havel Library Foundation）舉辦，主題是「中國無權者的力量」（The Power of the Powerless in China）。研討會邀請了2018年「打破靜默 危機中的勇敢作家獎」（Disturbing the Peace, Award for a Courageous Writer at Risk）入圍者劉霞與獲獎者、作家廖亦武以及哥倫比亞大學政治學教授黎安友等。

根據中央社的報道，廖亦武在座談會上表示，劉曉波去年7月去世後，劉霞毫無音訊，直到7月底才電話聯繫上她。劉霞在會上則數次提醒廖亦武，希望廖亦武不要一直提劉曉波的事情。

廖亦武周二（25日）在推特上表示，當日下午已經與劉霞抵達紐約，26號和27號晚間將出席哈維爾圖書館基金會的頒獎活動。劉霞今年7月抵達柏林後，廖亦武就曾在推特上發佈劉霞的生活點滴和照片。

劉曉波生前積極推動中國民主化進程，2008年參與起草「零八憲章」，2009年被捕，其後因「煽動顛覆國家政權罪」遭判監11年，劉霞則遭長期軟禁。

劉曉波2010年獲諾貝爾和平獎，但他與家屬一直未能出席領獎，當年頒獎禮上，只放了一張空椅。挪威諾貝爾獎委員會曾表示，歡迎劉霞去代領。

去年7月13日，劉曉波因肝癌引發多重器官衰竭辭世，享壽61歲。今年劉曉波忌日前夕，劉霞獲批准前往德國，但胞弟劉暉未能同行，被視為北京繼續控制和威脅劉霞的籌碼。