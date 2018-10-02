追憶「國民黨四公子」沈君山：融合中西文化的瀟灑哲人

圖片版權 National Tsing Hua University Image caption 曾有 「國民黨四公子」之稱的沈君山，臥病11年過世，享壽86歲。

位於台灣北部新竹市的清華大學，9月中旬清幽校園後方一隅的中式庭園「奕園」涼亭內，擺著鮮花與數本書，涼亭木桌上擺著一盤圍棋，上方掛著書軸，書軸上有張和藹老人的圖像，下方寫著沈君山（1932-2018），清華大學前校長、台灣知名天文學家與文學家沈君山，在9月12日過世，享壽86歲。

沈君山的過世引起台灣媒體熱議，對岸新聞也跟進報導，但其實在2007年第三度中風後，這位老人家的身影就甚少被提起。一直等到過世後，大家才驚覺沈君山已經中風了11年。雖然被逐漸淡忘，但沈君山在台灣、兩岸歷史上，都有超凡貢獻。

BBC中文特約記者在現場致意，清華大學工作人員拿出一顆圍棋子說：「請用下一子代替上一炷香」。環顧四周，不斷有其他人前來致意，經詢問，有的是以前學生，有的是有幾面之緣，有的甚至移民美國許久，大家都在短短開放的一周內，抽空回來清大致意。

在台灣清華任教30逾年的歲月中，沈君山在師生間擁有相當高的知名度，不只作為天文科學家、教育家，沈君山也是台灣在過去戒嚴時期，國民黨當局與黨外運動人士溝通的橋樑，更對兩岸間的交流做出許多新頁。一生遵循中國傳統的他，內心也有許多西方自由派思想，曾經被譽為叱吒一時的「國民黨四公子」。

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圖片版權 National Tsing Hua University Image caption 沈君山校長喜歡以書贈友。

「國民黨四公子」

沈君山在1932年生於南京，祖籍浙江餘姚，父親沈宗瀚任教南京金陵大學，是美國喬治亞大學農業碩士與康乃爾大學農業博士。擅長農作物改良品種的沈宗瀚，是中國近代農業之父，不僅在小麥、蔬菜育種上成就非凡，大大改善中國農業生產量，幫助中國度過對日抗戰外，更代表中華民國，參加二戰後首次聯合國糧農會議。

國民政府遷台後，沈宗瀚持續在台灣農業上貢獻心力，而其子沈君山則是畢業台灣大學物理系後、協助清華大學在台灣復校。沈君山生前在書中回憶：「復校時全校只有18人、校長梅貽琦還攜著從北京清華帶來的學校大印」。

隨後沈君山赴美國馬里蘭大學深造，又在普林斯頓大學、美國太空總署與普渡大學任職，直到1973年回來台灣。

當時台灣民主化運動開始風起雲湧，黨外人士（非國民黨籍）在抗爭之餘，也給連戰（連震東之子）、陳履安（蔣介石副手陳誠之子）、錢復（前台大校長錢思亮之子）與沈君山起了「國民黨四公子」之名，認為他們身為「政二代」，無疑是將來國民黨接班人選。

後來連戰走上台灣副總統職位、錢復曾擔任外交部長、陳履安曾任國防部長，都曾權傾一時。沈君山雖然名列「四公子」，卻沒跟其他三位公子一同走上政治路，反而醉心天文學術研究，喜好圍棋與橋牌，與吳清源、聶衛平等棋士私交甚篤。除了理科，沈君山的詩詞造詣也高。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 與沈君山相識40多年的退休教授蔣亨進，對於老友過去的豐功偉業仍歷歷在目。

清大物理系退休教授蔣亨進，與沈君山相識40多年，他對BBC中文說：「早先知道沈君山，不是學術而是棋藝」，兩人後來在清大物理系相遇，常常互訪對方家中，吃完飯後下棋一整夜，「通常我們都下到筋疲力盡，很傷神，都全神貫注」。

蔣亨進也回憶，父親沈宗瀚性格沈穩踏實，沈君山卻瀟灑奔放，父子個性迵異。沈君山太好圍棋、橋牌，在美國日本贏了一堆獎杯獎牌回家，父親卻斥責他玩物喪志，「君山曾跟我開玩笑說，這些獎牌獎杯只能擺在廁所」。

兩岸溝通「甘草人物」

雖然好圍棋與橋牌，但沈君山這兩項興趣卻替當時的兩岸僵局打開大門，1990年12月時，沈君山應邀出席在北京紀念父親沈宗瀚的研討會後，與當時中共總書記江澤民有過三小時半非官方會談，是少數在中國改革開放後與時任總書記直接談話的台灣非官方高層人士。

沈君山在談話時談及當時台灣現狀，江澤民也頻頻問李登輝總統與台灣民主文化，沈君山一時用圍棋（東方）跟橋牌（西方）思維比喻，江澤民突然眼睛一亮：「圍棋跟橋牌，那你是鼎鼎大名，我們領導人很多喜歡橋牌的！我也會點，可惜水平不高。」

