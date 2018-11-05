圖片版權 Getty Images Image caption 聯合國對"百萬維吾爾族人在新疆被拘"的報道感到震驚，並呼籲釋放以反恐"借口"被拘押的人。

聯合國人權理事會本周將開始對中國的第三輪國別審議，新疆「再教育營」、西藏人權以及香港新聞自由，是中國面對的尖銳敏感問題。

而這些也正是中國政府特別重視和應對的關鍵問題，畢竟面對讚美容易，應付批評更難。

不少亞洲、美洲國家對中國人權取得的成就大加讚頌的同時，西方一些國家提出了涉及新疆、西藏和香港，以及朝鮮難民、非政府組織在中國的活動權益、工會權益、婦女權益，死刑等問題。

聯合國人權理事會2007年6月通過決議，確定了定期審議機制，針對各國履行各項人權義務和承諾的整體情況展開審議。

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聯合國所有193個成員國，每4年審議一次，每年審議40多個國家。

中國在2009年2月，第一次接受審議，並在2013年10月，接受第二次審議。

2018年11月6日到9日，中國將第三次接受審議。這一次，外界最為關注的問題是新疆「再教育營」。今年8月底，聯合國消除種族歧視委員會公布結論性觀察報告，對中國的新疆政策提出批評。

人權關注

那麼，聯合國人權理事會在第三次審議中國人權問題之前，已經收到了哪些國家針對新疆的的尖銳問題呢？

英國提出的5個問題中包括：

中國政府何時落實聯合國消除種族歧視委員會有關新疆的建議，其中包括停止在法外拘押營中拘押那些未經合法指控、審判和判罪程序的個人？何時立即釋放在此情形下被拘押的個人？何時提供過去5年被拘押的總人數？

中國政府採取了哪些措施確保宗教、信仰、行動自由？有哪些措施確保中國所有的宗教和少數民族團體，特別是在西藏的少數民族的文化權利得到了尊重和保護？

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荷蘭提出的6個問題包括：

中國將採取什麼措施執行聯合國消除種族歧視委員會2018年8月在新疆問題上的結論性意見？中國是否打算讓聯合國人權事務高級專員辦公室走訪新疆？

香港特別行政區政府，將採取什麼措施回應國際社會對香港新聞自由的關注，為記者獨立、不受干擾地工作提供安全和便利的環境？

瑞典共提出了9個問題，其中涉及新疆和西藏的有：

中國政府將如何執行聯合國消除種族歧視委員會有關西藏和新疆的建議？將有什麼執行時間表？

中國政府將採取什麼措施，改進在新疆的不相稱政策，確保宗教信仰自由和所有少數民族的行動自由？

美國儘管退出了聯合國人權理事會，仍然提出了8個方面的問題，其中特別提到：

中國能否提供過去5年新疆拘押營中被拘留人的總數、被拘留的時間以及地點、被關押的理由、拘押中心的人道條件、訓練或者政治課程和活動的內容？

中國顯然用刑事犯罪對待和平宗教活動，並以此作為在新疆"再教育營"中拘押民眾的理由。對此中國是否能夠加以說明和澄清，並明確哪些官員要為此政策負責？

北京繼續侵犯香港自治、綁架香港公民、日益限制言論、結社自由和 限制參與政治自由，國際社會對這些越來越擔心，北京做何回應？

奧地利提出的問題包括：

有報道稱，來自朝鮮的民眾在中國不能獲得難民甄別程序令人擔心。中國對此有什麼措施？

聯合國機構有關報道突出了西藏、新疆和內蒙古等地區對少數民族的歧視。其中新疆對維吾爾人的大規模拘押尤其令人震驚。中國當局對此採取了哪些行動？

圖片版權 Xinhua Image caption 新疆「再教育營」問題：中國稱為「培訓中心」的設施，被認為有拘押中心之嫌疑。

讚美之聲

西方國家針對中國在新疆、西藏、香港人權提出問題的同時，也有一些亞洲和美洲國家希望中國分享改善人權的成功經驗。

兩廂對比，不難看出中國在這些國家的影響力。而要求中國分享成功經驗的國家，著重點也有所不同。

老撾認為：中國在培養公共文化服務、文化產業和文化市場方面取得了偉大的成功。

圖片版權 Xinhua Image caption 新疆自古以來，是絲綢之路的要道，飲食文化兼容並蓄又獨樹一幟。

古巴讚揚中國在消除貧窮的教育中取得的了不起的成就，以及中國一直穩步提升少數民族雙語教育並取得的重大成績。

委內瑞拉問及中國在用法治管理宗教工作中取得的新進展。

越南認為，中國在建立和改善社會安全系統方面取得了突出的成就；柬埔寨讚揚中國最近幾年在環境法方面取得的快速進展。

菲律賓重視中國在澳門防止濫用毒品方面的成績，而巴基斯坦稱讚中國在執行發展權方面取得的偉大成就。

玻利維亞要求中國分享經驗的方面是：中國公民如今如何通過網絡便捷、容易地發表意見和建議，如何實現網絡請願？

高度重視

圖片版權 Reuters Image caption 支持西藏的組織，在聯合國人權理事會審議中國之前，在日內瓦聯合國總部外舉起橫幅，上面寫著：聯合國，請為西藏挺身而出。

中國外交部發言人陸慷上周透露，中國政府高度重視此次審查，已向聯合國提交了《國家人權報告》，並將派出包括新疆、西藏和香港澳門政府代表組成的代表團參加審查。

陸慷沒有特別解釋為什麼新疆、西藏和港澳政府的代表將參加審查，但看看以上西方國家提出的問題，不難理解中國如此安排的原因。

那麼，過往聯合國人權審查中，中國方面又是如何應對其他國家提出的建議呢？

2014年3月，人權理事會通過的中國結果報告中，53個國家就多個中國人權狀況範疇，提出了252項建議，其中中國接受了204項，不接受48項。

中國不接受的建議中，主要涉及死刑和保護人權活動人士的權利。中國表示「不存在任意和法外拘留，所有的刑事拘留和治安拘留均分別依據法律規定決定並執行。」

而本次，外界對新疆、西藏和香港的關注，中國方面又會作何回應呢？

在中國政府10月向聯合國提交的《國家人權報告》中，中國強調「依法處理煽動組織實施自焚活動的案件」，稱對「東突」等恐怖組織和個人依法予以嚴厲打擊，同時保障犯罪嫌疑人的人權。

批評人士認為，今年聯合國的第三輪人權審議，實際上凸顯中國人權在習近平時代日益惡化的事實。

國際人權機構——人權觀察中國部主任索菲·理查森（Sophie Richardson) 認為：最能說明問題的是，中國進入第三輪審議了，我們還在問著同樣的問題。

「某些同樣的問題仍在出現本身，就有力地說明中國（人權）取得的進步是多麼微乎其微。」