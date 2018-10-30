武俠小說泰斗金庸離世　享年94歲

圖片版權 CNA Image caption 金庸離世，享年94歲。

據香港媒體《明報》及《南華早報》報道，筆名金庸的武俠小說泰斗查良鏞、兼香港《明報》創辦人金庸離世，享年94歲。

《南華早報》引述其家人消息稱，他下午在親友陪伴下在位於跑馬地的香港養和醫院逝世。

《明報》30日（周二）傍晚7時28分在網站刊登消息，稱「《明報》創辦人、著名作家查良鏞（又名金庸）逝世，享年94歲。」

《南華早報》引述金庸女婿吳維昌證實金庸的死訊，吳維昌稱金庸於周二下午在家人陪伴下去世。

被稱為「香港四大才子」之一的金庸自1955年的《書劍恩仇錄》開始至1972年的《鹿鼎記》正式封筆，共創作了十五部，包括《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》、《笑傲江湖》等，這些作品被拍攝成電視劇及電影，在華語世界有巨大影響。

金庸出生於浙江海寧，是查升之孫查揆的後裔，出生於1924年3月10日，1945年抗戰勝利後返鄉，曾在杭州《東南日報》暫任外勤記者。1946年秋，查良鏞進入上海《大公報》任國際電訊翻譯，後調往香港分社。

1959年，查良鏞等人於香港創辦《明報》，後來推出包括《明報晚報》、《明報月刊》和《明報周刊》、及馬來西亞《新明日報》系列報刊，金庸還成立了明報出版社與明窗出版社。1991年明報集團在香港上市後，他退出報業管理層，從此去周遊列國、教書、靜修、遊山玩水、研經。

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