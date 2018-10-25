「摔倒式」炫富挑戰的中國特色

圖片版權 Sina Weibo Image caption 今年夏天，「摔倒式」炫富挑戰在全球引發熱潮，這項活動也火到了中國。

不經心地一摔，摔出一地奢侈品。今年夏天，「摔倒式」炫富挑戰在全球引發熱潮，這項活動也火到了中國。

熱潮興起於俄羅斯，從8月開始風靡網絡。富有的俄羅斯年輕人在網上使用「#fallingstarschallenge2018」標籤發佈照片，他們從豪車、私人飛機中摔下，名牌包、香檳酒杯等物品散落一地。

中國也有一些有錢的年輕人在活動中擺出自己的奢侈品。不過，在中國的許多挑戰帖中，炫耀的東西不再是一地的奢侈品，而是在日常生活中面臨的困難，中國的政府機構人員甚至曬出了他們的工作內容。

有觀察人士認為，這項挑戰在中國有了變化，是因為在中國炫富會越來越常遭到懷疑，中國以前曾發生過一系列與奢侈、腐敗有關的醜聞。還有分析人士指，中國政府利用了這個活動以傳播「正能量」。

炫的不僅是「富」

最近兩周，一些展示自己生活困難的挑戰帖突然在中國社交媒體微博上獲得了成千上萬的點讚。BBC採訪了一些參與挑戰的網民，了解他們帖文背後的想法。

圖片版權 Sina Weibo Image caption 這項挑戰在中國也很流行，但是人們並不僅僅用它來炫富。

挑戰者「MrBailuJ」說，她在參加西安參加馬拉松時拍了一張照片，「我覺得這樣拍照、與朋友分享的方式很有趣。」

圖片版權 Sina Weibo/MrBailuj Image caption 一名挑戰者在參加馬拉松前拍攝了照片

一位挑戰者稱自己在教育機構工作，他分享了一張在多部手機、平板電腦和一包餅乾前暈倒的照片。

挑戰者梅（May）則說，她選擇參與挑戰，展示她平常健身的一些困難，「我沒有跑車、或者任何愛馬仕的東西，我只有杠鈴和蛋白粉」。

圖片版權 Sina Weibo/Yexiaomeier_May Image caption 挑戰者梅（May）說，她選擇參與挑戰，展示她平常健身的一些困難。

一名挑戰者告訴BBC，炫耀自己的財富可能會招致他人的批評，「大多數中國人在網上參與挑戰，不是因為他們有錢。他們在展示自己過去和現在的經歷，或者個人成就。」

「在網上炫富會招來嘲笑，」他說，「你的錢越少，你就越不怕讓別人看到你的財富。」

傳播「正能量」

同時，有一些中國政府機構也開始參與這次挑戰。不過，他們展示的不是昂貴的包包、珠寶和車，是工作。

圖片版權 Weibo/China Consular Affairs Center Image caption 有一些中國政府機構也開始參與這次挑戰

外交部領事保護中心官方微博發佈的圖片顯示，一名穿著「中國領事保護」字樣衣服的人倒在了一片白花花的文件中。上海消防局也發佈微博，一名消防裝備技師倒在了消防斧、消防頭盔等一堆工具旁邊。

圖片版權 Weibo/Shanghai Fire Station Image caption 上海消防局發佈的微博顯示，一名消防裝備技師倒在了消防斧、消防頭盔等一堆工具旁邊。

「機場安保人員摔出大批攔截下來的禁運物品，領事保護應急中心的工作人員摔出了滿地的文件，特警官兵則摔出了『黑惡勢力』……」《人民日報》也發文評論這次網絡熱潮，「不同的摔跤姿勢，相同的重任在肩。社會的良好運轉，離不開他們為你我負重前行。他們曬出了生活的忙碌，但又不乏兢兢業業的堅守；嚴肅的面孔背後，也有一顆有趣的靈魂。」

美國有線電視新聞網（CNN）引述墨爾本皇家理工大學中國數碼媒體專家於海清（Haiqing Yu，音譯）稱，政府利用了這個活動來傳播「正能量」。

「炫富」觸及的敏感神經

在中國，炫富很容易受到懷疑、引起敵意。

2011年，署名「郭美美Baby」的微博博主在網上曬出豪車和奢侈品包炫富，其微博認證信息為「紅十字會商業總經理」引發公眾對中國紅十字會善款流向的質疑。2015年5月，中國首富王健林的兒子王思聰花了25萬元人民幣（約合36000美元）給他的寵物狗買表，遭到網友攻擊。

圖片版權 Getty Images Image caption 2011年，署名"郭美美Baby"的微博博主在網上曬出豪車和奢侈品包炫富。

習近平2012年上台以來，中國開展了一場大規模的反腐運動。中國當局宣稱要「老虎蒼蠅一起打」，許多官員因受賄、濫用職權被判刑。

對於中國精英階層收入的合法性質疑也延伸到了娛樂產業。10月初，中國女演員范冰冰因逃稅被中國稅務部門處以近9億元的高額罰單。社交媒體上也經常有呼聲要求對中國的超級富豪進行更多調查。

採訪內容來自BBC國際媒體觀察部凱麗·艾倫（Kerry Allen）。