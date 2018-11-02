重慶「愚蠢」車禍慘劇 乘客與司機打鬥致公交車墜江

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中國重慶10月28日發生慘烈車禍，一輛公交車行駛於長江大橋時，突然衝向對面車道並墜入水深70米的江中。此事故導致至少13人死亡，但公交車突然轉向原因一直未解。重慶警方周五發佈監控視頻，並通報車輛失控原因是一位女乘客與司機發生激烈話語和肢體衝突。

消息公布後，中國全網嘩然，該事故迅速成為網絡熱議話題。多名網友評論說，「如此愚蠢的原因，令人憤怒和惋惜」。

中國官媒新華社報道稱，經過核實，當時有15名乘客在該公交車上，目前已打撈出13名遇難者遺體，但仍有2人失蹤。

事發經過

據新華社報道，墜江車輛是重慶萬州的一輛22路公交車。10月28日上午在行經當地的長江二橋時，該車突然左轉衝入江中。

事發初，中國社交平台曾傳言公交車是由於避讓逆向行駛的一輛小轎車而墜入江中，小轎車的女車主不僅逆行，還穿高跟鞋開車，引發網友對小轎車車主的口誅筆伐。

圖片版權 Weibo Image caption 周邊車輛的監控記錄了事發瞬間。

但當地公安部門隨後闢謠稱，小轎車屬於正常駕駛，是公交車突然越過道路中心實線，並與小轎車發生碰撞後，衝出路沿。

警方通報稱，經過鑒定，事發前「車輛燈光信號、轉向及制動有效，傳動及行駛系統技術狀況正常」，排除因故障導致車輛失控的因素。

重慶消防部門稱，當時公交車上共有駕駛員和乘客15人，當地水深70餘米，水域情況複雜。

周三（10月31日）晚間，墜江的公交車被整體打撈出水。畫面顯示，該公交車已嚴重變形，所有車窗全部碎裂。

監控視頻曝光

重慶萬州政府新聞辦周五（11月2日）上午公開打撈出水的公交車黑匣子監控視頻。 此段長約14秒的視頻記錄了公交車墜江前數秒的車內情況。

監控畫面顯示，汽車正在橋面行駛時，一名女乘客與司機發生爭執，乘客用手擊打司機頭部，致其還手反擊。

當該乘客再次出手攻擊司機時，司機似乎意識到車輛已經失控，猛打方向盤，但已無濟於事。在乘客的尖叫聲中，公交車衝破護欄墜江，監控也戛然而止。

當地政府通報稱，警方通過大量走訪現場目擊證人以及與視頻相互佐證確認，事發時公交車內有一名中等身材、著淺藍色牛仔衣的女乘客，因錯過下車地點，要求停車被拒後，與司機發生爭吵，進而持手機攻擊其頭部。

警方還表示，兩人的行為「嚴重危害公共安全」，已觸犯中國《刑法》，涉嫌犯罪。

圖片版權 Getty Images

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該事件在中國網絡上引發眾多網友討論。

「一次錯過，竟演變成15個人的生命從此消逝。你錯過了一站路，就讓15個人錯過了他們的後半生。」網友@別偷我的鍋包肉 說。

前《南方周末》評論員、作家笑蜀稱，在香港，乘客嚴禁與公交車司機講話，更不得發生觸碰。

「我們（內地）這沒這樣的規矩，立了這樣的規矩也沒多大用，因為到處都是劉某（乘客）那樣骨子裏的流氓無產者，為一己之私可以踐踏一切規矩，」笑蜀說。

還有網友認為，以後大家在公交車上看到類似的情況，應在短時間內站出來制止，否則自己的安全也會受到侵害。

「請不要冷眼旁觀，一定要勸阻制止，因為下一秒你不知道會會發生什麼。」網友@kitty小杯 說。