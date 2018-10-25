美國沿「一帶一路」鼓勵他國對中國說「不」

圖片版權 Reuters Image caption 美國國務卿蓬佩奧在南美對中國表示批評的講話代表了美國開始全方位對中國強硬的立場。

中國的"一帶一路"計劃在西方受到批評，批評者說中國推行"債務外交"，中國投資貸款是控制其他國家的"戰略投資"。與此同時美國在"一帶一路"沿路鼓勵其他國家對中國說"不"。

美國國務卿蓬佩奧最近訪問拉丁美洲時評論說，「中國帶來的並非總是對你們的公民有利的東西，他們的東西似乎好得難以置信，但事實並非如此。"BBC亞洲商務記者瓦斯瓦利(Karishma Vaswani)認為，他的話說明了美中爭端已經超出了貿易層面。

美國副總統彭斯最近在哈德遜研究所就美國政府的中國政策問題發表強硬講話。他說,"華盛頓向北京伸出手並希望中國與美國一道成為世界事務中'利益攸關方'的時代已結束"。

彭斯說， 北京正在使用所有政府手段，包括政治，經濟和軍事，以及宣傳，旨在擴大影響，從美國漁利。

彭斯在美中貿易爭端，南海問題，台灣問題等方面發表講話後，蓬佩奧和美國國防部長馬蒂斯都發表了內容強硬的講話。瓦斯瓦利認為，他們的講話代表了美國開始在幾乎所有方面對中國採取日益強硬的立場。

一帶一路"債務外交"？

瓦斯瓦利認為，美國所作的是要破壞中國龐大的"一帶一路"項目。最近"一帶一路"被批評為"債務外交"，意即那些同中國達成協議的國家最終會深陷債務。

北京這個雄心勃勃，耗資1240億美元的龐大項目旨在增強亞洲，非洲，歐洲和其他地方的貿易和投資聯繫。"一帶一路"項目最早由中國領導人習近平在2013年提出，被認為是中國試圖增加全球影響的手段。

按照英國《外交官》雜誌文章的解讀，中國的基建項目為發展中國家帶來他們無法償還的巨額債務，這樣北京或許就能更深入一步，希望把經濟方面的損失轉化成地緣政治的收獲。

圖片版權 Getty Images Image caption 面對美國和中國角逐，競相增加影響力，第三世界許多國家不得不在兩大國之間夾縫求生。

文章認為，中國可能要求那些無法償還債務的國家提供資金以外的補償，諸如提供港口和其他便利。當然文章作者也承認現在做這樣的猜測為時過早。

美國國防部長馬蒂斯本周末（10月19日）在東盟防長會議上評論也說明美國加強了強硬立場。一般美國在這類會議上都會批評中國在南海的所作所為，但是這次馬蒂斯的批評則更進了一步。

他說，"我們不會受到恐嚇，我們不會後退，因為我們不接受（中國）南海軍事化或在此地區的任何脅迫行為。"馬蒂斯再次重申了美國對該地區以及南海自由航行的承諾。

彭斯將參加下月在巴布亞新幾內亞召開的亞太峰會，在那裏他可能同中國領導人會面。巴布亞新幾內亞最近加入了中國的"一帶一路"計劃，那裏也就成了美國和中國競相施加影響的地方。

英國《衛報》報道說，巴布亞新幾內亞過去處於澳大利亞的勢力範圍，現在也接受中國巨額貸款。這篇５月份的報道說，雖然現在償貸還沒有引起明顯擔憂，但是有報道說，巴布亞新幾內亞向中國開放了"戰略要地"，並向中國提供了大量地下資源。

對中國說"不"

瓦斯瓦利說，東南亞國家的官員雖然不願意公開批評中國，但是私下裏對BBC記者說，特朗普對華新政策鼓勵他們直言。她還說，許多參加中國大規模基建項目的國家都深受中國的"債務外交"影響。

分析說，美國對北京施壓，已經令其他國家敢於直言批評北京。而在過去，那些國家都保持沉默。斯里蘭卡，馬來西亞，甚至巴基斯坦都對中國的項目表達了擔憂。

9月的《經濟學人》雜誌報道說，馬來西亞93歲的新總理馬哈蒂爾訪問北京對中國領導人能習近平表示，現在馬來西亞能說"不"。馬哈蒂爾直言相告，說中國在馬來西亞"一帶一路"的項目，鐵路和天然氣管道，代價過大，馬來西亞無法承擔。

《經濟學人》報道說，馬哈蒂爾的前任納吉布同中國關係過於密切，納吉布失去民眾支持的原因有腐敗，同中國發展密切關係也是一個原因。在納吉布任內，中國"一帶一路"以及納吉布親自掌管的國家投資基金馬來西亞發展有限公司（1MDB）出現巨額資金漏洞，為中國國有資金進入敞開了大門。

圖片版權 AFP Image caption 美國國防部長馬蒂斯本周末（10月19日）在東盟防長會議上評論也說明美國加強了強硬立場。不久前美國新命名的印度洋-太平洋司令部似乎也反映了對中國的新戰略姿態。

BBC記者瓦斯瓦利說，面對美國和中國角逐，競相增加影響力，第三世界許多國家不得不在兩大國之間夾縫求生。她以巴拿馬為例說，儘管這些國家過去都歡迎來自中國的投資，但是他們現在需要尋求中國以外的其他新的投資伙伴。

中國的「戰略投資」？

不過英國《外交官》雜誌發表（作者Sam Parker，Gabrielle Chefitz）的分析指出，中國的「債務外交」實際上是一種戰略投資，但在海外貸款方面，美國的歷史也並非無可挑剔。美國銀行高風險放貸在1980年代導致27個拉美國家深陷債務危機。另外美國還建議那些國家實行"自願"改革計劃引發社會動蕩。

利比里亞前公共工程部長摩爾（W. Gyude Moore）用實例反駁了中國推行"債務外交"的說法。他認為西方，特別是美國特別喜歡用"債務外交"批評中國，這反映出他們對中國全球影響力擴大的焦慮。

摩爾在美國財經網站Quartz發表文章說，在過去15年終的84個案例說明中國的貸款重組或放棄並沒有導致中國取得當地的資產。即使在通常被援引的委內瑞拉案例中，中國並沒有在那裏獲取該國主要的國有資產。

對於目前仍無緩和跡象的中美對抗，BBC亞洲商務記者瓦斯瓦利認為，美國把貿易戰看作糾正錯誤的機會，認為美國數十年來一直是中國不公平貿易的受害者，北京人為貿易戰是特朗普政府試圖遏制中國崛起的手段。

瓦斯瓦利說，即使美國和中國在貿易上達成某種協議，儘管這種可能性不大，美中兩國的衝突也不會煙消雲散，一切只是剛剛開始。