香港施政報告再引「一國」與「兩制」優次爭議

圖片版權 EPA Image caption 林鄭月娥自上任開始，恢復每年十月宣讀施政報告的習慣，與前特首梁振英不同。

香港特首林鄭月娥發表她任內第二份施政報告，報告全長80多頁，重點如往屆一樣著重於民生和社會政策方面，但仍不忘強調香港維護中國國家主權的責任。

林鄭月娥在周三（10月10日）發表的施政報告內重申，香港政府有責任履行《基本法》第23條的要求就保障中國國家安全和領土完整立法，她說香港政府會審時度勢，努力創造有利立法的社會環境。她又強調，這並不代表政府可以對「試圖分裂國家，危害國家安全的行為」視若無睹，也不等於相關的現行法例只能「備而不用」。

香港政府早前拒絶香港外國記者會（Foreign Correspondents' Club）署任主席馬凱（Victor Mallet）續期簽證的申請，引起外界對香港新聞自由的關注。林鄭月娥在施政報告沒有提到這個問題，而她在施政報告記者會中亦回應有關馬凱的問題時重申，她的施政報告有強調分隔香港與中國內地的「兩制」，自己也「不是普通的中國內地官員」。

圖片版權 AFP Image caption 香港政府沒有交代拒絶馬凱（圖右）簽證續期申請的原因。香港外國記者協會早前邀請香港民族黨「召集人」陳浩天發表演講，引起中國和香港政府不滿。

對港獨「不會閉眼裝看不見」

林鄭月娥繼承去年的做法，只在香港立法會在宣讀施政報告的摘要，而不是整份報告內容。報告的內容主要集中在香港的土地和房屋供應，也注重經濟發展和人才培訓。

報告與政治有關的內容相對較少，重申香港政府要「無懼地依法應對」危害中國國家主權的行為，也加強香港社會對中國憲法、《基本法》和國家安全的了解，在社會加強樹立「一國」的意識。

林鄭月娥多次在同日下午舉行的施政報告記者會，被問及中港關關係、一國兩制和香港的言論和新聞自由。有記者留意到去年的施政報告提到「23條立法」在香港「極容易引起社會爭議」，而今年的報告刪除了這句。林鄭月娥回應指，在過去12個月香港社會「發生了一些事情」，因此不可能簡單地重覆去年的內容。

她強調，香港政府會謹慎行事，但對這方面的問題不會閉眼「裝作看不見」，又重申不會對現行法律「備而不用」。她同時補充，香港政府目前沒有計劃就23條立法。

圖片版權 EPA Image caption 林鄭開始講話的時候，有多名泛民議員舉牌呼叫口號，被逐離會議廳。

「一國重於兩制」的質疑

香港泛民主派政黨普遍不滿林鄭月娥在施政報告內仍然著重「一國」多於「兩制」。其中，民主黨主席胡志偉在黨內記者會批評，施政報告把「一國」放在許多政策考量前，而香港作為一個國際城市，賴以成功的是「兩制與一國並行」。

胡志偉指出，馬凱的事件已經在國際社會引起關注，擔心香港能否維護自身的言論和新聞自由。他說，如果香港政府不能對這些疑慮作強而有力的回應，國際社會很自然就會擔心香港能否維護一國兩制受《基本法》保護的自由。

民間人權陣線副召集人、立法會議員區諾軒接受BBC中文訪問時指出，他質疑林鄭月娥這份施政報告有多少是為香港人而寫，因為這份報告以國家安全的概念對政改施加更大的限制，而在房屋土地規劃時，林鄭月娥很明顯地指出發展「東大嶼都會」是為了建立粵港澳大灣區的樞紐。

「究竟這件事件是從香港本位去想，仰或是為了把香港融入大灣區去想，似乎是後者多於前者。」

圖片版權 Getty Images Image caption 林鄭月娥說要加強香港社會對中國憲法、《基本法》和國家安全的了解，在社會加強樹立「一國」的意識。

但建制派政黨就大體上歡迎林鄭月娥的報告。香港最大的親建制黨派民建聯主席李慧瓊形容，這份施政報告「描畫未來，決心可嘉」，而且認同今年施政報告以解決香港土地不足為主調的做法。

她在黨內記者會期間被問，會不會因為施政報告沒有給出23條立法時間表而感失望。她沒有直接回應，但同時強調「絶對不能容忍港獨」。

經濟學人智庫亞洲區總監林德康（Duncan Innes-Ker）形容，今年的施政報告拋出了許多「民粹主義的實質內容」（populist meat）。他留意了香港政府公布了延長女性產假和取消強制性公積金等「必然受公眾歡迎」的措施，但他認為外界將會更關注馬凱被拒續領簽證和香港民族黨把定為「非法組織」的事情上。

他指出，政府利用法律打壓香港本土派力量，會令外界「真正為香港自治的長持續性而感到擔憂」。