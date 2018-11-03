特種兵軍訓足球隊 中國衝刺卡塔爾世界杯

圖片版權 Xinhua Image caption 2018年8月，在第18屆亞運會足球男子16進8的比賽中，中國以3比4不敵沙特隊，無緣八強。

中國國家足球隊為了凖備2022年卡塔爾世界杯，展開軍訓活動：格斗擒拿摸真槍......

這樣的報道並不是美國總統特朗普鄙視的「假新聞」，而是完全正確無誤的真消息。

2022年卡塔爾世界杯當前，為迎戰世界杯預選賽，目前中國國家足球隊正在山東泰安某特戰隊集訓營裏「為夢想拼搏」。

圖片版權 AFP Image caption 2012年2月19日，時任中國國家副主席習近平在訪問愛爾蘭都柏林時，給外界留下了喜愛足球的印象。

中國媒體引用參加軍訓的足球隊員的話說，軍人練什麼，我們就練什麼，其中包括格斗訓練、擒拿術，甚至半夜緊急集合，還接觸到了真槍。

這次軍訓從10月13日開始。為此中國國家體育總局和中國足協聯合成立的「世界杯特別備戰小組」成員還召開了動員大會，要求隊員們「不能有牴觸情緒，如果有球員被淘汰的話，可能會遭到相應的停賽處罰。」

國家足球隊的集訓營的規定還包括「上繳手機剃平頭、沒收手機、每周固定發放手機」等，上周隊員們在跑完20公里武裝越野後，獲准使用手機和家人、朋友溝通。

有媒體報道稱，這一切都是為了衝進卡塔爾世界杯，但最主要的目的，在中國足協看來是「強化為國家榮譽而戰的堅定信念」。

圖片版權 Xinhua Image caption 中國國家足球隊在山東軍訓的同時，中國國家田徑隊在北京參加軍訓。

不過，如此做法就惹來體育評論人士的批評：急功近利、眉毛鬍子一把抓、外行領導內行，盲目嘗試，等等。

更讓足球迷們著急的是，球隊在軍訓期間沒有接觸足球，而且也沒有進行專業的體能儲備訓練。他們擔心球隊能否在軍訓結束後短時間內恢復狀態，磨合戰術，提高整體水平。

就在中國足球隊山東泰安接受軍訓的同時，中國國家田徑隊也在北京軍訓。如此看來，希望籍軍訓提高運動水平的體育部門並不僅僅局限在中國足球。

有人說，軍訓並非中國足球隊的新做法。早在2007年，國足就曾在廣州進行過軍訓。當時的軍訓內容包括隊列訓練、28公里急行軍、緊急集合、實彈訓練、野炊和夜間行進等內容。不過，當年軍訓後的中國足球隊並沒有創造奇蹟，在最重要的世界杯亞洲區20強賽上，以1勝3平2負小組墊底的成績無緣世界杯。

足球夢

圖片版權 Xinhua Image caption 中國女子足球隊是世界強隊，早已衝出亞洲，走向世界。

中國雖然有龐大的人口喜愛足球運動，但中國男子足球衝出亞洲走向世界的夢想至今沒有得以實現。倒是中國女子足球隊，從1980年代組隊開始屢創佳績。已經8次榮獲女足亞洲冠軍，女足世界杯亞軍和奧運女子足球項目的銀牌。

不過，中國女足在世界足壇的驕人成績，更凸顯中國男子足球運動在國際間的低水平。

近年來，經濟實力日漸雄厚的中國企業，用高價甚至天價從海外引進了足球教練和球員，但並未從整體上提高中國男足的水平。

如今，中國已經向海外派出了足球少年參加集訓，同時在國內興起「足球娃娃工程」，希望培養出新一代國際水平的足球運動員。

所有的這些努力，究竟何時能把中國男足帶到國際強隊的水平呢？評論人士認為，這還需耐心和等待。