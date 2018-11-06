劉強東性侵案：富翁的成功哲學與鄧文迪的榜樣

Image caption 鄧文迪是媒體大亨默多克的前妻。當初兩人結婚後，鄧文迪的事業，投資，以及作為社會名流的生活都受到國際媒體和中國媒體的關注。

中國網絡富翁劉強東在美國涉"性侵案"的消息持續發酵，最近阿波利斯市的《星壇報》（Star Tribune）報道，自稱性侵案受害人的女性說，她在自己的住所被京東老闆強姦，當時劉強東勸她說「你可以學鄧文迪」。

與此案不相關的鄧文迪被扯進來，引起更多的議論。有人為鄧文迪鳴不平，認為她比一般傍大款的女孩強太多，是主宰自己命運的女強人。

在中文媒體的討論中，鄧文迪往往被當作女性學習的榜樣，職業女性成功和勵志的標誌。許多人認為鄧文迪出自中國普通人家，通過自己的刻苦努力，成為具有影響力的國際人物，值得年輕女性學習。

中國媒體刊登鄧文迪過去的同學回憶她當初如何凌晨起牀學英語，還有主流媒體刊文說中國女性應該如何學習鄧文迪「旺夫」。還有網文談「鄧文迪女王啟示錄」之類的內容。

圖片版權 xinhua Image caption 曾有消息傳出當時仍然和默多克保持婚姻關係的鄧文迪同英國前首相布萊爾有染。

但也有評論說，不可否認，鄧文迪極其精明，而且野心勃勃，能夠主動掌握自己的命運，她非同尋常的社交能力值得學習，但其商業投資業績卻可圈可點，不能算有多成功。

女強人形像

鄧文迪是媒體大亨默多克的前妻。在中國出生平民家庭的鄧文迪在1980年代後期大學畢業後出國去美國求學謀職，後來幾經周折到了香港從事媒體工作。

據說在1997年左右她在香港結識了所在公司的大老闆默多克。兩年後兩人結婚。此後鄧文迪的事業，投資，以及作為社會名流的生活都受到國際媒體和中國媒體的關注。

2011年默多克身陷世界新聞報電話竊聽醜聞在英國議會作證時，有示威者進入會場拿蛋糕襲擊默多克，坐在默多克身後的鄧文迪一躍而起，迅速擋擊示威者。這件事一時成為英語媒體報道的頭條，許多報道對鄧文迪漂亮的排球扣球動作津津樂道。

2013年鄧文迪同默多克已經協議離婚。當似乎默多克接受媒體訪問說，他們離異的重要原因是鄧文迪和英國前首相布萊爾之間的「親密關係」。但布萊爾否認與鄧文迪有情人關係。

圖片版權 Hennepin County Sheriff's Office Image caption 據福布斯2018年統計，劉強東的個人淨資產達79億美元（美國警方發佈的劉強東被捕照）。

當時英國《每日電訊報》還報道了鄧文迪寫給布萊爾的情書，鄧文迪在信中大讚布萊爾「有型身體和真的真的很好看的腿（和）臀部」。

顯然鄧文迪在一般的討論語境中是個主宰自己命運的強者，不是那種委曲求全的受害者形像。而劉強東案報道中要女性學習鄧文迪的報道上下文顯然是把鄧文迪理解成另外一種含義：先忍辱負重，而後榮華富貴，把喪失個人尊嚴作為成功的必要代價。

美國高端培訓

劉強東的律師已經對美國有關媒體指出，報道檢控方仍在評估當中的案件進行報道是不尊重法律程序的行為。劉強東的律師否認劉強東有任何違法行為。目前案件仍在調查中。

2018年8月31日，劉強東在明尼蘇達州明尼阿波利斯因涉嫌「性犯罪行為」被捕，並在正式起訴前獲釋。目前美國檢察機構正在評估是否正式對劉強東提起公訴。

報道說， 8月底劉強東去美國明尼蘇達大學卡爾森管理學院參加那裏同北京清華大學合辦的工商管理博士課程項目培訓。據說該項目學員需要向卡爾森商學院支付多達75000美元的費用。據福布斯2018年統計，劉強東的個人淨資產達79億美元。

圖片版權 Getty Images Image caption 9月美國總統特朗普對記者說，MeToo反性騷擾運動"非常危險"，不公平地威脅到了整個有權勢男性階層。

自稱為受害人的女性是在明尼蘇達大學攻讀商科博士學位的21歲的中國留學生。事發時是劉強東參加的博士項目的10名學生志願者之一，受侵犯指稱是在這位女生同劉強東和其他人晚宴後發生。

這位女留學生的律師弗洛林(Wil Florin)對媒體表示（《星壇報》）表示，晚宴上高管們互相敬酒，而且也讓受害人喝酒。附近商店的收據顯示，當晚他們晚宴消費了3600多美元的葡萄酒。

晚宴後劉強東同那位女生一起坐車先去了城市南部一座豪宅，女生拒絶進去，堅持要回家。在回到她的公寓之後，劉強東跟隨她進去，不顧那位女生的反對，對她實施了強姦。

那位女生透露，當時劉強東說要她學習鄧文迪。據報道，那位女生當時給好友發信息說：「…我也不羨慕他們有錢人，我一直懇求他別碰我。」

性醜聞一直是美國媒體輿論的熱點之一，因為它涉及政界和名人的虛偽，不實指稱甚至違法犯罪。在美國發生的中國富豪性侵案成為最新輿論的熱點，而且讓另外一位出自中國的社會名流躺槍。

美國反性騷擾（me too）運動已經進行了一年有餘， 最近美國最高法院大法官人選也受到性侵指稱困擾。9月美國總統特朗普對記者說，MeToo反性騷擾運動「非常危險」，不公平地威脅到了整個有權勢男性階層。