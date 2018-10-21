圖片版權 EPA / TAIWAN RAILWAY ADMINISTRATION Image caption 事發位置為一處彎道，上面設有無人值勤的新馬車站。

台灣東部宜蘭縣發生火車脫軌事故，鐵路部門最新證實已造成22人死亡。事故為當地近30年來最嚴重。

據台灣消防署公布，事故在星期六（10月21日）台北時間16:50（08:50 GMT）發生，從新北市樹林車站開往台東的台灣鐵路管理局第6432次普悠瑪號快車在宜蘭新馬車站出軌，八節車廂中有五節出軌翻覆。隨著天色昏暗，現場架起了泛光燈與大型吊車協助搜救。

台鐵局局長鹿潔身晚間證實，死者當中包括一名美籍人士，列車上有乘客366人，171人受傷，其中10人重傷。據台灣媒體報道，送院傷者包括了列車司機。

比照台灣媒體報道，這是1991年11月苗栗造橋火車對撞事故以來，台灣傷亡最慘重的一起鐵路事故。若考慮受傷人數，則是1981年3月頭前溪橋列車翻落河牀事故以來最嚴重。

普悠瑪號是台灣鐵路管理局車型最新的擺式列車，特點在於透過擺動車身卸力，可減少通過彎道時減慢車速的需要。