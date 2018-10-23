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連接中國珠海、香港與澳門的港珠澳大橋周二（23日）舉行開通儀式，將在翌日正式通車。中國國家主席習近平主持儀式，他除了宣佈大橋啟用外，並沒有發表講話。

主管港澳事務的副總理韓正、副總理劉鶴及粵港澳官員也有出席，但民主派議員並未獲邀出席開通儀式。

官方強調，這大橋有助促進粵港澳融合，並為大灣區發展奠定基礎，來往珠海到香港的時間從過往需要3小時，縮短至30分鐘。

但香港觀察人士把這耗資約200億美元的項目，稱為「大白象工程」，他們認為這種「硬融合」是大陸進一步削弱香港「高度自治」及自由的一步。

開通儀式

開通儀式早上9時在珠海舉行。

「我宣佈港珠澳大橋正式開通」，這是習近平在開通儀式上說的唯一一句話，在儀式上致辭的主要是粵港澳三地官員以及副總理韓正。

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韓正在致辭中，沒有特別提到「改革開放40週年」，他表示大灣區建設是習近平親自謀劃、部署和推動，大橋是三地首次合作共建的工程，有利三地人員交流及發展，他說要把大橋打造成粵港澳三地的「民生橋」，成為中國橋樑走出去的「亮麗名片」，成為中國由「橋樑大國」走向「橋樑強國」的重要標誌。

他特別提到，希望粵港澳三地能夠按照安全要求，便利通行人員的通關，進一步簡化審批流程和縮短通關時間，並把在工程中掌握的關鍵技術和獲得的寶貴經驗，變成行業的標凖與規範，貢獻一帶一路發展。

香港行政長官林鄭月娥在致辭時說，今年是中國改革開放40年，香港在改革開放中「既是貢獻者，也是受惠者」。她說，香港一年內開通三大跨境基建，包括廣深港高鐵香港段、港珠澳大橋及明年年初即將開通的蓮塘口岸，縮短了出行時間、拉近兩地距離，逐步形成粵港澳一小時生活圈。

她說，大橋開通後，令大嶼山成為通往世界及大灣區的雙門戶，因此政府亦提出「明日大嶼」願景，為香港締造更美好未來。

澳門行政長官崔世安表示，大橋有政治及經濟意義，政治上，實踐了「一國兩制」，三地透過「共同協商」，在技術及制度上得到突破，經濟上，三地首次實現「陸路無障礙」，可以更好融入大灣區發展。

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爭議聲音

BBC中文早前盤點了大橋在香港引發的五大爭議，大橋主橋、人工島及各地連接部分等整個項目耗資三地超過200億美元，香港投資了1200億港元。大橋原定2016年押後兩年通車，建造期間造成18名工人死亡、幾百人受傷，亦帶來了環保問題。

由於要通過大橋需要申請跨境牌照，過橋汽車數量有一定的限制，令外界擔心大橋使用量偏低，但運輸物流及旅遊業普遍歡迎大橋落成。

但官方認為大橋是粵港澳大灣區的重要基建，可以為區內帶來十萬億人民幣的經濟收益，香港建制派人士認為，如果不依靠大陸，加強與大陸聯繫，香港將會「被邊緣化」。

法新社採訪了一些珠海居民，居民支持港珠澳大橋建設，認為便利當地區民和促進珠三角地區的經濟發展。有人專程帶小孩去看大橋，讚揚這是「偉大」的建築。

不過，大橋以至大灣區建設在一些香港觀察人士眼中，並不是好事。在臉書上，有香港網民批評，大橋花了香港納稅人的錢，但最終最受惠的只限於一小撮人。

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香港立法會議員陳淑莊認為，廣東省內已凖備更多基建去配合大灣區發展，例如即將落成的深中通道等，這些交通網絡可能更方便當地人，但她質疑，香港人本身未必會常用這些通道，而這些交通網絡所帶來的經濟效益也可能被高估。

「一小時生活圈其實有很多選擇，」她對BBC中文說，「如果刻意去用一些硬連結，其實是沒有用，不如大家反觀一下香港經濟發展、科技上的領域，發展得好，連結會更具體，才不會怕被邊緣化。」

雖然三地政府稱大橋基建是「共同協商」，但觀察人士指出，這條大橋建設過程中，也顯示到粵港澳三地處於不平等的狀態，港澳政府在工程問題上處於「被動」狀態。

在中國官方早前宣佈周二舉行開幕儀式時，香港民主派的議員及一些交通公司也投訴，對此毫不知情，連港澳政府也需花時去核實。