習近平宣傳熱持續 中國推「平語近人」新節目

圖片版權 CCTV Image caption 周一（10月8日）起，中央電視台《百家講壇》推出特別節目《平"語"近人——習近平總書記用典》

「習思想」似乎成為了中國電視節目的新主題。繼湖南衛視一檔習近平思想電視問答秀引發廣泛討論之後，中國官方宣傳機器又在近日推出了一檔新節目。

周一（10月8日）起，中國中央電視台（以下簡稱「央視」）開始推出特別節目《平「語」近人——習近平總書記用典》，從習近平引用的古代典籍和名句入手，來闡釋」習思想「。這檔節目將連續12天在晚間黃金時段播出。

觀察人士認為，目前中國當局塑造個人崇拜的技術手段和形式有一些創新，不過在目前的信息時代，「造神」或重現「毛式個人崇拜」已經不太可能。

又一檔學「習」節目

《百家講壇》是中央電視台的一檔講座式教育節目，以往的節目內容主要包括講述中國各個朝代的歷史、解讀文學名著等。這次特別節目則請來了馬克思主義學者和文化學者，從習近平在講話中引用的古代詩句來闡述、宣傳他的個人經歷和思想。

節目開頭，北京大學馬克思主義學院教授郭建寧就提到了習近平曾多次引用的一首詩：清代鄭板橋的《濰縣署中畫竹呈年伯包大中丞括》。河南大學文學院教授王立群講解時說，鄭板橋這首詩表達了他深切的愛民之情。隨後，主持人說：「總書記濃厚的為民情懷，你從他的話語，從他的眼神當中都能夠體會到。」

習近平在國內外講話中非常喜歡引用中國的古代典籍，整理其用典和解析的《習近平用典》一書在2015年已經出版發行，該書第二輯也已經在今年5月上市。中國官方出版社稱該書銷量高居政治類圖書榜首。在亞馬遜中文網站的評論上，該書的五星好評達到了85%，而一星、二星、三星評論僅分別佔1%、1%及2%。

該節目還請來了習近平早年在陝西延川縣梁家河插隊時的村民張衛龐。張稱，「他跟過去比沒有變，再糙的飯他都能咽得下，再窮的老百姓他都看得起，現在還是這個樣。」

微博上，一名網友曬出了《習近平用典》、《習近平的七年知青歲月》兩本書，以及播放著該節目的平板電腦屏幕，說「經典要配合著看。」也有網友對這檔節目不屑一顧，稱「央視居然有檔節目叫《平語近人》，真是花式馬屁的典範了。」

BBC中文記者聯繫王立群以求置評，對方短信回復稱，節目為兩個月前錄製，今日嘴角有傷不便說話。BBC中文記者也給北大教授郭建寧發了郵件請求置評，截至發稿，尚未收到對方回復。

「造神」還可能嗎？

9月底，廣受年輕人歡迎、以娛樂綜藝節目聞名的湖南衛視播出了學習習近平思想的電視問答節目《新時代學習大會》。節目分為問答和演講兩個環節，參賽者需要回答有關習近平喜歡的書、詩作背景等問題。

圖片版權 Hunan TV Image caption 《新時代學習大會》問答電視節目

去年10月中國共產黨第十九次全國代表大會上，習近平新時代中國社會主義思想被寫入黨章。今年3月，「習思想」被寫入中國憲法。從各種書籍、講座，到學術研究，學習、宣傳「習思想」的活動層出不窮，也引發了「毛澤東式個人崇拜再現」的擔憂。

一位因安全考慮要求匿名的內地政治學者對BBC中文表示，這些宣傳的本質是要樹立習近平的個人形像，灌輸個人崇拜，但在技術手段上、形式上有所創新。

不過從效果來看，這名學者認為，參與節目的人更多是在「配合官方做一場秀」，內心並不是真正認同。

也有分析人士認為，目前許多中國人是不得不擁護「習思想」。

圖片版權 Getty Images Image caption 從各種書籍、講座，到學術研究，學習、宣傳「習思想」的活動層出不窮，也引發了毛澤東式個人崇拜再現的擔憂。

「全中國都擁護習近平思想，誰敢不擁護習近平思想？可是你問一般中國人，習近平思想是什麼？沒幾個人可以跟你說出來是什麼，」倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生說。

歷史學者章立凡認為，習時代達不到毛時代個人崇拜的程度。「在毛時代，中國十分封閉，所有的信息都來自官方，就可以造神。但現在這個大數據時代，資訊已經很多元，所以這種造神基本上不可能了。」

「過分地重覆宣傳還可能引發社會的逆反心理。」章立凡說。