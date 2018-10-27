美「炸彈包裹」嫌疑人被捕的背後：中期選舉前政治繼續分化

圖片版權 Broward County Sheriff's Office Image caption 薩約克(Cesar Sayoc)因炸彈郵件被捕，面臨長達48年的監禁。

美國官方稱，本周五（10月26日）當局在佛羅里達州逮捕一名涉嫌投遞炸彈包裹的嫌疑人。近日，一批含有爆炸物的包裹寄給包括前總統奧巴馬和前國務卿希拉里·克林頓在內多達14位公眾人物。

美國官方稱，該男子名叫薩約克(Cesar Sayoc)，他將面臨五項指控，包括郵寄爆炸物以及威脅前總統。

特朗普稱，這些行為是「卑鄙的，在我們國家沒有容身之處」。

該事件發生在距離美國中期選舉不到兩周，目前美國的政治氛圍已高度兩極分化。

媒體報道稱，薩約克在佛羅里達州普蘭泰申市的一家汽車配件商店被捕。

聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）透露，在其中一個包裝上發現了薩約克的指紋。司法部表示，嫌犯面臨長達48年的監禁。

「我們不會容忍這種無法無天，特別是政治暴力，」美國司法部長傑夫·塞申斯（Jeff Sessions）在新聞發佈會上說，「不管他的政治信仰如何，讓這件事成為一個教訓，我們將對你充分運用法律力量。」

郵包炸出的恐懼與爭議

BBC中文駐美記者馮兆音 發自華盛頓

媒體曝光，炸彈事件嫌犯是特朗普的死忠支持者，在自家轎車上貼滿了攻擊共和黨政治人物的海報，常在社交媒體上發佈帶暴力色彩的右翼言論，然而，這並沒有平息圍繞他身份的爭議。一些支持共和黨的民眾質疑，炸彈客的特朗普狂熱支持者身份「過於明顯」，反而像是一樁有意安排的表演。

根據統計結果，83%的針對美國政治人物的恐怖襲擊，並沒有造成任何的傷亡。這些攻擊事件目的不是傷人，而是製造恐慌。自第一個炸彈郵件被攔截起的第三日，類似的郵件仍在美國各地出現。

根據推特數據分析網站，在炸彈客身份揭曉後，美國各地最熱門的推特標籤包括炸彈客名字、特朗普、「讓美國變得更強大的炸彈客（maga bomber，指支持特朗普的炸彈客）」、「暴力」、「可疑」等字樣。可以說，炸彈事件毫無疑問是美國媒體近三日來的絶對焦點，可見炸彈客製造恐慌和分化的目的已達成。

至於政治人物想達到的目的，則是利用事件帶來的恐慌和爭議，為己方爭取中期選舉的選票。總統特朗普在推特上抱怨，這個「炸彈東西」打亂了共和黨的勢頭，號召共和黨人出門投票。民主黨人的反應則是：當他們變得卑鄙（go low），我們去投票（go vote）。

我們對薩約克了解多少？

執法部門稱，薩約克住在佛羅里達州的阿文圖拉（Aventura）。據報道，他是一名註冊的共和黨人。

2002年，薩約克在邁阿密-戴德縣因製造炸彈威脅而被捕，並獲一年緩刑。根據法庭記錄，薩約克在布勞沃德縣的犯罪記錄可以追溯到1991年。他因盜竊罪被捕，年僅29歲。他還曾被指控欺詐和斗毆。

法庭記錄顯示，薩約克在2012年與母親同住時申請破產。在他的破產報告中的一份手寫便條寫著：「與媽媽一起生活。沒有家具。」

1980年，他在北卡羅來納州的布裏瓦德學院（Brevard College）學習了三個學期，該學院發言人告訴BBC，他並沒有畢業。

圖片版權 Reuters Image caption 嫌疑人的車子窗戶上貼滿了支持特朗普的海報

在他被捕後，美國電視台播放的畫面顯示，一輛屬於他的白色麵包車被拖車拖走檢查。麵包車的窗戶上貼滿圖片，其中一張描繪特朗普站在一輛坦克上，另一張則有希拉里的臉上，並疊加了一個十字靶心。

特朗普怎麼說？

特朗普在白宮舉行的一次活動上發表講話，稱讚執法部門迅速逮捕嫌犯，並將搜索描述為「大海撈針」。

「這些恐怖行為是卑鄙的，在我們國家沒有容身之地。」他說。這一言論與當天早些時候特朗普的推特形成鮮明對比，他表示這一事件在早期投票中放慢了共和黨的勢頭。

前情報部門負責人詹姆斯·克拉珀（James Clapper）是炸彈郵件的收件人之一，他向CNN表示，「絶對是國內恐怖主義，在我看來毫無疑問。」

他說，任何批評特朗普總統的人都需要保持警惕並採取額外的預防措施。

圖片版權 CBS Image caption 收件人是美國前情報部門負責人詹姆斯·克拉珀的郵件在紐約被攔截

包裹內有什麼？

FBI助理主任威廉·斯維尼（William Sweeney） 表示，華盛頓附近的FBI實驗室正在對所有包裹進行徹底檢查。

CNN引用調查人員的話說，這些功能齊全但不穩定，裝置上的定時器很容易在零售渠道購買。但專家們向美國媒體表示，在看到包裹的X射線圖像後對其有效性表示懷疑。

聯邦調查局局長克里斯托弗·雷表示，儘管對炸彈的調查仍在進行，但這些炸彈並非惡作劇而已。