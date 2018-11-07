圖片版權 AFP Image caption 中國被指大規模拘禁新疆維吾爾族人以及其他穆斯林。

一份最新的報告指，中國在2017年大幅提升在西部新疆自治區的安保支出，而據稱那裏有數以十萬計穆斯林被拘禁。

總部位於美國的詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）聲稱，在2016至2017年間升幅達213%的費用支出，「幾乎解釋了全部與安保相關的設施建設」。

另有衛星數據顯示，新的安保設施在2017年顯著增加。中國方面稱，這些是培訓中心。

不過，德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）在報告中核查的數據顯示，在新疆，職業培訓的支出在2017年實際上下降了7%。

而與此同時，與安保相關的設施建設，則上升了近200億元人民幣（29億美元）。

鄭國恩表示，與新疆的費用數額「所反映的支出模式相一致的，是高安全規格的政治再教育設施和項目建設，它們的目的是以最簡單的程序對數以十萬計的（維吾爾人）進行監禁。」

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鄭國恩此前曾指，根據地方政府的招標文件，在新疆至少有幾十萬甚至上百萬的維吾爾族及其他穆斯林少數族裔可能被拘禁。

今年較早前，聯合國人權部門也引用了這些估算數據。中國則否認這些設施是拘留營。

該地區的高層官員表示，「職業再教育和培訓項目」幫助人們「反思自己的錯，並清楚看到恐怖主義和宗教極端主義的實質與危害」。

據地區官員稱，營內會教授中國歷史、語言和文化的課程。

過去曾被拘禁過但現在身居海外的維吾爾人曾向BBC表示，他們在教育營內必須會唱共產黨的歌曲，還要凖確地背出法律條文，否則就會被打。其中一名男子說，2015年他因為被警察發現他的手機裏有一張披面紗的女人照片而被拘禁。

鄭國恩是德國歐洲文化與神學學院（European School of Culture and Theology）的中國民族政策專家。他還發現，新疆再教育營的建設機構與過去中國已廢除的勞改體系監督機構是同一個。

另一方面，周二（11月6日）在日內瓦，聯合國人權理事會審議了中國的人權紀錄。

在就英國、法國、德國和美國對於疑似大規模監禁的擔憂作出回應時，中國代表樂玉成表示，中國「不接受一些國家，出於政治動機，作出充滿偏見的指控」。

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樂玉成堅稱，在人權問題上，中國必須自主「選擇自己的道路」。

美國方面已經表示，會考慮針對中國的政策對其實施制裁。人權觀察組織（Human Rights Watch）指，中國的政策侵犯了言論、宗教和個人自由。

維吾爾族

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維吾爾族是主要生活在新疆的突厥語穆斯林少數民族，佔新疆居民的45%。

他們在文化和種族上認為自己更接近於中亞諸國，而他們的語言也與土耳其語相似。

最近數十年，大量中國漢族人移居新疆，維吾爾族人感覺自己的文化和生活受到了威脅。

在行政上，新疆與其南邊的西藏一樣，屬於中國的自治區。