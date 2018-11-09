重慶再提「高考政審」為何牽動輿論敏感神經

圖片版權 Getty Images Image caption 中國在上個世紀50至70年代實行了嚴厲的高考政審制度。圖為1971年，北京大學正在上課的學生。

重慶將對高考考生實行「政審」、「不合格者將不能參加普通高校錄取」的消息周四（11月8日）引發中國輿論嘩然。

重慶教育考試院兩度「滅火」，先稱是記者「寫錯了」，隨後就自身的「用詞不規範」致歉，但這仍未平息民眾質疑。有網友表示，重慶在高考中重提「政審」，很難不讓人想到文革時「根正苗紅」才能上大學的案例。

「政審」全稱「政治審查」，主要指官方對個人政治態度、家庭環境與社會關係等進行審查。在毛澤東時代，通過嚴苛的政審是上大學的前提條件，鄧小平主政後廢除。

「政審」爭議

11月6日，重慶黨委機關報《重慶日報》發表題為《重慶2019年普通高考11月7日開始報名 政審材料是高考錄取的重要參考依據》的報道。

報道引述重慶教育考試院的話稱，政審材料是2019年高考（即大學統一招生考試）錄取的必備材料，「將反映在考生綜合素質評價中，是高考錄取時的重要參考依據」，而政審不合格者不能參加大學錄取。

圖片版權 Chongqing Daily

報道補充說，政審不合格主要包括反對四項基本原則、道德品質惡劣、有違法犯罪行為等情況。

該報道經中國多家主流媒體轉發後在社交平台引發軒然大波，很多網友批評重提「政審」，是開「歷史倒車」。

「什麼是政審？難道政審不『合格』的中學生就不能有上大學的權利？孔子說有教無類，憲法賦予公民有受教育的權利，難道就可以被政審所剝奪？」一名微博網友說。

「沒有經歷過以前的事情，但是一看到這種消息我都覺得透不過氣。」另一名網友評論道。

回應

據中國媒體《中國新聞周刊》報道，重慶教育考試院辦公室主任羅勝奇回應稱，關於政審「是媒體記者寫錯了」。他表示，所謂審查的正確全稱是「思想政治的考核和現實表現的審核」。

對此，眾多網友表示不能接受。《環球時報》總編輯胡錫進也發微博稱，「今天是記者節，工作受到爭議，還是別讓記者背鍋了吧。懇請中國記協關注一下此事，看看重慶日報的記者把『思想政治的考核和現實表現的審核』理解為政審，算不算『寫錯了』。」

圖片版權 CNS Image caption 2018年6月，安徽六安毛坦廠中學的學生啟程參加高考，家長夾道歡送。

此外，還有網友找出了重慶教育考試院官方微信公眾號「重慶招考」在一周前發佈的文章，其中明確有「政審怎樣進行」的字眼。

11月9日凌晨，重慶教育考試院在官網發佈聲明致歉，表示將「思想政治品德考核」表述為「政審」並不準確。「因我院發佈的信息內容表達不規範、不準確，把關不嚴格，導致社會公眾產生誤解，謹致歉意。」

考試院還表示，2019年重慶高考針對考生的「思想政治品德考核」內容沒有變化。

為何引發關注

香港大學新聞及傳媒研究中心中國傳媒研究計劃主任錢鋼認為，這次重慶講的政審和文革的政審並非完全一致。

「過去的政審除了本人還要審查直系親屬，甚至旁系親屬都要納入政審範圍。有任何海外關係都會影響個人的前途。這次的『政審』兩字，主要是審查考生自己的政治態度等，」錢鋼對BBC中文說。

圖片版權 CNS Image caption 一張1963年的高考准考證。

中國在上個世紀50至70年代實行了嚴厲的政審制度，並將其與大學錄取進行掛鉤。文革前，報考大學素有「先看政審結論，後看考試分數」的說法。出身地主富農家庭或家庭成員有「右派分子」，都會導致高考被降格或拒絶錄取。

文化大革命中，中國大學開始按照「推薦制」招生，「家庭成分」幾乎成為錄取的唯一考量。

1977年8月，鄧小平主持召開科學和教育工作座談會，決定恢復高考。他對高考政審連說三個「繁瑣」，嚴苛的高考政審得以改變為根據分數擇優錄取。

錢鋼表示，中國民眾此次提到「政審」兩字便談虎色變，和整個社會大氛圍的變化不無關係。

「包括此前的私營企業退場論等極左言論捲土重來，讓大家的神經已高度緊張，所以碰到一個文革詞匯便做出強烈的反應。」

教育學者熊丙奇則對BBC中文表示，此次事件應給教育部門敲響警鐘，中國高等教育將進入普及化時代，不能還有精英化階段的思路，而是要讓更多人接受高等教育。

「教育考試部門應該做的恰恰相反，應進一步取消不合理、不必要的限制條件，讓最大多數人接受高等教育的權利得到保障，」熊丙奇說。