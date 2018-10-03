時隔70年 兩岸天主教在梵蒂岡尋求突破

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國際天主教盛事「世界主教會議」於10月3日在梵蒂岡舉辦，中國大陸天主教團決定派遣中國主教團秘書長郭金才與主教團副主席楊曉亭前往當地參加，這也是中國大陸官方睽違已久再度向梵蒂岡派遣雙方認可的主教。

自從中國大陸官方與梵蒂岡在9月22日簽署「臨時性協議」，梵方正式承認七位由中國政府指派的主教後，雙方關係出現大幅好轉。

十月兩岸相逢？

而這次前往梵蒂岡的郭金才，即是原先中國政府指派的七位之一，並隸屬河北承德教區的主教。原先郭金才與承德教區的合法性皆不被梵蒂岡承認（梵方認為屬熱河教區），在日前的臨時性協議中，全都獲得合法化，郭金才這次造訪，意味著中梵關係出現實質性進展。

同時間，台灣官方也宣佈副總統陳建仁將於11日啟程前往梵蒂岡參加「封聖典禮」，由於陳建仁也是梵蒂岡官方冊封的耶路薩冷聖墓騎士，地位崇高，一時間在台灣媒體間掀起「兩岸天主教高層在梵蒂岡相會」的討論。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 台灣外交部政務次長謝武樵表示，兩岸天主教高層在梵蒂岡「應該不會碰面」。

不過在2日的台灣總統府例行記者會上，外交部政務次長謝武樵面對媒體時澄清，副總統陳建仁參加的是「封聖典禮」，與中方參加的世界主教會議有所不同，「應該不會碰面」。而台灣媒體則問到，台方是否會向梵方就與中方簽署協議一事交涉時，謝武樵則說：「副總統一定會表達希望教廷持續關注台灣的天主教徒利益」。

中梵進展神速

對於中梵兩方在事務交涉上的進展，台灣「兩岸政策協會」理事王智盛對BBC中文說：「中梵兩方的溝通腳步比想像中快，梵蒂岡在教務上面做出更多的妥協」。

他分析，兩方在協議上有一定的鋪陳，從九月底的主教任命臨時性協議，再迅速來到主教會議，可以看出梵蒂岡透過會議參與，開始強化中國在天主教世界的合法地位，「這是個遜序漸進的過程」。

圖片版權 Getty Images Image caption 目前在中國估計有1200萬的天主教徒。今天，中國的天主教徒面臨著選擇——參加北京批准的教會，或去地下教會。

隨著中國在天主教世界的重新亮相，未來勢必會衝擊到過往梵蒂岡對於中國的既有政策，王智盛分析：「包括教義認定、其他教區劃分、地下教會的認定，還有宗教價值等，可能都會作出讓步」。

就他認為，從2月份的中梵就主教任命傳出合意的消息，到9月底的臨時性協議簽署，再到10月的世界主教會議派遣，都是「中方主導為主、梵蒂岡配合」。如今的梵蒂岡並非以傳教方便為主，在其他教務的方面，恐怕都可以跟中方妥協。

兩岸天主教接觸

而兩岸的天主教高層，是否會透過這次一起在梵蒂岡的機會有機會碰面？王智盛則認為，站在宗教高度來看，其實都是兩個個別行程：「都在宗教線上，不會就政治或是外交上發生齟齬」。

但就外交上，王智盛則不認為梵蒂岡的宗教事務上，會立刻轉化成外交事件：「中國現階段還是希望嚴格控管宗教、讓天主教出現更多中國特色的教義，這比外交還更重要」。

圖片版權 Getty Images Image caption 台南鹽水天主堂。

目前在中國估計有1200萬的天主教徒，現階段一半是隸屬於中國官方認可的天主教愛國會、另一半則追隨梵蒂岡，成為地下教會。兩岸的天主教互動從中國改革開放至今都是台面下互動，許多中國大陸的主教或幹部，必須低調由其他方式來台交流。

然而，台灣的陳建仁副總統是維繫台梵兩國間邦交相當重要的橋樑，「副總統的政治與宗教特殊性，是鞏固台梵的重要角色。但是在台灣樞機主教單國璽過世後，他的繼任者尚未決定、還有香港樞機主教陳日君的言論等，是梵蒂岡相對要去思考的」，王智盛說。

這次台方參加的「封聖典禮」，除了祝賀外，台灣外交部更期盼能藉此機會「邀請教宗訪台」。但在中梵關係逐漸步入新頁之際，這項過往被視為「難上加難」的任務，如今看來只會更加艱難。