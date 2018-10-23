習近平六年後再度考察廣東 引各種解讀

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中國官方媒體周一（10月22日）下午發佈消息，中國領導人習近平當天到廣東省珠海市考察。這是習近平時隔六年再度到廣東考察。一些香港媒體報道，預計習近平將出席周二（23日）在珠海舉行的港珠澳大橋開通儀式。

一名接近深圳政府的不願意透露姓名的人士對BBC中文透露，習近平此行還將前往深圳前海經濟區。

今年是中國改革開放四十週年，廣東一直被認為是改革開放的前沿。分析人士指出，習近平在中美貿易戰持續升級之時考察廣東，是為了提振國內外對於中國經濟和改革開放的信心。

再度訪粵

中國官方媒體新華社周一發出簡訊稱，習近平當天到廣東省珠海市橫琴新區高新技術片區，考察了粵澳合作中醫藥科技產業園。

圖片版權 CNS Image caption 一些香港媒體報道，預計習近平將出席周二（23日）在珠海舉行的港珠澳大橋開通儀式。

官方媒體並未披露習近平接下來的行程。香港電台及《南華早報》報道，習近平將出席港珠澳大橋開通儀式。港珠澳大橋是繼廣深港高鐵之後，今年內第二個開始運作、連接中國大陸及香港兩地的重要交通基建。

2012年12月，習近平剛履職中共總書記後就來到廣東調研，他先後抵達深圳、珠海、佛山和廣州四個城市，參觀了前海、騰訊總部大廈，考察了橫琴新區、廣州戰區等。

當時有媒體引述分析人士指出，習近平的廣東考察行程和鄧小平1992年南巡的路線相仿，「釋放出進一步開放經濟的信號」。1992年1月至2月，中國領導人鄧小平南巡深圳、珠海等地併發表講話，被認為對中國90年代的經濟改革與社會進步起到了關鍵的推動作用。

此次考察的官媒報道也特別提及，習2012年的考察是要推進改革開放。「他當時表示，之所以到廣東來，就是要到在我國改革開放中得風氣之先的地方，現場回顧我國改革開放的歷史進程，將改革開放繼續推向前進。」

提振信心？

今年是改革開放四十週年，而中美貿易戰不斷升溫的背景下，許多在華的外資公司據報計劃把部分業務撤出，中國的經濟前景並不樂觀。

中國國家統計局10月19日發表的數據顯示，自今年以來，中國經濟增速持續放緩，其中第三季度國內生產總值（GDP）同比增長率為6.5%，該增長率也是2008年全球金融危機以來中國最慢的季度增長率。

9月，一個名為吳小平、自稱「資深金融人士」的人髮文稱，中國私營經濟應逐漸離場，在中國網絡引發「國進民退」、「開改革倒車」的擔憂。

在前往廣東調研之前，習近平在一封給民營企業家們的信中表示支持民營企業。他指，支持民營企業發展「絲毫不會動搖」，「任何否定、弱化民營經濟的言論和做法都是錯誤的」。

圖片版權 Getty Images Image caption 今年是改革開放四十週年，但是中美貿易戰不斷升溫，許多在華的外資公司據報計劃把部份業務撤出，中國的經濟前景並不樂觀。

歷史學者章立凡認為，此次習近平南下的主要看點在於其講話中對於國內經濟和中美關係的表態。

「要看他對於國內經濟下滑的趨勢，還有沒有什麼新的主張；對於中美關係是不是繼續強硬態度，還是有所轉圜，」章立凡說。

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學副教授陳澄則對BBC中文表示，中國經濟最近遭遇了一些重大挑戰，一方面是國內經濟增長放緩，另一方面國際上也被迫捲入與美國的貿易戰。習近平這次赴廣東考察，最重要的象徵意義是提振國內外對於中國經濟繼續發展，繼續改革開放的信心。

「在習上任以來，在經濟改革方面一直被認為步子邁得不夠大。如今經濟上中國在一定意義上處於內外交困的狀況中，致使國內許多產業和個人的信心遭受重大打擊，表現得最明顯的就是最近一蹶不振的中國股市。在國際上，更是有許多質疑甚至否定中國經濟發展模式的聲音，」陳澄說。

陳澄指出：「這些都對中共政權形成了一定的挑戰，也不利於經濟穩定。但正因為經濟上內外交困，提振信心更成為重中之重。」