世界多國也過「黃金周」？中國遊客「邊玩邊辦事」

圖片版權 Getty Images Image caption 大量中國民眾在中國「國慶黃金周」外出遊玩。

中國「國慶黃金周」已接近尾聲，在七天假期裏忙碌的不只有中國人，還有周邊多國的商家，他們期待接踵而來的中國遊客能「買買買」。不過，對於很多中國遊客來說，一趟海外之旅的意義早已不限於單純觀光。

「一到長假，無論如何都要出國的，區別只是坐飛機去，還是在朋友圈看，」一則社交平台上流傳的段子寫道。

今年召開的世界旅遊城市聯合會青島香山旅遊峰會的一份統計顯示，2017年，中國出境遊客（前往國外和港澳台地區）達到近1.3億人次，比上一年增長7%，成為世界上最大的遊客來源國。泰國、日本、英國和美國成為最受中國遊客歡迎的國家。

一些國家的旅遊業者期待中國遊客能提振當地經濟，但也有所在國民眾認為，在每年假期「集中出遊」的中國遊客會給當地民眾的出行造成困擾。

不過，在海外遊大潮中，很多中國遊客不再滿足於簡單前往熱門景點「打卡」，轉而投向一些你可能意想不到的周邊項目，BBC中文和三名中國遊客聊了聊他們的特殊之旅。

濟州島「駕照遊」

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國濟州島是中國遊客比較熱衷的景點。

你還以為去韓國只是在免稅店前排隊買化妝品？那你可能就過時了。

在韓國南部的小島濟州島，在英國剛讀完書的小王沒有多少心情欣賞陽光和沙灘，他的主要目標是參加一次駕照考試。

「我來這就是為了直接考個國際駕照，因為我是背包客，這樣以後出國玩就方便多了，」小王說。

小王只是中國蜂擁而至的駕考大軍中的一員。根據濟州島駕考中心的數據，今年到目前為止，已有2172名中國公民在這裏獲得駕照，平均每周都有近60人，而在2010年，全年的數據也不過68人。

由於中國沒有加入《聯合國陸路交通國際條約》，中國公民無法取得國際駕照（International Driving Permit）。很多像小王一樣經常出國的人們便專門前來。此外，也不乏一些連中國國內駕照都沒有、也完全不會開車的人。

BBC中文記者在購物平台淘寶上看到，有多家店鋪提供濟州島駕考的一條龍服務，價格從6000元到15000元（約873美元到2184美元）不等。

「不會開車的話，你就去報個VIP班，多學半天，三天絶對能拿證。」一家駕校公司負責人對BBC中文說。

中國法律允許其他國家有效駕照的持有者換領中國駕駛證，但換領政策各地各不相同。在部分省份，符合條件的持證者只需參加科目一（即理論筆試）便擁有了與在國內通過駕校考試等同的駕駛證。

圖片版權 Getty Images Image caption 今年到目前為止，已有2172名中國公民在濟州獲得駕照，平均每周都有近60人。

此外，離上海不過500公里的濟州島由於對中國採取免簽政策，成為不少急求駕照而不得的中國人心中的駕考天堂。

旅遊撰稿人艾琳‧克雷格（Erin Craig）此前在BBC資本網撰文說，中國遊客在濟州參與駕考的成功率很高，而且考試速度很快。韓國的駕照考試雖然也包括醫療檢查、筆試、封閉式駕駛考試及路考，但一個下午通常可以完成考試的多個項目。其中，筆試還提供了中文版本。

台灣「凍卵遊」

圖片版權 Stork Fertility Center Image caption 「凍卵」，這個一度對中國民眾來說有些遙遠的名詞，正吸引著數以百計的中國大陸遊客飛往台灣。

「凍卵」，這個一度對中國民眾來說有些遙遠的名詞，正吸引著數以百計的中國大陸遊客飛往台灣，「為未來留條後路。」

「我們感情很好，只是對於生小孩一直沒有共識。但現在已經37了，擔心以後不容易懷孕，就用假期來看看。」在北京一家航空公司上班的小劉對BBC中文說道。

2015年，中國影星徐靜蕾公開自己遠赴美國凍卵的經歷，讓凍卵在中國成為有一定經濟條件女性之間討論的熱門話題。然而，由於中國大陸禁止單身女性凍卵，一些中國女性便將目光放到了海外，其中，美國是首選地，但台灣因為價格低廉，也獲得一些人的青睞。

位於台灣新竹的送子鳥生殖中心向BBC中文展示了他們的統計數據：中國大陸的客戶是外來做凍卵手術的主力，且年增長率都將近50%。這其中，35到40歲的女性最多，佔了將近一半。

BBC中文諮詢了台灣幾家從事該手術的公司，它們的報價為3到8萬人民幣（約4368到11648美元）不等，較美國20萬人民幣的均價低廉很多。送子鳥生殖中心說，手術本身並不複雜，但需要在月經後數日開始打排卵針，在兩周後完成取卵。

小劉說，現在雖然她有空，但沒有趕上生理期，因此決定先帶排卵針劑回北京，等到生理期後再來台灣取卵。

圖片版權 Getty Images Image caption 一些老人擔心未婚子女，在相親角幫子女找對象。

雖然越來越多的人進行「凍卵旅遊」，但這並不意味著一次手術就高枕無憂。

美國生殖醫學會（ASRM）的研究顯示，一顆在30歲之前冷凍的卵子，復蘇形成胚胎後，能夠成功孕育嬰兒的機率是4.5%-12%。但如果年齡稍微推後至38歲，懷孕率便下降至2到12%。

柬埔寨「看房遊」

圖片版權 Getty Images Image caption 中國購房者已將目標放到了鄰國柬埔寨。

在柬埔寨首都金邊，一些地方可能會讓你誤以為來到了一個中國的小城，到處是中文的標牌和熙熙攘攘的中國遊客。

數據顯示，2017年共有約120萬中國遊客前往柬埔寨旅遊，佔外國遊客總數的21%，同比大幅增長46%，中國首次超過越南，成為柬埔寨第一大遊客來源國。

圖片版權 Getty Images Image caption 柬埔寨首都金邊的一處在建的房地產項目。

在這些來柬埔寨的中國遊客中，一部分人的目標並非傳統的吳哥窟或大皇宮，而正是一些建成沒多久的公寓樓，來自湖南的小周便是其中之一。

「我自己是做生意的，所以對這邊房子挺有興趣的，只是擔心已經晚了嘛，這幾天太太有假就一起來這邊看看，」小周說。

中國官方近年持續加大對周邊國家的投資，民間不少人士也彷彿看到商機。在中國國內一二線城市房價漲勢放緩甚至有所下跌後，購房者已將目標放到了鄰國柬埔寨。

「去年我們售樓部基本上到訪者很少，今年每天都有3組左右。外來人口和交通壓力也增加不少，」一名從事柬埔寨地產生意的商人向BBC中文介紹道。「中國遊客最看重的是地段。」

圖片版權 Linh Pham/Getty Images Image caption 中國遊客湧向越南芽莊。

不少當地建築商都以高收益、高房租作為宣傳標語。他們給出的理由是，柬埔寨與中國保持著良好的關係，經濟保持著7%的增長，國民平均年齡也很年輕，房屋的升值前景較為樂觀。

金邊的這番景象並非特例。BBC中文此前曾報道，越南旅遊城市芽莊也掀起了「看房遊」，房產銷售手冊大多配有中文，很多中國人借著在芽莊旅遊的機會，邊看景邊看房，看上的直接成交買房。

備註：應受訪者要求，小王、小劉和小周均為化名。