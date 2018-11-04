圖片版權 Xinhua Image caption 11月3日，中國演員佟麗婭（右）在平壤表演。

11月2日起，一支中國文藝工作者代表團抵達朝鮮。與之前的赴朝文藝代表團有所不同，這支團隊中有不少中國家喻戶曉的演藝明星。

朝鮮和中國兩國官方未公布具體名單。朝中社稱，此次代表團受朝鮮方面邀請，由中國文化旅遊部部長雒樹剛帶隊，陣容包括中國「歌手、電影和舞蹈演員等著名文藝工作者」。而從目前公開的照片來看，此次訪問朝鮮的有演員張國立、佟麗婭、殷桃，歌手張靚穎、張傑、孫楠，歌唱家廖昌永、殷秀梅等人。

這支「明星代表團」在金正恩面前進行了歌曲和舞蹈表演。朝中社報道稱，金正恩3日在萬壽台藝術劇場觀看朝中藝術家聯合演出，在演出前會見中國代表團，在演出後對「明星演員們」的表演讚不絶口，還特意感謝習近平「給朝鮮人民帶來巨大的歡喜」。

今年3月曾有多名韓國明星隨韓國藝術團訪問朝鮮，受到金正恩接見，但中國多名商業演藝明星集體赴朝訪問尚屬首次。分析人士認為，這些明星代表的選定透露出不少訊號。

紅到朝鮮的中國明星

代表團中成員在內地擁有不少知名代表作，其中佟麗婭、張靚穎和張傑在微博上還擁有超過數千萬粉絲。而有知情人士表示，代表團中的明星成員不僅在中國有名，多數人在朝鮮也很受歡迎。

圖片版權 Xinhua Image caption 金正恩觀看演出。

一位居住在朝鮮的中國人向BBC中文表示，代表團演員們出演的電視劇近來在朝鮮很有人氣。比如張國立主演的《養父》，殷桃出演的《垂直打擊》，此前在朝鮮均有播出，而佟麗婭主演的《產科醫生》最近正在朝鮮流行，佟麗婭尤其受到朝鮮人的喜愛，「朝鮮人都看過（她和她的劇），」這名人士稱。

這位要求匿名的人士介紹稱，朝鮮萬壽電視台和中央台每周播放兩次電視節目，主要以中國和蘇聯時期的電視劇、電影為主，也有不少朝鮮人通過租買光盤和U盤觀看中國節目。

該人士表示，朝鮮引進的中國劇以間諜劇、革命劇及職場劇為主。2017年兩國關係惡化時朝鮮電視台曾一度停播過中國節目，但後複播。最近熱播的是周迅主演的《紅高粱》和佟麗婭的《產科醫生》。

一位在現場觀看表演的中方人士向BBC中文表示，不少中國歌曲在朝鮮也很流行，比如孫楠表達愛國主題的歌曲《紅旗飄飄》，以及廖昌永和殷秀梅的多首歌曲。

此前還有中國媒體報道，電視劇《渴望》、《潛伏》，電影《葉問》等在朝鮮十分受歡迎。

新華社稱，3日的表演上中朝兩國代表表演了兩國人民喜愛的歌曲、舞蹈等節目。從官方公布的照片上看到，佟麗婭身穿新疆少數民族服裝，獻上了舞蹈表演。而現場觀看表演的人士告訴BBC中文，除代表團歌手演唱歌曲外，殷桃與張國立作為主持人參與演出。

文化交流背後的政治意義

圖片版權 Xinhua Image caption 張靚穎（左）與張傑在演出上演唱。

雖然是友好訪問，但分析人士認為這次訪問反映了一定的政治信號。

中國時事評論員鄧聿文向BBC中文指出，從朝鮮角度來看，這次到訪的代表具有大眾知名度，這對今後金正恩進行某種政策轉向會提供幫助。而與此同時，中國代表團成員雖然是明星，但也都是形像正面，「德藝雙馨」的人。

公開資料顯示，張國立曾擔任中國全國政協委員，殷桃為解放軍空軍政治部演員，包括二人在內的成員們均曾在中國春節聯歡晚會演出，代表他們的形像得到官方認可。

內地獨立學者吳強認為，中朝間的文化演出一直都帶有政治意義。與此前中朝交流派出的軍方文工團或單純歌舞團不同，這次兩國不僅僅滿足於政治宣傳，中方派出多名市場化明星，說明朝鮮已經在宣傳文化方面做好向大陸市場經濟和改革開放新文化靠攏的凖備，而中國給朝鮮派出了改革開放的「樣板團」。

據朝中社報道，金正恩在觀看演出後表示，相信「久經歷史風霜的朝中傳統友誼將進一步繁榮發展，前途光明」。

與之一脈相承的是，今年3月，韓國也曾派遣過有商業明星參加的文化交流團訪問朝鮮，在金正恩面前演出。吳強認為，多次實例表明，金正恩本人一直在努力改善形像，且意在營造平壤輕鬆的氛圍。