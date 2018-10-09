孟宏偉受查：「中國式執法」與國家形像的影響

圖片版權 AFP Image caption 孟宏偉自2016年開始擔任國際刑警組織主席。

國際刑警組織前主席、中國公安部副部長孟宏偉從失去聯絡到中國當局證實他被扣查歷時一周多，期間連國際刑警也不知道自己主席的蹤影。直至孟宏偉太太向法國警方報案、香港媒體引述消息報道他的行蹤和國際刑警要求中國交代後，中方才證實他被扣查的消息。

孟宏偉自2004年開始長期任公安部副部長，與周永康有不少交集。中國官方媒體《環球時報》報道，中國公安部部長趙克志在周一（10月8日）凌晨主持公安部黨委會議，通報孟宏偉「收受賄賂、涉嫌違法」的情況，會議期間還特別要求「徹底肅清周永康流毒影響」。

孟太太英文名Grace Meng，她日前在法國召開記者會，向記者展示孟宏偉失蹤前向她發出的「刀子」表情符號，示意他「有危險」。她又用中文向記者呼籲國際社會關注事件。

分析指出，孟宏偉獲委任為國際刑警組織時曾被外界視為中國參與國際事務的一大突破，但它如今用國際刑警組織也「措手不及」的方法扣留孟宏偉，將令中國的國際形像大打折扣。

圖片版權 AFP Image caption 記者會舉行期間，孟太太背向鏡頭，不願意露臉。

事情有甚麼新發展？

孟太太召開記者會時背向鏡頭，不願意上鏡，指她收到孟宏偉失蹤前向她發放訊息，要她等他電話，然後向她發出「刀子」表情符號。

她又說，孟宏偉的事情屬於「公平正義、屬於國際社會」，也屬於她「最愛的袓國和人民」。

中國外交部發言人陸慷在周一的例行記者會期間說，中方將「一如既往地支持國際刑警組織工作」，中國公安部也把相關訊息正式通報了國際刑警組織的總秘書處。

國際刑警組織目前已委任原藉韓國的金鐘陽署任主席。

圖片版權 AFP Image caption 孟太太向記者展示從丈夫收到的刀子表情符號訊息。

孟宏偉突然離任會影響國際刑警運作嗎？

上一名主動請辭的國際刑警組織主席是南非前警察總長塞萊比（Jackie Selebi）。他2008年辭任，其後南非法庭裁定他貪污罪成，判囚15年，但他坐牢不夠一年就以治病為由獲得假釋。

國際刑警組織的網站介紹，主席的工作包括主持組織大會和執行委會的會議，並確保組織會確切執行會議所做的決定。路透社報道指，許多時候國際刑警組織的主席都是從國家警察部門借調的，他們同時會保留所屬國家的政府職位。

香港浸會大學政治及國際關係學系教授卡貝斯唐（Jean-Pierre Cabestan）指，國際刑警組織主席參與組織日常的運作並不深，因此組織的運作「不會受孟宏偉的事情影響」。

事情對中國公民參加國際組織有何影響？

孟宏偉2016年起擔任國際刑警組織主席，是第一位來自中國的主席。國際組織人權觀察去年曾發出公開信，質疑國際刑警組織能否在孟宏偉的領導下維持對人權的尊重和保護。

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，這次事件印證了孟宏偉出任國際刑警組織主席時外界的擔心。他接受BBC中文訪問時形容，這是「國際級的大笑話」，又指這對中國國際的軟實力形像是個挫敗。

他說，中國在國際刑警這麼一個組織，「應該注重搜證、程序和透明度」等指標，但整件事情中可以看到中國的所謂軟實力沒有甚麼「值得令人肯定、欣賞」的地方。

而香港大學法律系副教授弗萊（James Fry）就指出，按《維也納外交關係公約》的規定，即使孟宏偉身為國際組織成員，他在自己的國家也不會獲得任何「特別的權力和待遇」，而是要按中國的法律行事。「因此，中國有權取消孟宏偉在國際刑警組織代表中國的身份，也可以按自己的法律法規向他作出調查。」

陳家洛認為，這次件事對中國形像和聲譽會造成破壞，而如果中國未來想派出代表性的人物到國際組織當領導職位時，國際社會將會有保留。

他解釋說，這是因為其他國家不會知道這個人的注意力仍然留在與北京政府或中共中央「千絲萬縷」的瓜葛，而不是他應該負責的國際組織工作。