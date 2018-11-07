中國版圖成國家機密？中國一公民狀告外交部遭拒

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 歷史上唐努烏梁海所在地圖瓦的薩滿教徒在舉行儀式。

想知道自己國家的邊界究竟如何劃分？在中國，這可能是一件困難的事。

近日，一篇《中國人無權知道國土版圖》的文章在中國社交媒體引發熱議。文中講述了曾參與「保釣」的獨立歷史研究者殷敏鴻向中國外交部申請公開有關位於中俄邊境的歷史地區唐努烏梁海歸屬問題文件，但被中國外交部以「信息涉密」為由拒絶。

殷敏鴻隨後兩次將中國外交部訴至北京法院，但北京高院最終裁定不予立案。

唐努烏梁海在哪兒？

2017年8月14日，39歲的退伍軍人、獨立研究者殷敏鴻向中國外交部提交信息公開申請。他在申請中要求外交部公開"中蘇（俄）是否就唐努烏梁海地區歸屬問題簽約、中蒙是否就唐努烏梁海地區劃定邊界"等信息。

殷敏鴻對BBC中文說，他申請信息公開是希望中國當局「正本清源」，從法理上說明唐努烏梁海現在是否還是中國未放棄的領土，是否有希望「收復」。

殷敏鴻口中的唐努烏梁海位於新疆以北、蒙古國西北，其大致領域位於現在俄羅斯的圖瓦共和國（Tuva）附近，距新疆阿勒泰地區直線距離約200公里，但並不與現在地圖上的中國國界線接壤。

Image caption 歷史上唐努烏梁海的位置基本相當於現在的俄羅斯圖瓦共和國。

在歷史上，唐努烏梁海長期歸蒙古人管轄，17世紀成為清朝版圖的一部分。但在1911年辛亥革命後，俄軍進駐該地，自此逐漸淪為俄國屬地。

二戰時，該地獨立成為共和國，但僅蘇聯和蒙古承認其地位。蘇聯解體後，該國作為自治共和國，留在俄羅斯聯邦內。

中國大陸和台灣的中華民國政府從未就該地主權問題做出明確說明。但無論是中國大陸還是台灣出版的地圖中，該地一直被標記為俄羅斯領土。

「涉密」的邊界

在殷敏鴻遞交信息公開申請的一個月後，他收到外交部寄來的覆函。覆函中稱，「根據《中華人民共和國政府信息公開條例》第14條和第21條，你申請的信息涉密，不屬於政府信息公開範疇。」

2018年3月，殷敏鴻向北京第三中級人民法院提起行政上訴，但法院決定不予立案。

BBC中文記者在中國官方裁判文書平台「裁判文書網」上找到了北京第三中級人民法院發還殷敏鴻的行政裁定書。裁定書稱，「此問題涉及中俄國家之間領土、邊界問題，屬於外交國家行為，不屬於行政訴訟受案範圍。故殷敏鴻的起訴不符合法律規定的起訴條件。」

圖片版權 Yin Minhong Image caption 殷敏鴻展示的「外交部覆函」。

殷敏鴻不服，向北京高級人民法院提起上訴，但北京高院9月10日作出最終裁定，維持原判。

「這樣的裁定不符合依法治國原則，」殷敏鴻對BBC中文說。「簽訂邊界領土條約屬外交國家行為，但已經簽訂的條約則屬於政府信息。」

「看不懂了，為了釣魚島幾平方公里的土地可以全國反日，唐努烏梁海十幾萬平方公里的領土卻和我們說知道的權力都沒有，」一名中國網友評論道。

上海大邦律師事務所斯偉江律師對BBC中文表示，根據中國的保密制度，一個文件屬不屬於機密，可以由文件單位決定，也可以由保密局決定。「但是像國家疆域和邊界信息每個公民應該有權知道，」斯偉江說。

BBC中文記者致電中國外交部，但並未得到對方答覆。

是否有爭議？

「高原上安靜躺臥著的，像菊花一般清澈的湖水啊，薩彥嶺下是我們失落了的庫蘇古泊。」蒙古族台灣詩人席慕蓉曾用詩歌表達對唐努烏梁海逝去的不捨。

根據公開資料，歷史上的唐努烏梁海地區面積約17萬平方公里，大致相當於北京面積的10倍，台灣的4.7倍。

「我曾翻閲民國時期的一些老報紙，那時候還有要求收回唐努烏梁海的運動。但現在這段時間已經基本上沒聽到了，」歷史學者章立凡向BBC中文回憶道。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年8月，俄羅斯總統普京（右）在圖瓦地區度假。

曾出版多部中國歷史專著的俄羅斯漢學家阿爾喬姆·科布澤夫（Artyom Kobzev）對BBC中文說，圖瓦（唐努烏梁海）在辛亥革命以前是清帝國的一部分，但清帝國是域外而來的滿人、蒙古人與中國人組成的帝國，與當代中國有所區別。

「如果說，現在討論圖瓦（唐努烏梁海）會不會像1922到1944年一樣獨立成國還有點意義，加入當代中國沒有討論的意義，」阿爾喬姆·科布澤夫說。

但殷敏鴻並不同意這種觀點，他表示，清代之後的歷屆中國政府都未承認1944年蘇聯對唐努烏梁海的「非法吞併」，也「不影響唐努烏梁海作為中國飛地的領土地位」。

俄羅斯科學院遠東研究所研究員安娜·冬青國（Anna Donchenko）則對BBC中文說，中俄領土爭端在2004年10月時任中國國家主席胡錦濤與俄羅斯總統普京簽訂的一項邊界確定協議中得到解決。

「根據這項文書，中國並未對圖瓦提出領土要求，俄方也承認世界上只有一個中國，」安娜·冬青國說。

「其實，唐努烏梁海最初被佔並非在中共手裏，中國政府後續簽訂了什麼條約，與其避而不談，不如對民眾公開說明，」章立凡說。