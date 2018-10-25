從照片看中國過去的幾十年

馬格蘭攝影通訊社的攝影師與中國有著源遠流長的文化交流，他們中國文化非常著迷。 聯合創始人羅伯特·卡帕（Robert Capa）和亨利·卡蒂埃 - 布列松（Henri Cartier-Bresson）在20世紀30到40年代於全中國各地開始拍攝，展開了紀錄中國近期歷史的變化和動蕩的序幕，而這只是一小部分。

亨利·卡蒂爾－布雷松，攝於1949年

亨利·卡蒂爾－布雷松鏡頭下的一位末代將領馬鴻逵。當時馬鴻逵正統領中國西北，但他的軍隊其後叛變。

馬鴻逵後方的書法意思是：「好將領應名留青史。他應被世世代代所歌頌。關心士兵和人民是他的責任。」

圖片版權 HENRI CARTIER-BRESSON / MAGNUM PHOTOS

布魯諾·巴貝，攝於1973年

攝影師布魯諾·巴貝於1973年，一個重要時刻到訪北京。

文化大革命後，中國實施改革開放。布魯諾·巴貝於到訪北京時，時任法國總統龐畢度亦不約而同在中國。照片中的女孩於天安門廣場前為龐畢度的到訪採排。背景的人像是前中國共產黨主席毛澤東，以及標語：「中華人民共和國萬歲。世界人民大團結萬歲。」

圖片版權 BRUNO BARBEY / MAGNUM PHOTOS

依芙·雅諾，攝於1979年

依芙·雅諾從內蒙走到西藏，由北京到上海，希望拍下人與浩瀚的地勢。

縱使這張地形照片所展示的是郊區生活，但亦也為即將來臨的改變帶來線索。

圖中的女生正於內蒙接受軍隊訓練。

圖片版權 EVE ARNOLD / MAGNUM PHOTOS

帕特里克·扎克曼，攝於1982年

帕特里克·扎克曼於1982年到訪，當時中國正處於改革開放時期。1976年毛澤東逝世後中國放寬對資本的控制，開始恢復個人和社會自由。 扎克曼的照片顯示，北京人群正在圍觀「長鼻子」，意指所有西方人，包括攝影師。

圖片版權 PATRICK ZACHMANN / MAGNUM PHOTOS

斯圖爾特·富蘭克林，攝於1989年

隨著經濟和社會出現改變，公眾示威也開始湧現。 然而，在1989年，騷亂帶來了悲劇。中國政府動員軍隊，對佔領天安門廣場的學生採取行動，期間有示威者喪命。 斯圖爾特·富蘭克林在天安門廣場拍下的這一張照片，成為了六四事件最有象徵性的照片。

圖片版權 STUART FRANKLIN / MAGNUM PHOTOS

伊恩·巴利，攝於1992年

1992年，伊恩·巴利到訪當時在城市及工業火速發展的廣東省深圳市。商業投資吸引大量人流入。照片中兩人的對比，反映出時代的變遷。

圖片版權 IAN BERRY / MAGNUM PHOTOS

克里斯·斯蒂爾－帕金斯，攝於2015年

由於農村地區的收入很少，某些家長遷移到城市工作，讓孩子們被親戚撫養長大。 克里斯·斯蒂爾－帕金斯到訪雲南省的一個村莊，在一所學校拍攝20名彝族學生。

老師也是在村裏出生，由於師資短缺，他已經當了八年的「臨時」老師。

圖片版權 CHRIS STEELE-PERKINS / MAGNUM PHOTOS

馬格蘭攝影集的馬格蘭中國由Thames and Hudson出版。