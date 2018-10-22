台鐵失速列車：罹難家屬無法磨滅的傷痛

圖片版權 BBC Chinese Image caption 台灣快速列車「普悠瑪」列車翻覆事故，現場怵目驚心。

在台灣，搭火車原本是被認為最安全的交通方式，「乘坐火車，安全舒適」這句宣傳標語更是許多台灣人的共同記憶。台灣機車與汽車交通意外的比例，依舊在全世界相對偏高，因此多數人選擇搭鐵路，欣賞美景外，無非也是想多一份保險。

10月21日，一輛火車從台灣新北市樹林區出發，南下前往台東，突然在新馬車站翻覆，現場凌亂不堪，不少人與物品被拋出車外。造成18死與187傷的慘劇。

不少家屬與BBC中文表示，當下他們收到消息，腦中全都一片空白，趕到現場看到自己親人的遺體時，才知道真相是如此殘酷。一夕間，新馬這個平均每天只有51位乘客「光臨」的小站，擠滿了全台灣與世界各地的媒體。

BBC中文在事發的隔天清晨5點前往事故現場，看見倒臥的車輛被擠成粗糙的「Ｗ」字型，橫躺在地上，空氣中彌漫著一股鐵鏽味。事發當天，近萬人的通勤受到影響，台灣鐵路局隔天仍在清理現場，在5點12分正式搶通單線，但全數車輛僅能緩緩而行。

台灣總統蔡英文在視察新馬車站聽取簡報時，後方不時有電車經過，但都好似人放慢腳步般地緩緩而行。其中一列同樣的普悠瑪號，更在北上經過倒落的事故車輛時，放慢速度並鳴下長笛，淒哀的聲音似乎在跟這位倒下的「戰友」道別。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 張加穎（右）的姐夫曾宏國（左）表示，「張加穎非常熱心偏鄉教育事業以她為榮」。

熱血英文教師

「我一看到電視上說普悠瑪出事，我就知道完了！」。39歲的曾宏國，是這次台東卑南國中死者，30歲英文教師張加穎的姊夫。張加穎在他心目中，是個熱血於英文教學的老師，畢業後自願從高雄來到台東市區，「她一直想普及鄉間英文教育」。

為了要讓鄉間孩子們有更多接受英文教育的機會，張加穎擔任教師的這幾年來，不斷寫各種申請書給中央，希望有預算來讓鄉間孩子們有更多機會出國競爭。最終，卑南國中的孩子可以有機會去韓國參加英文演講比賽，「她自願到偏鄉去，讓偏鄉的小孩有不輸都市孩童的競爭力，她真的很偉大」。

然而，張加穎與一行卑南國中學生共24人，卻搭上了這班出事故的列車。光是卑南國中的旅行團就有6人不幸罹難，其中包含另一位老師李詩涵、三位學生與一位導遊。

曾宏國當時在電視上看到消息時驚覺：「怎麼那麼嚴重翻覆了！」，後來算一算時間，張加穎跟孩子們12點半飛機到，可能搭上事發時接近下午5點的班次。「名字一打出來，卑南國中，我臉都綠了，就覺得是她了」。

猶記得上周才跟加穎碰面，曾宏國聽到她很興奮地說終於要帶孩子出國比賽。事情發生後趕到現場時，由於冰櫃運送不及，他只能在新馬車站旁蹲著陪伴張加穎的遺體，無神地看著其他小朋友的殘肢，「有的剩頭、有的被壓到變形、有的只剩手去驗指紋來辨識身份」。

22日早上驗屍完畢，曾宏國走出醫院的那刻，一堆殯葬業者出來跟他遞名片推銷時，他才知道「加穎真的不在了」，一股酸楚湧上心頭，更多的卻是無奈與憤怒。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 台東知名海產店「雲海」的主人董進發（圖左），一團17人不幸搭上出事班次，女兒董子羚相當難過。

知名海產破碎

位於台東海濱成功鎮的台菜餐廳「雲海」，是間開業30多年的知名海產餐廳，由65歲的董進發夫婦胼手胝足營業，父親擔任漁師、母親負責料理，「我媽媽的料理真的很厲害，得過許多獎」，董進發的44歲女兒董子羚這樣告訴BBC中文。

然而，董進發一行人，5個家庭共17人，北上參加小女兒婚禮，結束後住南部的董子羚先送家人乘車回台東，但家人卻在路上遭遇死劫。董進發夫婦、董子羚的姑姑與姑丈等9人不幸罹難。董子羚泣不成聲地說：「我一到現場，看到18具遺體中，有一半9人是我們這一團的，5個家庭就這樣不見，一個晚上，5個家庭活生生被拆散了」。

當下董子羚妹妹與兒子等三人座在三號車廂，翻覆時並無大礙，但董子羚妹妹跟她說：「車子因為供電異常斷電三次停下來，然後在經過宜蘭車站時，速度都比過往快好多」，認為事發當下的速度真的很快。

「本來20日吃完喜酒就要回來，但老人家覺得全家族出一趟遠門，就想說多待一天」，董子羚說，他們多出來那天，全家一起去台北市逛知名的廟宇與夜市。

董進發曾因捕了條又大又奇特的魚而上過當地電視。「雲海」餐廳30多年深受許多藝人喜愛，而如今，父親的捕魚技術與母親的料理技藝瞬間失去，董子羚傷心地說：「很謝謝大家多年來的支持，但我們的店也開不下去，必須關門了」。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 台灣總統蔡英文探視事故罹難者家屬，聽取家屬反應後，嚴肅地與鐵路局工作人員詢問。

挽回高速驕傲？

從事發現場看，雖然看似是個平凡無奇的彎道，但是這個彎道卻在誰也無法預料的情況下出軌，被台媒形容為「變調的失速列車」，但在過往，「普悠瑪」卻是花蓮與台東人驕傲象徵。

普悠瑪列車在2012年引進台灣時，由於是日本製造，又標榜過彎時能夠不減速，這樣的「傾斜式列車」的高級與快速，一度受到台灣東部民眾與大陸觀光客歡迎。董小羚說：「你知道普悠瑪的票對花東人是好難買嗎？我們真的是每次北上都要搶破頭」，曾經讓他們認為「快速安穩」保證的列車，卻打擊傷透他們的心。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 出事最嚴重的八號車廂，被吊車緩緩吊起處理，「快速列車」普悠瑪的信譽也蒙上陰影。

對於未來，曾宏國說：「我想對蔡英文說，我們家屬要的是一個好的回復，告訴我們怎麼做，把後事處理好」。但想了一下，他又說：「其實真相什麼現在真的不是最重要，但官方有官方的專業，鐵路局怎麼想法，他們覺得可行（方法），就去快做吧！」。

董子羚則是說：「給我們一個答案，快一點（調查）出來，事故到底是什麼原因？如果要賠償，給我再多的錢，一千萬、三千萬都於事無補啊，我家就是支離破碎了，一次整個家族沒有了，你要我們怎麼面對？」。

事故現場的工作人員跟BBC中文說，計劃在事故三天內，將所有現場恢復完畢，用板車將車輛拖走調查。鐵路局官方對於罹難者家屬，先給予540萬台幣（約17.4萬美金）撫恤。縱使現場可以復原，但新馬，這個位於台灣東北角山與海交界的小車站，此刻卻承載著難以抹滅的巨大傷痛與不堪的回憶。