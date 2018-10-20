圖片版權 Getty Images Image caption 2018年中秋節前夕，中國民眾在一個月球狀的燈籠前拍照。

兩年後的夜晚，當你在中國成都抬頭遠眺，可能會看到夜空中懸掛著兩個「月亮」。

四川成都近日公布了一項雄心勃勃的計劃，在2020年將一顆「假月亮」送入太空，用來反射陽光以提供照明服務。預計其光照強度最大將是現在月光的8倍。

該消息一公布便引發了中國網友們的高度關注。有網友質疑這是天方夜譚，還有人對潛在的光污染表示擔憂。

中國宋代詞人蘇軾曾感慨「月有陰晴圓缺」，因為月相變化和天氣因素，皎潔的明月很多時候都不可見。未來，中國的「人造月亮」是否會改變這一切？

「人造月亮」

中國科技部官方媒體《科技日報》周四（10月18日）報道，成都的一家科研公司計劃在2020年發射「人造月亮」，用來在夜間提供照明服務。

在首顆「人造月亮」發射後，還有另外兩顆「人造月亮」將在2022年前完成發射工作，以實現「對同一地區24小時不間斷照射」。

圖片版權 Getty Images Image caption 成都計劃在2020年發射"人造月亮"，未來的天上會有兩個「月亮」嗎？

報道稱，「人造月亮」凖確來說是一種攜帶大型空間反射鏡的人造空間照明衛星。其覆蓋範圍將可以達到3600到6400平方公里，光照強度最大將是現在月光的8倍，街道將不再需要路燈。

成都媒體《華西都市報》報道稱，該項目是四川成都天府新區的軍民融合產業項目，發起者是成都航天科工微電子系統研究院有限公司。

公開資料顯示，該公司成立於2017年，出資者包括中國航天三江集團、湖北航天技術研究院總體設計所、北京控制與電子技術研究所等。

《科技日報》則報道稱，該計劃的系統論證由多個科研機構和企業合作開展，包括成都天府新區系統科學研究會、哈爾濱工業大學、北京理工大學等，但尚不清楚該計劃是否得到官方支持。

是否可行？

「人造月亮」計劃一經報道便在社交媒體上吸引了很多中國網友的目光，很多網友認為這是「天方夜譚」。

「當年的巴鐵（一個寬體高架電車項目）還沒實現，現在開始人造月亮了，以後是不是還要恢復『九個太陽』？」一名微博網友說道。

圖片版權 Getty Images Image caption 很多網友對「人造月亮」可能產生的光污染表示擔心。

英國格拉斯哥大學航空系統工程學者馬特奧·切裏奧蒂（Matteo Ceriotti）向BBC表示，從理論上講，「人造月亮」項目是可行的。

但切裏奧蒂解釋稱，一般來說，如果想讓「人造月亮」永遠在一個城市上空，反射鏡需要被安置到距離地球約36000公里的地球靜止軌道上。

「在這樣的距離上，需要衛星的指向極其精確，」切裏奧蒂說。「如果你想被照亮區域的誤差小於10公里，在太空中即使偏了百分之一度，也會讓光線指向另一個地方。」

不過，中國版的「人造月亮」似乎採用了不同的方式。《科技日報》報道稱，成都的3個「人造月亮」預計部署在500公里以內的低地球軌道上，它們等分360度軌道平面，以交替實現對同一地區的照明。

光污染？

在微博上，也有很多網友對該項目可能產生的光污染表示擔心。

「開什麼玩笑，夜間大型矩陣光污染嗎？放眼望去一堆一堆的光束通天到地，開什麼國際玩笑？」一名微博網友說道。

圖片版權 Getty Images Image caption 如果「人造月亮」光線太強，可能會影響到動物。

還有網友表示，這種技術可以用在應急時，而不是日常生活中。「人如果長時間不在黑夜睡覺，會導致各種疾病。」

哈爾濱工業大學航天學院光學所所長康為民對《華西都市報》說，人造月亮相當於黃昏的亮度，不足以顛倒生物作息。

國際暗天協會公共政策主管約翰·巴倫丁（John Barentine）對《福布斯》（Forbes）說：「『人造月亮』將會顯著提高受到光污染城市的夜間亮度，給想遠離光線的成都市民帶來麻煩。」

切裏奧蒂對BBC表示，如果「人造月亮」的光線太強，會破壞自然界的夜循環，「這可能會影響到動物」。

「但反過來說，如果光線如此微弱，那麼它又有什麼意義？」切裏奧蒂說。

並非首次

用鏡子反射陽光的想法並非中國首創，俄羅斯曾在1990年代進行過代號為「旗幟」（Znamya）的實驗。

1993年，俄羅斯科學家在一艘前往和平號空間站的補給飛船上釋放了一個約20米寬的反射鏡，當時的軌道高度位於200到420公里之間。

「旗幟2號」向地球短暫地發射了直徑約5公里的光點，這束光以每小時8公里的速度穿過歐洲，該衛星隨後在進入大氣層時燒燬。

1999年，俄羅斯試圖進行一次更大規模的「人造月亮」實驗，計劃亮度可以達到滿月的5-10倍，但實驗以失敗告終。