圖片版權 Shen Chun-Shan Image caption 沈君山曾與中國大陸總書記有三次非官方會談。

1990至1992年間，沈君山與江澤民一共進行三次談話，他直接跟江澤民說，天安門事件，看到學生王維林擋坦克車進去廣場那幕「一面看一面流淚」。江澤民則無奈回：「民主要有具體性，十一億人要吃飯，還有那麼多文盲、半文盲，一天到晚都是遊行，那經濟一定是搞不上去，光談民主，肯定是不行的。」

蔣亨進形容，沈君山就是兩岸非官方交流的「甘草人物」，名氣大的沈君山，1973年在美國時，中國時任總理周恩來曾透過秘書「指定邀請」他，但卻無緣見面。而這三次的會談「多多少少沈校長也把台灣的想法告訴大陸」。

沈君山隨後多次往返兩岸，並舉辦多項兩岸圍棋與橋藝競賽，促進雙方交流。甚至在1994年接任台灣清華大學校長後，還帶著當年梅貽琦來台時的大印回去北京交流。他生前在書中回憶，當他播起清華校歌時，許多老一輩校友都潸然淚下，原因是原先的校歌與校訓早在文革時就被「革掉了」。

圖片版權 National Tsing Hua University Image caption 1994年起，沈君山擔任台灣清華校長，替兩岸清華交流作出許多貢獻。

現任清華大學生命科學系教授李家維對BBC中文說，他還記得1985年從美國回台灣任教，去找當時理學院長沈君山報到時，如粉絲見到偶像。當李家維回去跟岳母說他見到沈君山時，岳母還笑他，「見到沈君山？口氣這麼大。」

在香港主權移交中國前，沈君山也與作家好友金庸，一起在香港主持研討會，中方包括現任中國人民銀行行長易綱與前世界銀行副行長林毅夫、台方則是有現任總統府秘書長陳菊與前海基會會長田弘茂等，兩岸三地的下一代領袖人物，當年在香港有了很好的互動。

不單是與中國大陸的關係，沈君山過去在戒嚴時期的台灣，也幫許多民運人士奔走，在台灣民主歷史大事「美麗島事件」上，力勸蔣經國不要動用武力。

李家維說：「沈校長一直胸懷兩岸，但是對台灣的土地感情也很深，他提出兩岸應該一國兩治，不是『制度』而是『治理』。」

沈君山當年認為「共享主權、分擁治權」的概念，才是能兩岸先彼此尊重，在謀求真正的統一模式。

圖片版權 National Tsing Hua University Image caption 沈君山與物理學家楊振寧一直是至交。

生活態度瀟灑

一生追求自由隨性的沈君山，外表傳統中國，內心卻西化，喜好率性而為，就算進入90年代，學生衣著都已十足現代化之際，沈君山仍喜歡穿著長袍在校園遊走。

吊祭現場的工作人員對記者說，沈校長過去還被學生目擊「在清大夜市小吃攤看到穿長袍的他在吃魷魚羹」。有次他上課對班上男同學調查，發現居然只有兩人有交女朋友，索性帶他們直接去聯誼。還有就是一次跟兩位學生分別下兩盤棋，一邊跟其他學生聊天等等的軼事。

蔣亨進回憶，沈君山1998年從清大校長卸任後，隔年即中風，當時陸方也頗為著急，甚至把他引薦到鄧小平生前就醫的北京301解放軍總醫院去接受「中西醫合璧治療」。然而喜好自由的沈君山憋不住整天悶在醫院，便打電話給當時在京的老友，諾貝爾物理學家楊振寧求助「拜託把我弄出去」。

兩人一到樓下櫃台，人員卻不識得兩老，問起「哪個單位的？」，兩人卻也語塞。沈君山一時開玩笑：「我們都是下崗的」，想不到櫃台人員卻板起臉孔：「下崗的可不行啊！」，後來要等解放軍高層出面調停後，櫃台人員才知「有眼不識泰山」，讓沈君山真能出去「瀟灑一下」。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 台灣清華大學在涼亭擺著鮮花、圍棋、數本書悼念沈君山。

雖喜好自由，但諷刺的是，生前三度中風的沈君山，逝世前在病榻下躺了11年，呈現無法回應的植物人狀態外，對於自己的生死已經不能決定。老友李家維不禁鼻酸：「當年沈校長恩師吳大猷過世時，在病牀折騰了很久，讓他很不捨，曾對我說，如果他也這樣的話，請讓他就這樣走吧」，想不到最後沈君山依舊同恩師一般遭遇。

沈君山過世前隨侍在側的蔣亨進與李家維，記者問起向沈校長說了什麼話時，蔣亨進說：「老友，你一路好走，等我到天堂再找你下一盤棋」，李家維則說：「人生瀟灑走一回」。

在2010年代尾聲的今天，沈君山彷佛已經離現在社會已遠，但是他過去40多年在台灣與兩岸間的故事，至今仍被許多人傳頌。記者離開前聊了許久，校方人員一句：「沈校長很喜歡聊天、很健談，他看到你也會很喜歡你的」，似乎有種因世代隔離，卻相見恨晚之感，只能以一子放在棋盤，替這位融合中西思想的哲人致上最後敬意。