中國女律師疑在派出所受辱 公眾呼籲公開監控

圖片版權 SUI MUQING Image caption 廣州女律師孫世華今年48歲，長期代理商業案件

近日，中國廣州的一名女律師在網上發帖稱，在廣州一派出所辦事時遭到警察「脫衣羞辱」，而廣州警方否認指控，讓事件陷入「羅生門」。事件發酵後，再次引發有關公權力和警方執法方式的討論。

目前，雙方仍然各執一詞，派出所的監控錄像成為理清事件真相的關鍵。在當事人、媒體和公眾的不斷呼籲下，警方仍未公布監控視頻。

「黑暗、恐懼、屈辱」

廣州女律師孫世華今年48歲，長期代理商業案件。事發時，她第一次接手辦理刑事案件。在網帖中，她將在廣州市公安局荔灣分局華林街派出所的經歷稱為，「近二十年律師生涯中最黑暗、恐懼、屈辱的一天」。

孫世華稱，今年9月20日，她與其委托人、訪民李小貞到華林街派出所，與警官溝通李小貞丈夫周建斌取保的事情。

不過，當天下午，孫世華與警方未能討論其委托人的案件。孫世華說，當她詢問經辦的陳姓警官姓名警號時，對方將工作證甩向她，孫舉手遮擋，反而被警官指控「襲警」。接著，孫世華被一群警察掐脖施暴，並被帶到派出所辦案區內強制脫衣接受檢查，脫衣、裸身過程達20分鐘。

圖片版權 SUI MUQING Image caption 廣州女律師孫世華（左）稱，當日她詢問經辦的陳姓警官（右）姓名警號時，對方將工作證甩向她，孫舉手遮擋，反而被警官指控「襲警」。孫世華丈夫隋牧青稱，照片中陳姓警官正在翻閲孫世華的律師證複印件、委托書等材料。

「眾警察把我包圍後，有人反剪我雙手，陳警察對我掐脖施暴，我被掐得滿面通紅，白眼上翻，雙腳也幾乎離地，瞬間失去知覺，」她在帖子中寫道。

孫世華稱，隨後她被拍照、打指模及強制驗尿，並且接受了六個小時的訊問，直到晚上11時50分左右被釋放，而派出所沒有任何口頭和書面說法。

各執一詞

孫世華的帖子發出後，在網上引發關注。廣州市律師協會周二（10月9日）表示，孫世華已經就此事件申請協會維權，協會將進行調查。

不過，廣州警方很快否認了孫世華的所有指控。廣州市公安局官方微博周三（10日）凌晨回應，督察部門翻查視頻、走訪詢問後認定，孫世華並未被警察毆打或羞辱。

根據廣州警方的說法，孫世華當日與梁某基和張某洲三人來到派出所，孫以查看民警身份為由，用手拉扯民警胸前的警察證。同時，張某洲用手機在派出所內拍攝警務工作，並與梁某基起哄吵鬧、辱罵民警。廣州警方指，孫世華的行為涉嫌擾亂單位秩序。

浙江漢鼎律師事務所律師嚴華豐接受BBC中文採訪時表示，警方的通報有點「不合常理」。

「任何一個律師，只要理智還正常，不到萬不得已，都不願與所代理案件的辦案人員發生矛盾和衝突，」嚴華豐說。

周四（11日），孫世華在提供給BBC中文的一份書面回應中指，警方對事件的描述都是「謊言」，她與華林派出所警員無言語衝突和肢體接觸。

孫世華稱，已經向廣州公安局荔灣分局申請信息公開，要求提供當日她在華林派出所的錄音錄像資料，並將申請紀檢監察等部門組成獨立調查機構調查此次事件。

未公開的監控錄像

廣州警方的回應沒有平息事件爭議，在警方與孫世華各執一詞的情況下，許多人呼籲公開監控視頻。

微博網友「晴天娃娃新人報道19」說：「上法院也要有證據不是，公布視頻以後誰是誰非就明明白白的了。」這是廣州警方通報微博下點讚量最高的評論。

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一些媒體也發表評論，呼籲公開監控。「在視頻面前，很多情況無需費口舌對質工夫，就能一目了然，」《新京報》評論指。央視網也評論，各方都應讓法律和事實說話，拿出監控視頻等客觀證據，「真相不能靠腦補，法治不能靠煽情」。

廣州公安局荔灣分局督查對內地媒體澎湃新聞表示，視頻或將統一公布。不過，在中國以往的一些熱點案件中，監控攝像頭總是「恰好」壞了。有微博網友懷疑，這次可能也會出現同樣的情況。

不過，孫世華的丈夫、前律師隋牧青認為，廣州警方通報中已經明確提到督查部門調取、翻查了視頻錄像，所以這次事件中錄像肯定還存在。

大邦律師事務所律師斯偉江則認為，警方未在第一時間公布監控錄像，如隔了很長時間再公布，可信度會降低，「大家會懷疑，錄像是不是被剪輯過」。

除了派出所的監控，現場還有一位女訪民拍攝了孫世華被圍毆的經過。但孫世華受訪時說：「警方發現後把她的視頻給刪了，又把她的手機給摔了。

此次事件發酵後，公權力和警方執法再次成為輿論熱點，一些律師也開始在微信等社交媒體轉發討論。

此前，中國曾多次出現警方粗暴執法事件。2016年5月，29歲男子雷洋在被警方帶往北京昌平區派出所時突然死亡。雷洋家屬稱，雷洋的屍體傷痕累累，認為涉案警察涉嫌故意傷害罪。

嚴華豐認為，如果孫世華所述屬實，會讓其他律師今後在辦案中「更加戰戰兢兢、小心謹慎，盡力迴避有風險的案件」。