BBC博客：個人崇拜升溫習近平思想電視秀登場

圖片版權 Hunan TV Image caption 《新時代學習大會》由中共湖南省委宣傳部策劃，在中共19大召開一週年之際推出。

中國，晚飯時間，晚間新聞剛剛播完，黃金時段的電視觀眾們凖備好開始觀看真正的晚間娛樂節目。

電視上的一個問答秀節目開始了，主持人宣佈：「讓我們來聽聽習主席的講話，理解習主席的思想」。這個節目的名字叫：新時代學習大會。

這裏的「習」指的是中國領導人習近平。他逐步收緊了對整個國家的掌控。就在一年前，「習近平思想」寫入了中國共產黨黨章。這樣的情況已經很久沒有發生過了。

「新時代學習大會」由湖南衛視播出。這個中國最受歡迎的娛樂頻道以年青人為目標受眾，也就是說這是要確保中國的新生和千禧一代都全部加入學習行列。

好玩嗎？

節目分成兩輪：問答和簡短演講，內容是中國共產黨的理論和習近平思想，其中包括回答習近平登上權利巔峰的個人經歷。

圖片版權 Hunan TV Image caption 《新時代學習大會》是中國電視理論節目《社會主義「有點潮」》第二季。

主持人提問道：習主席15歲的時候，從北京被送到陝西梁家河插隊。在那段時間，他對學習知識如饑似渴。有一次曾步行15公里去借書。這本書名是什麼？

有人立刻搶答：《浮士德》。

「恭喜！回答正確。」主持人說完，台下響起觀眾掌聲。

主持人接著念出了習近平在1990年代擔任福建福州市委書記時寫的一首詩，提問：「這首詩是紀念誰的？」

「焦裕祿」，又有人立刻回答。正確。這一次，參加問答節目的人立刻就想到了這位1960年代的中共幹部楷模。習近平曾為他親筆寫詩讚頌。

「什麼樣的理論才算得上是偉大的理論？」清華大學馬克思主義學院院長艾四林提出了這個問題。他是節目特邀的專家。

這時另一個參賽者回答說：「偉大的理論一定是歷史的理論、科學的理論、人民的理論。在當代，科學的理論偉大的理論就是習近平新時代中國特色社會主義思想。」

他完美的回答贏得了讚揚。

圖片版權 AFP Image caption 中國為期十年的「文化大革命」中，紅寶書《毛主席語錄》人手一冊。全國彌漫對毛澤東的個人崇拜之風。

這個節目還播出被視為「金句」的習近平講話或採訪的片段，參賽者需要完成句子或者回答相關問題。

習近平在某次講話中說：「馬克思主義非常深刻，但是基本上能總結為一句話......」

有參賽者回答：「就是為了解放全人類」。

對節目參賽者來說，這個問答秀還是有些與眾不同之處。節目結束後雖然沒有獎品，但沉浸在有關習近平的知識之中，並充分展示自己的專長就是他們的收獲。或許在組織者看來，觀眾應該也有獎品，那就是他們有機會牢記黨的理論，提高對習近平思想的認識水平。

這個節目發出的信號非常顯而易見：在中國的今天和當下，牢記黨的理論、理解習近平思想，是通向成功，特別是在公共或政府領域通向成功之路的潤滑劑。

圖片版權 Alamy Image caption 中國「文革」期間的宣傳畫，鋼鐵工人手持紅寶書，身上佩帶毛主席像章。

這表面上似乎是很原始很不著意掩飾的宣傳手段，但是從某種意義上說，它與任何灌輸過程當中的標凖問答環節沒有什麼不同。這是喊口號、在電視上歌頌領導人等宣傳手法的延伸，不過用上了遊戲的形式，也清楚地顯示習近平個人崇拜是如何運作的。

誰愛看？

《新時代學習大會》共有五集，包括的問題從習近平思想從哪裏來、新思想新在哪、以及新思想要把中國帶到哪裏去。但是在節目首播四天後，也沒有在中國的社交媒體微博引爆什麼熱議。

有人在微博上譏諷說：「這肯定會成為收視率最高的電視節目。」

另外有人調侃道：「所有答錯了的，都應該接受再教育，達到新時代的要求。」

圖片版權 Hunan TV Image caption 節目自稱這是中國首檔推動習近平思想的電視理論節目。

有一對不願透露姓名的60歲左右的夫妻在看了這個節目後向BBC發表了這樣的感想。

丈夫看了開場就忍不住笑出了聲：「我看不下去。你看得出來，這些參賽選手都是特別安排的。他們都像在背誦課本一樣。」

但妻子作為一個老黨員卻有不同的看法：「很沉悶卻很有意義。現在年青人只學一些基本的政治知識。給他們灌輸一些有價值的東西很有必要。」

從某種意義上說，這樣的節目算是圍繞習近平思想合情合理派生出來的行業。這個節目的嘉賓，來自習近平思想研究中心。這樣的研究中心在2017年年底以來在中國各地出現，專門針對青年學生。

CET中國項目負責人莫大偉（David Moser）說：「毛時代之後，鄧小平決定廢除領導個人終身制，確立精英官僚的集體領導，並且用任期制加以限制。習近平顛覆了這一決定。自他掌權後，改革開放之前的那種個人崇拜有明顯的回升。」

如今，有各種各樣的工具，如應用程序APP、手機遊戲和漫畫等等，幫助領導人建立起個人崇拜。 這台電視問答秀不過是換了一種形式而已。

莫大偉說：「在中國媒體內，政治與娛樂是分開的，現在這種新的習近平崇拜從根本上改變了這種情況。」