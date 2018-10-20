2018年的第42周，沙特記者卡舒吉失蹤案幾乎"霸佔"整周國際新聞頭版。多家媒體報道稱卡舒吉在沙特領事館內遭到虐待並被"肢解"。沙特此前矢口否認，後來終於承認卡舒吉在領事館內因「打鬥」身亡，但國際社會仍質疑不斷。

兩岸三地方面，台灣電力公司被爆正考慮將台灣家用電壓從110V調整到120V；繼廣深港高鐵通車後，連接香港、澳門和廣東珠海的港珠澳大橋將於下周迎來開通儀式；中國一名網絡女主播因在直播中不嚴肅地哼唱國歌，被行政拘留5天。

距美國中期選舉僅剩半個月，特朗普依然動作頻頻，先與墨西哥和加拿大達成貿易協定，後退出了有著144年歷史的萬國郵政聯盟。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖片版權 AFP Image caption 賈邁勒·卡舒吉曾是沙特政府高層顧問，之後「自我流放」到美國。

1.沙特記者失蹤事件：官媒稱卡舒吉「在打鬥後身亡」

卡舒吉失蹤案引發多國關注。美國媒體本周引述土耳其情報部門的消息指，土耳其當局取得一段錄音，證明卡舒吉進入領事館後已經被殺害，半島電視台進一步報道稱，殺害卡舒吉的過程持續了7分鐘。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國產業依賴於100多個國家的鋼材進口。

2.美國推"毒丸條款"：在貿易上孤立中國的重型武器

「毒丸」——美國商務部長羅斯用這個詞形容剛剛簽署的美墨加貿易協定中的32.10條款。根據該條款，如果加拿大和墨西哥想和中國達成自貿協定，就要承擔與美國自貿協定破裂的風險。有學者認為，「毒丸」條款是美國試圖削弱中國在全球貿易和產業供應鏈地位的重要一步。

3.康橋再別到永別？ 劍橋擬出招限制中國遊客

每年寒暑假，清華北大等名校都會成為中國遊客的「打卡」景點。現在，這股名校熱火到了英國。在劍橋，很多時候放眼望去，不是康橋的柔波，而是中國遊客的遮陽傘。劍橋旅遊管理機構正考慮出台措施，限制中國旅行團人數的上限。

圖片版權 XINHUA

4.「政治凌駕專業」？逾千億港珠澳大橋在香港引發的五大爭議

港珠澳大橋即將於下周舉行開通儀式。官方稱這座斥資千億、耗費9年多時間修建的大橋可以讓香港、澳門、珠海三地步入「一小時生活圈」，但從動工以來，質疑聲也一直不絶於耳：超支延誤、18名工人因工程喪生、中華白海豚一去不返……

圖片版權 Weibo Image caption 楊凱莉

5. 楊凱莉涉「侮辱國歌」被行政拘留 中國網紅碰了《國歌法》紅線

「起來，不願做奴隸的人們……」，因為在直播中不嚴肅地唱了一句中國國歌，20歲的中國網紅被上海警方處以5日行政拘留，該事件是備受爭議的《國歌法》實施以來第一起行拘案，也讓中國公眾反應兩極。

圖片版權 CNA Image caption 台灣現行電壓是110V，電壓改成220V將是一項重大工程

6.台灣提議「世紀改壓」 電器插座全要換引發「與中國接軌」擔憂

台灣電力公司以節省電力為由正考慮將家用電壓從110V改為220V，但民眾家中電器和插座全都要更換，耗費巨大。

有人質疑這是為了向中國大陸靠攏，但另一種聲音則認為，世界大多數國家都使用220V電壓，改壓有助於台灣和國際接軌，帶動觀光產業。

7.美國中期選舉選什麼？這份指南告訴你

美國中期選舉即將於11月6日登場。雖然這次選舉選的是國會議員和州長，而非總統，但你可別小看它，因為選舉的結果可能對本屆總統餘下任期的執政，甚至兩年後的大選產生不小的影響。