山東再爆發退役軍人抗議 老兵歷史問題待解

圖片版權 Getty Images Image caption 分析人士認為，屢次發生的老兵維權是伴隨著中國改革開放和軍隊改革形成的「歷史遺留問題」（資料照片，圖為2017年建軍節前，老兵在河南洛陽向中國國旗敬禮）。

數百名解放軍退役老兵上周六（10月6日）至周一從中國各地集結至山東舉行抗議，要求當局為當地的一起老兵上訪被打事件道歉，並改善老兵待遇。社交媒體上的視頻顯示，示威者一度與警方發生小規模衝突。

今年6月，中國各地的數百名退役老兵就曾聚集江蘇鎮江進行抗議，而三個月後，山東東部的小城平度成為了老兵們的新「戰場」。為了避免形勢加劇，警方還在北京、青島等多個中轉城市的火車站和道路上設卡攔截。

分析人士認為，屢次發生的老兵維權是伴隨著中國改革開放和軍隊改革形成的「歷史遺留問題」，在中國軍隊逐步走向高科技時代的今天，需要逐例妥善解決，而不是走「拿錢妥協」或「維穩打壓」兩個極端。

老兵抗議

手擎國旗、身穿迷彩服、大聲報數，乍眼望去你或許認為平度市主要道路上正在進行一場軍事訓練，但實際上，這是持續多日的退伍軍人抗議活動。

在周末抗議爆發後，有大批警察對走上街頭抗議的老兵實行隔離封鎖，現場一度有小規模衝突爆發。在一段視頻中，警方試圖對人群進行驅散；但另一段視頻顯示，部分老兵也用棍棒、滅火器等工具攻擊警方。

還有視頻顯示，事件發生後，有當地民眾給抗議者送來食品。

青島傷殘軍人李青是抗議者之一。他向BBC中文介紹說，抗議活動始於周六（10月6日），老兵們佔據一個主要的廣場進行示威。目前，大多數抗議老兵被驅散後已經回家或撤離至周邊地區，還有多名老兵被捕或受傷送醫。

當被問及抗議原因時，他表示，事件直接的導火索是平度當地的多名老兵在上周前往北京上訪的過程中，遭遇當地公安人員的截訪，部分人員「被打受傷」，他們因此前來「聲援」。

儘管BBC中文無法獨立證實該說法的真實性，但另一名從遼寧趕來的老兵闞春雷持相同說法。「我們都是自發前來聲援的，有東北三省的、河南、浙江、福建的，還有兩參人員（指參與過戰爭和軍事試驗的人員）和職業兵。」

BBC中文就此事致電中國國家監察委員會，一名接聽電話的工作人員表示，中央紀委和國家監委對該抗議事件已經知曉，但無法進一步透露細節。

爭議

近年來，中國退役老兵走上街頭，成為抗議活動的主角並非新鮮事。今年中國人大政協兩會上，人大通過國務院機構改革方案，試圖通過組建退役軍人事務部處理相關投訴。

然而，老兵的抗議事件仍時有發生。今年6月，同樣是因老兵被打而起，百餘名老兵從全國各地前往江蘇鎮江進行抗議。一些抗議老兵手裏舉著紅色標語，上面寫著「我們是共產黨員，不是罪犯」。

中國官方媒體至今並未對此次抗議事件進行報道，但相關視頻在微博、微信等中國社交媒體上流傳，就此也激起了民眾兩極化的反應。

圖片版權 NICOLAS ASFOURI/Getty Images Image caption 中國官媒稱，中國現有退役軍人5700萬，這個數字以每年幾十萬的速度遞增。

「聽黨話又光榮轉了業，結果卸磨殺驢。『尊崇軍人，善待老兵』，看看河南漯河、四川中江、江蘇鎮江、山東平度，其實到了地方都是一句鬼話！」一名微博網友說。

中國軍事法學者曾志平則對近期老兵的「集體維權」表示憂慮。他認為，國家的確需要對傷殘老兵和在特殊年代僅獲得較少安置費的老兵給予照顧，但其他老兵不能一直抱著「政府要對自己負責一輩子」的思想。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進也是退役軍人，他事發後在微博發文稱，「社會機構用人多向老兵傾斜很重要，老兵個人自強不息，不躺在服役的功勞簿上，而是建立終生奮鬥、進取的思想，尤為重要。」

「缺少發言權」？

BBC中文電話採訪了多名老兵，他們來自全國多地，但講述的經歷卻大同小異。

90年代服役的李青稱，他在一次訓練中骨折，退役後本來應被安置到「待遇比較好的政府部門」，但最後只去了一個效益很差的國企，幾年後，企業便倒閉了。另一名希望匿名的河南老兵稱，自己的職位當年遭到「關係戶冒名頂替」，因此去了差的單位。

研究中國老兵的美國迪金森學院尼爾·戴蒙（Neil J. Diamant）教授對BBC中文說，上個世紀80和90年代，中國的很多國有企業在私有化浪潮中被大規模的變賣，而當初被安置到這些企業的退役軍人則被後來的老闆視為累贅，而遭到解僱。

圖片版權 LI QING Image caption 抗議的老兵中，也包括傷殘軍人。

戴蒙教授認為，現在一些剛退役的士兵也面臨類似情況。「習近平正積極推動解放軍實現現代化並使之更依賴高科技，不太依賴技術的常備軍因此受到裁撤。在強調高等教育和專業技能的市場中，許多退伍軍人很難過渡到平民生活。」

曾志平對BBC中文說，現在的老兵問題和老兵當年在部隊所受的教育也有關係。他認為，雖然軍隊需要有命令與服從的關係，但也需要培養軍人的綜合素質和邏輯能力。

「可能一些人曾覺得，軍隊裏讓人有獨立思想不好管。但在一定程度上，這些人喪失了理想後，你操控他的時候他是你的武器，但他走入社會後，他也會缺少思考和邏輯能力走極端，」曾志平對BBC中文說。

「中國雖然現在有了退役軍人事務部，卻仍缺少一個國家級的退伍軍人組織給予他們發言權，就像美國的《退伍軍人權利法案》（G.I. Bill of Rights）是美國退伍軍人協會推動的，但這些在現在的中國很難實現，」戴蒙補充道。