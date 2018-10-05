疑允陳浩天演講 FT亞洲總編續留港簽證被拒

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英國《金融時報》向BBC中文確認，香港政府早前拒絶香港外國記者會（FCC）署任主席馬凱（Victor Mallet）續期工作簽證的申請。FCC早前邀請香港民族黨「召集人」陳浩天發表演講，引起中國和香港政府不滿。

《金融時報》發表的聲明指，香港政府沒有說明拒絶馬凱簽證續期申請的原因，這也是他們「首次在香港遇到這種情況」。馬凱現時也是《金融時報》亞洲總編輯。

BBC中文向FCC查詢，對方指也是剛剛收到這個消息，因此未能回應。香港政府回應BBC中文查詢時指，政府「不會評論個別個案」。

陳浩天8月應邀到FCC演講後，引來中方批評。中國外交部駐港特派員公署在演說結束後發表長篇聲明，對FCC堅持進行活動「表示義憤並予以譴責」，要求會方「反躬自省，糾正錯誤」。FCC當時強調，邀請陳浩天不代表認同其言論。

香港在《一國兩制》的原則下有權自行制定出入境法律，包括允許或拒絶非香港永久居民入境與逗留。香港過去曾拒絶多名人士入境，引來國際關注，包括曾公開評論香港人權、自由倒退的英國保守黨人本尼迪克·羅傑斯（Benedict Rogers）。

另外，吳叡人和吳介民等三名台灣學者去年原定計劃到香港中文大學出席《殖民香港：由英殖時期到特區年代》，同樣被拒絶。