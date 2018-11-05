習近平進博會再做開放承諾 亞洲股市意外普跌

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 習近平在進博會開幕式發表演講。

為期一周的中國國際進口博覽會（CIIE，進博會）周一（11月5日）在上海開幕，中國領導人習近平在開幕式演講中承諾，中國將降低關稅並加快開放國內市場。

在近40分鐘的演講中，習近平重點提及中國將主動擴大進口、進一步降低關稅，並承諾中國將持續放寬市場凖入、加快電信、教育、醫療、文化等領域開放，懲處侵犯外商合法權益特別是侵犯知識產權行為。

「預計未來15年，中國進口商品和服務將分別超過30萬億美元和10萬億美元，」習近平說。

在開幕式講話中，習近平還特意為中國經濟「穩定軍心」。「中國經濟是一片大海，而不是一個小池塘。狂風驟雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。經歷了無數次風狂驟雨，大海依舊在那兒。」

香港中文大學助理教授胡榮向BBC中文表示，習近平的講話可以被視為對美國批評中國貿易政策的反駁。

「美國一直以來不同意給予中國市場經濟地位，批評中國是非市場經濟。而這次習近平主席的講話闡明瞭中國會繼續支持自由貿易，保持市場的凖入度等。此外，在貿易戰大環境下，中國也希望通過這種承諾贏得更多合作伙伴國家的支持，」胡榮說。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 微軟創始人比爾·蓋茨與其他進博會與會者聊天。

BBC駐上海記者白洛賓（Robin Brant）報道稱，習近平的講話做出了多項承諾，但缺乏具體時間安排。他也沒有回應美國對兩國貿易中有關中國對國有企業實行補貼等特別待遇問題的抱怨。

中國官方稱，此次進博會共吸引全球130多個國家和地區的3000多家企業參展，規模龐大，其中參展的美國企業有180家。

胡榮認為，中美貿易戰導致美國的貨品變得更加昂貴，中國希望此次進博會可以吸引全球供應商，提供一個平台讓這些供應商展示本國的貨品，與中國的進口商達成經貿合作。

不過，雖然參展企業眾多，但出席會議的國際政要卻寥寥可數，世界主要經濟體中，只有俄羅斯派遣總理梅德韋傑夫參加開幕式。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國官方稱，此次進博會是「世界上首個以進口為主題的大型國家展會」。

另一方面，進博會的舉辦對於亞洲市場並未起到提振作用。亞洲多國股市周一表現不佳，未能延續上周五曇花一現般的反彈勢頭。

截至上午收盤，香港恆生指數下跌2.65%，中國上證綜指和深證成指均下跌逾1%。東京股市下跌1.3%，新加坡下跌1.8%。

上周四（11月1日），在特朗普表示與習近平進行「積極談話」後，中國內地和香港股市周五迎來罕見的較大幅度反彈。香港恆生指數上升4%左右，是近七年以來最大升幅，中國上證指數也上升2.4%。

在那番通話之後，有媒體爆料稱，特朗普已要求白宮起草一份和中國達成貿易協議的相關草案。但白宮首席經濟顧問拉里·庫德洛（Larry Kudlow）隨後對美國媒體CNBC的談話降低了投資者的預期。庫德洛稱，「目前不會有大規模的行動來應對貿易問題。」

分析認為，現在的投資者對空洞的承諾表現得非常警惕。

截至目前，美國已對近一半的中國商品加徵關稅，特朗普當局威脅稱，如果中國繼續實行「不公平」的貿易政策，將對剩餘所有中國輸美商品加徵關稅。