今年7月獲准前往德國的劉曉波遺孀劉霞周三(9月26日)在美國紐約出席了一場座談會,並在會上談及劉曉波。這是她離開中國後首次在公開場合露面及發言。

劉霞在研討會上講述了劉曉波最後一段日子的一個小故事,她告訴丈夫,曾被問到「如果劉曉波回到公眾視野,是否會一呼百應」。「我當時跟曉波說,你猜我怎麼回答的。我說,我感覺不到,我覺得我也看不到。我說我就這樣回答的,曉波聽了以後就笑了。」劉霞說。

劉霞當場感謝了所有幫助過她和劉曉波的人,「謝謝在座所有的人,也謝謝這些年來所有為曉波和我一直努力的朋友們,謝謝大家。」

她多次低頭抹眼淚。

圖片版權 Reuters Image caption 座談會邀請了2018年"打破靜默 無懼迫害作家獎"(Disturbing the Peace, Award for a Courageous Writer at Risk)的入圍者劉霞與獲獎者、作家廖亦武。

座談會現場的一名觀眾對BBC中文表示,整個座談會時長2小時左右,但劉霞只講了上述一段話。他還表示,劉霞看上去精神不錯。

劉霞是中國詩人、攝影師和畫家,也是異見人士劉曉波的遺孀。2010年,劉曉波獲得諾貝爾和平獎後,劉霞就處於軟禁狀態,即使她沒有任何罪名。

2017年7月13日,劉曉波因肝癌逝世,全球各界人士曾發聲要求北京當局釋放劉霞。今年7月10日,劉霞乘坐芬蘭航空抵達柏林。

在場的作家廖亦武認為,劉霞獲釋的原因之一是美國總統特朗普發動中美貿易戰,他向特朗普政府表示感謝。

美國紐約正舉行聯合國大會。

圖片版權 Reuters Image caption 今年7月10日,劉霞離開中國。

劉霞參與的這場座談會由哈維爾圖書館基金會(Vaclav Havel Library Foundation)舉辦,主題是「中國無權者的力量」(The Power of the Powerless in China)。研討會邀請了2018年「打破靜默 危機中的勇敢作家獎」(Disturbing the Peace, Award for a Courageous Writer at Risk)入圍者劉霞與獲獎者、作家廖亦武以及哥倫比亞大學政治學教授黎安友等。

根據中央社的報道,廖亦武在座談會上表示,劉曉波去年7月去世後,劉霞毫無音訊,直到7月底才電話聯繫上她。劉霞在會上則數次提醒廖亦武,希望廖亦武不要一直提劉曉波的事情。

廖亦武周二(25日)在推特上表示,當日下午已經與劉霞抵達紐約,26號和27號晚間將出席哈維爾圖書館基金會的頒獎活動。劉霞今年7月抵達柏林後,廖亦武就曾在推特上發佈劉霞的生活點滴和照片。

劉曉波生前積極推動中國民主化進程,2008年參與起草「零八憲章」,2009年被捕,其後因「煽動顛覆國家政權罪」遭判監11年,劉霞則遭長期軟禁。

劉曉波2010年獲諾貝爾和平獎,但他與家屬一直未能出席領獎,當年頒獎禮上,只放了一張空椅。挪威諾貝爾獎委員會曾表示,歡迎劉霞去代領。

去年7月13日,劉曉波因肝癌引發多重器官衰竭辭世,享壽61歲。今年劉曉波忌日前夕,劉霞獲批准前往德國,但胞弟劉暉未能同行,被視為北京繼續控制和威脅劉霞的籌碼。