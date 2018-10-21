澳門中聯辦主任鄭曉松墜亡 中國官員墜樓成高頻詞

圖片版權 CNS Image caption 鄭曉松

周日（21日）早，中國國務院港澳事務辦公室發佈消息稱，中國中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室主任鄭曉松於周六（10月20日）晚在其澳門住所墜樓身亡。

澳門中聯辦網站顯示，鄭曉松在去世前一天即10月19日還出席一場公開活動，在辦公樓會見民聯智庫負責人一行。

官方稱，鄭曉松墜亡是因為罹患抑鬱症。中共十九大前夕，鄭曉松從中央對外聯絡部副部長一職調任澳門，去世前履新一年零一個月。

鄭曉松的墜亡發生在港珠澳大橋開通前夕，這座耗資巨大的工程將於本月23日正式通車。

鄭曉松是誰？

鄭曉松的媒體曝光度並不高，他自2017年9月任中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室主任後，才晉升正部級。

根據中央政府駐澳門聯絡辦公室網站的簡歷顯示，鄭曉松，1959年9月生於北京，挪威奧斯陸大學挪威語專業畢業，曾在1996年至1997年在英國牛津大學外交官研究生班學習。

鄭曉松長期在外交領域擔任公職。曾任外交部西歐司一等秘書，財政部國際司司長、部長助理，亞洲開發銀行中國執行董事，中共中央對外聯絡部副部長等職務。

習近平上台後，鄭曉松獲得重用。2013年7月擔任福建省副省長，其後還擔任過中共福建省委常委、秘書長一職。

中共十九大前一年，鄭曉松短暫調回中央，任中央對外聯絡部副部長。

中共十九大前一個月，他被任命為中國中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室主任，從副部晉升為正部。十九大上，他入列中央委員。

圖片版權 CNS Image caption 鄭曉松任福建副省長期間，與到訪的時任香港特首梁振英交流。

熟悉香港

鄭曉松在仕途初期即參與香港事務。據港媒報道，上世紀90年代他在外交部任職期間曾擔任時任外交部副部長姜恩柱的秘書。

1993年，姜恩柱任中英會談的中方代表；其後兩年，他出任香港特區預委會副主任。香港政權移交後，姜恩柱任新華社香港分社社長，該機構2000年改組為中央駐香港聯絡辦公室主任，姜出任首位主任。

鄭曉松在「九七」前擔任姜的秘書，回歸後，他出任新華社香港分社辦公廳副巡視員。以及中共香港工委辦公廳秘書、助理巡視員等職。

當時，中共香港工委與新華社香港分社實行一個機構兩塊牌子。2000年1月設立中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室後，改與中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室實行一個機構兩塊牌子。中共中央香港工委書記為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任。

圖片版權 XINHUA Image caption 2017年12月20日,澳門特區政府舉行升旗儀式慶祝澳門回歸祖國18週年，鄭曉松（前左三）等出席。

墜樓的官員們

在中文網絡平台上，不少網友表達對鄭曉松生前罹患抑鬱症的關切和惋惜。但也有不少網友對今年中國官員墜樓不斷的消息表達疑惑。有網友評論，「這麼一算，在中國當官倒成了高危職業。」

據公開報道，今年已發生多起中國官員墜樓事件，不完全統計就包括7起：