中宣部見港媒高層：港媒集體刪改報道引發自我審查的憂慮

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約20名香港媒體高層周二（16日）在北京與中國中宣部部長黃坤明會談，訪京團團長、星島集團行政總裁蕭世和在會後對媒體說，黃坤明在會上提到「希望香港媒體不要成為干擾內地政治的基地」。

香港一些電子媒體在電視及社交媒體轉播蕭世和會後的發言，但後來有關「港媒干預大陸政治基地」的報道「被消失」，引發了外界對香港新聞界自我審查的隱憂，特別是中國官員從來沒有針對香港媒體，發表如此強硬的措辭。但蕭世和其後向《南華早報》承認有關內容不應作採訪之用，並澄清原文是「要防止外部勢力把香港變成對內地進行干預破壞的基地」，並非針對「香港媒體」。

香港記者協會對多間傳媒刪除或撤回報道表示關注，認為事件「極不尋常」，關注是否有傳媒自我尋查或受外來壓力影響。

一些在香港媒體工作的消息人士對BBC中文表示，由於蕭世和的發言，與會上高層所聽到的內容不符，所以修改有關報道，但這些媒體沒有分別澄清改稿原因，出現罕有集體改稿的現象。

有學者認為，中宣部「理論上不管港澳」，但今次中宣部直接與香港媒體高層長談、集中給予意見，有別於過往的禮節性拜訪，是「不正常」的情況，有可能是想加大力度影響香港媒體，質疑是希望港媒走向「黨媒姓黨」的方向。

事件經過

據中國官方新華社報道，黃坤明16日在人民大會堂會見香港傳媒高層訪京團，黃坤明說，希望香港新聞界「積極反映國家發展為香港帶來的機遇，為深化香港同內地的交流合作、促進香港更好融入國家發展大局營造良好氛圍」。

會後，香港傳媒高層訪京團團長蕭世和接受多家香港電子媒體訪問，他引述黃坤明在會上指，「希望香港媒體不要成為干擾內地政治的基地」，香港實行的「一國兩制」，是在「一國的原則下才生出兩制」。

蕭世和指，代表團在會上提出了香港媒體採訪遇到的困難，黃坤明在會上「即場有指示」，稱可以提供多些專家，讓港媒深入報道內容。據蕭世和透露，會議沒有提及「港獨」，黃坤明則講到大灣區發展。

由於蕭世和發言為直播內容，多家媒體立刻撰寫報道，但後來，媒體又集體把報道修改，例如商業電台網上即時新聞把內容修改，《信報》及《經濟日報》的報道亦沒有再提這句話，而有線電視亦刪除了Facebook直播片段。

有關媒體並沒有就修改報道作澄清。BBC中文在公眾假期日無法得到有關媒體的官方回應。

香港《蘋果日報》起初引述不具名消息人士說，是中聯辦官員認為有關言論是「內部言論」，「不應公開」，但外界關注香港媒體是否集體被施壓。

據三名在不同媒體工作的消息人士對BBC中文表示，與會者在會上並沒有聽到「香港媒體干預大陸政治基地」的講法，又或是引述的字眼有偏差，所以修改或刪除報道。

香港記者協會認為事件「極不尋常」，記協聲明說，由於片段已直播、報道已發出，公眾有理由相信內容是事實，但傳媒後來則去部分內容，直播片段亦下架，會令公眾感困惑，擔心傳媒自我審查，促請訪京團澄清以釋公眾疑慮。

蕭世和其後向《南華早報》表示，不清楚為何有關報道會被抽起，但他承認會議開始時已有共識，內容不作採訪之用。而他在鏡頭前接受記者訪問後，有與會者對他所引說話的凖確性提出質疑，後來他翻查筆記，澄清黃坤明的原文應為「一國兩制下，要防止外部勢力把香港變成對內地進行干預破壞的基地」，不針對任何香港個別事件。蕭世和旗下的《星島日報》也有刊登這句講話。

這個說法與原本那句有較大差異，關鍵是有沒有「媒體」兩個字，香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權認為，如果黃坤明說的是「香港『媒體』不要成為干擾內地政治的基地」，便更值得關注，因為那將是中方首個明確給予香港媒體直接指示，可能會影響香港的新聞工作，因為好多針對大陸批判的報道，也很容易被解讀成「干擾內地政治」。

但如果是「防止外部勢力把香港變成對內地進行干預破壞的基地」，則是中方一貫對香港的口徑，通常這種講法是泛指香港，而非特定行業。

圖片版權 AFP Image caption 馬凱（圖右）簽證續期申請被拒引發新聞自由被削弱的關注。

港媒高層見官員的含義

事件的源起可能是個人引述之誤，不一定與中方施壓有關，但引發這場小風波的背後，則是香港對新聞自由被削弱的恐懼。

浸大講師呂秉權認為，按專業做法，媒體有責任求證，如果受訪者發表有誤的言論，傳媒及其高層應該作出澄清，不應該讓外界感覺香港媒體好像大陸般，會出現集體刪稿、改稿。

呂秉權對BBC中文分析指，中宣部主要負責管理黨內意識形態的工作，「理論上不管港澳」，但此次中宣部直接與香港媒體高層長談、集中給予意見，有別於過往的禮節性拜訪，是「不正常」的情況。他懷疑，中宣部有意成為港媒的直接對口單位，有可能是想加大力度影響香港媒體，並希望港媒走向「黨媒姓黨」的方向。

香港媒體與大陸媒體不一樣，在編採上有較大的自由度，但近期英國《金融時報》亞洲總編輯馬凱，疑因在外國記者會邀請「港獨」組織民族黨召集人陳浩天演講，而令其工作簽證被香港當局拒絶，令外界憂慮香港的新聞自由被削弱。

而根據香港記者協會2017年的調查，香港35%的主流媒體由中國政府控制或中資入股，擔心「江山一片紅」之後，越來越難去維持獨立專業聲音，加劇自我審查的問題。

呂秉權預料，未來大陸對香港媒體的影響會愈來愈大，或會更常見到大陸用不同的政治及經濟手段，去應對境外媒體，希望令這些媒體「收聲並專心唱好中國」。