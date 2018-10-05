國際刑警組織主席孟宏偉在中國失蹤 法國開啟調查

圖片版權 EPA Image caption 兼任中國公安部副部長的孟宏偉，於2016年11月當選為國際刑警組織主席。其妻子向法國警方報警，稱他下落不明。

國際刑警組織主席孟宏偉的妻子向法國警方報案，稱他於9月底回中國之後失蹤。

法國警方周五（10月5日）透露消息稱，他們已就此案展開調查。

法國警方還透露，孟宏偉是在上周離開國際刑警組織在里昂的總部返回中國的。

警方消息來源還向法新社表示：「孟宏偉不是在法國失蹤的。」

香港《南華早報》引述消息來源稱，孟宏偉上周搭乘的航班抵達中國後，立即被紀檢部門帶走，目前正在接受調查。報道沒有透露他為何被調查。

美聯社引述一位不願透露姓名的國際刑警組織官員稱，孟宏偉確實回到北京，目前正在對其下落不明進行調查。

孟宏偉是誰？

現年64歲的孟宏偉，是中國公安部副部長，他的名字周五（5日）仍然出現在中國公安部的網站上。

漢族，1953年11月生，黑龍江哈爾濱人；

1975年6月加入中國共產黨，1972年12月參加工作，北京大學法律系法律專業畢業；

現任公安部副部長，國際刑警組織主席，副總警監警銜；

40多年刑警工作經驗

國際刑警組織任期到2020年屆滿

圖片版權 China MPS Image caption 孟宏偉的名字仍然顯示在中國公安部的網站上。

國際刑警組織怎樣說？

國際刑警組織發表聲明說，已經知悉了這一失蹤指稱。「這是法國和中國有關當局的事務」。

針對孟宏偉在中國期間的行程以及他妻子為何現在才報案，國際刑警組織目前沒有給出更多信息。

國際刑警組織還補充說，負責該機構日常工作的是秘書長，而不是主席。目前該組織共有192個成員國。

擔任主席的孟宏偉，負責國際刑警組織的執行委員會，他在2016年出任此職，任期應該到2020年屆滿。

孟宏偉在2016年11月當選為國際刑警組織主席，是擔任該組織的第一位中國官員。當時人權組織曾經擔心此舉會更有利於中國當局追查在海外的政治異見人士的動向。

中國的司法系統被要求忠誠於黨，孟的當選引發輿論對國際組織公正性的質疑和擔憂。

圖片版權 Interpol Image caption 國際刑警組織通過推特發表聲明說，不會再就此事發表評論。

孟宏偉惹怒了中國？

BBC亞洲事務記者杉麗雅（Celia Hatton）分析說，孟宏偉的案子值得注意有幾個方面的原因。

在孟宏偉失蹤只有幾天，他的妻子就通知了法國當局。中共官員失蹤後，家人聯繫外國政府的案例非常、非常罕見，因為他們擔心親人會受到更加嚴厲的懲處。

孟宏偉的妻子之所以這樣做，是不是感覺別無選擇？

另外，孟宏偉出任國際刑警組織主席曾經讓中國政府大為自豪。如果他真的是在中國國家體制內失蹤的，那麼他到底惹怒了誰？

或者說，他到底做了什麼、導致北京心甘情願、公開地放棄在國際刑警組織中的最高職位？

今年4月，中國官媒新華網曾報道，公安部副部長孟宏偉已不再擔任公安部黨委委員。當時已是孟宏偉再次被削權。

去年12月，他被免去中共國家海洋局副局長、中共海警局局長職務。當時的分析認為，孟宏偉仕途可能不妙。

孟宏偉自2004年開始長期任公安部副部長，與周永康有不少交集。

周永康在2002年的中共十六大上升任政治局委員，2003年3月兼任公安部部長、國務委員後，孟宏偉在第二年被提拔為公安部副部長、黨委委員，成為周的副手之一。