圖片版權 Weibo Image caption 楊凱莉

10月13日，中國上海警方 @警民直通車-靜安 在微博發佈通報稱，10月7日晚，涉事人楊某莉在其住宅內進行網絡直播時，違反了《中華人民共和國國歌法》（以下簡稱《國歌法》）有關規定，被上海市公安局靜安分局處以行政拘留5日。

《國歌法》自2017年10月1日在中國內地開始實施。此案是該法案實施以來的第一起行拘案。

此事在中國社交媒體引發熱議。微博網友@銀河遊樂園評論稱，「下一個相關新聞是，有個人做噩夢哼唱國歌被抓。大家自求多福吧，沒有恐懼，才是自由。」

事發經過

今年20歲的楊凱莉是中國直播平台「虎牙」上的一名女主播，在虎牙擁有440萬粉絲，在新浪微博則擁有112萬粉絲。在中國頗受歡迎的短視頻平台抖音上，楊凱莉擁有4423萬粉絲。

網絡流傳的視頻顯示，10月7日晚，楊凱莉穿著黑色T恤及牛仔背帶褲，頭戴發箍，比劃著手開始唱「嘣嘣嘣嘣嘣嘣……」，緊接著唱「起來，不願做奴隸的人們」（《中華人民共和國國歌》第一句）。楊在唱的同時雙手跟著節奏打拍子。

10月9日，楊凱莉在微博發了一封道歉信，稱要為「直播中不嚴肅唱國歌的行為誠摯道歉」。

「事發時正直國慶假期，看到祖國繁榮昌盛，感到非常自豪，開播時不禁唱起了國歌，但由於意識的淡薄、知識的匱乏，也沒有提前做凖備，導致了這樣的後果。」楊凱莉說。

楊凱莉還說，當天直播結束後平台和公司領導就對她進行了嚴厲的批評教育，加上網友的批評，「已充分認識到了自己錯誤的嚴重性」。

事發後，虎牙刪除了楊凱莉當日的直播視頻，並封掉了楊凱莉的個人頻道。此前，直播平台斗魚網紅女主播陳一發兒曾因調侃南京大屠殺而被封號，目前仍處於封號狀態。

7月，中國曾對短視頻及直播平台進行大規模清理。中國媒體報道稱，為「打擊低俗、低質等信息」，僅在抖音一個平台，2018年6月就清理了27578條視頻，9415個音頻，235個挑戰，永久封禁33146個賬號。

備受爭議的《國歌法》

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年10月1日起，《中華人民共和國國歌法》開始在中國內地實施。

10月10日深夜，楊凱莉再次在微博道歉，稱自己「對不起祖國，對不起粉絲」。「我將停止一切直播工作……認真觀看《今天，我們這樣愛國》、《厲害了，我的國》、《輝煌中國》等愛國宣傳片，時刻維護國歌、國旗、國徽的嚴肅性，積極參加紅色愛國主義教育。」楊凱莉在第二封道歉信中說。

然而，兩封透露著恐懼的道歉信並未緩解她的危機。13日，上海警方發佈通告稱，楊凱莉因違法《國歌法》被行拘五日。

黑龍江濱利律師事務所主任王秋實告訴BBC中文，「警方的決定不能說違法，確實有法律規定要求不能以歪曲貶損的方式奏唱國歌，但看這個視頻，不太好定義為貶損和侮辱，這姑娘的演繹方式確實欠妥，但是予以警告就可以了，刑拘過重了。」

2017年10月1日起，《中華人民共和國國歌法》開始在中國內地實施。其中第十五條規定：在公共場合，故意篡改國歌歌詞、曲譜，以歪曲、貶損方式奏唱國歌，或者以其他方式侮辱國歌的，由公安機關處以警告或者十五日以下拘留。

該條例相關的法律施行情況曾在香港引發爭議，建制派人士支持此法適用香港，但民主派批評中共會借立「國歌法」限制市民的言論自由。

長期以來，香港反政府團體常見在體育場合上「噓國歌」，但沒有個人被懲處。香港反建制球迷曾數次噓中國國歌，其中有一次是在2015年世界杯外圍賽，香港足球總會因此被罰款4萬港元（5100美元）。

目前，香港政府已經開展《國歌法》的本地立法工作，現正草擬《國歌條例草案》。