香港自由「遭打擊」的三宗事件：馬凱、馬建、巴丟草

圖片版權 AFP Image caption 香港反對派團體聲援馬凱。

近期，香港發生了多宗被指打擊言論、表達自由的事件，引發外界關注，包括英國《金融時報》亞洲新聞編輯馬凱（Victor Mallet）被拒入境、流亡中國作家馬建在文學節講座被主辦場地取消、居於澳洲的中國藝術家巴丟草的展覽，主辦單位稱因為中方威脅擔心「安全」問題取消。

種種事件在觀察人士眼中，突顯了香港在中國治下，言論、新聞、表達自由的空間進一步收窄，除了官方的控制外，民間也可能因此實行「自我審查」，令香港在資訊自由上和大陸城市愈來愈接近。

馬凱入境被拒

英國《金融時報》報道，亞洲新聞編輯馬凱（Victor Mallet）周四（8日）嘗試以旅客身份入境，但被入境人員盤問幾小時，最終被拒入境。

馬凱工作簽證申請上個月被拒，相信與他所屬的外國記者會曾經邀請「港獨」團體「民族黨」召集人陳浩天演講有關，之後他曾經以旅客身份短暫入境香港，但有別於其他旅客，他只是獲批在香港7天。

中港政府批評，外國記者會不應該「提供平台宣揚港獨」。「民族黨」被香港政府視為「非法社團」，陳浩天就政府決定提出上訴。

《金融時報》表示，沒有就馬凱工作簽證申請被拒收到任何解釋，已就決定提出上訴。外國記者會再次要求當局解釋原因，形容這種制裁「不合比例」。

香港入境處表示不評論個別個案，並指每宗個案都會根據法例和政策，經過充分考慮後決定是否批准入境。保安局局長李家超亦拒絶評論事件，但認為與言論自由無關，強調立法會早前亦就相關案件作辯論，又指每年都有不批准入境的個案，形容對入境處是正常事情。

香港民主派立法會議員聯署發表聲明，稱對事件極度震驚和憤怒，批評香港政府已成為「北京傀儡政府」，予以最強烈的抗議及譴責。聲明指，香港政府進一步箝制新聞自由、言論自由，令人齒冷，會進一步打擊香港作為國際城市的地位，尤其會令外國投資者卻步。

香港眾志秘書長黃之鋒認為被拒簽證事件本身已經是「荒謬」，今次連入境也不行，是「獨裁政權審查反對聲音」的舉措。

圖片版權 AFP Image caption 馬凱（圖右）簽證續期申請。香港外國記者會早前邀請香港民族黨「召集人」陳浩天發表演講，引起中國和香港政府不滿。

香港建制派新民黨立法會議員葉劉淑儀認為，馬凱再次去香港是為了測試香港的底線，了解自己是否是不受歡迎人物。她稱，馬凱曾為「鼓吹分裂國家的人士提供平台」，若港府不想香港「繼續成為別人的政治戰場」的話，入境處今次的決定是合理。

她認為，不同地方的入境部門都可以作出判斷，估計訪客到訪的目的，只要有合理懷疑到訪的目的不是真正旅客，都可以拒絶入境要求。香港民建聯立法會議員陳克勤認為，馬凱訪港的目的是為了將事件政治化，估計馬凱來港不是做一個旅客所要做的事，「而是會作出傷害一國兩制和違反基本法的行為」。

馬建講座被取消

同一天，移居英國的中國流亡作家馬建原本計劃出席香港國際文學節的講座，但遭到香港賽馬會屬下的藝術場地「大館」取消，要另覓場地舉行。《金融時報》是香港國際文學節的媒體伙伴。

有「中國奧威爾」之稱的馬建，推出新書名為《中國夢》，以故事形式諷刺當下中國的時政。據台灣中央社報道，這本書無法在香港出版，因為書中批評中國領導層，今次新書分享只是英文譯本。

「大館」總監簡寧天表示，不願意見到大館成為任何個人「促使其政治利益」的平台，所以要求主辦單位轉場。

馬建回應批評這是審查，「大館」不應該動用權力干涉文學藝術。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @majian53 I wouldn't use Tai Kwun as a platform to promote my 'political interests'. I'm a novelist, not an activist, and am attending the Festival to discuss my new novel, China Dream. My 'politics' are simple: I believe in free thought and free speech. Without them, life has no meaning. — 马建 Ma Jian (@majian53) 2018年11月8日

「我是一個小說家，不是活動人士，我只是參加文學節去講我的新書，」馬建在社交網站說，「我的『政治』很簡單：我相信自由思想和言論自由，沒有這些，生命沒有意義。」

香港記者協會發聲明，表示對「大館」取消馬建講座的事件極度關注，指繼藝術家巴丟草畫展早前因安全理由被取消後，再次發生同類事件，憂慮本港的言論自由進一步受壓。記協亦重申，反對任何人士、團體、或政府以任何形式威脅表達及言論自由。

巴丟草取消展覽

居於澳洲的中國藝術家巴丟草原本本月會在「大館」舉行展覽。主辦單位單方面稱，收到「中國當局的威脅」，擔心巴丟草的人身安全，所以取消活動，但並不知道威脅的具體內容。

這個名為「共歌」的展覽由香港英文網上媒體Hong Kong Free Press（HKFP）、無國界記者及國際特赦組織主辦，是「言論自由周」的一項活動。

巴丟草以漫畫諷刺中國時政，經常直接批評中國的領導人。

他接受HKFP訪問時表示，自己擔心參加活動會「被擄走」，所以不會親身前往香港。他形容自己是「懦夫」，不是如英雄般勇敢，無法與其他異見人士或藝術家般可以公開地做事。

「我想我們在見證香港步向死亡，」他在訪問中說。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 俄羅斯反建制團體暴動小貓（Pussy Riot）原本會出席巴丟草展覽的開幕禮，但得悉活動取消後到大館抗議。

聯合國人權理事會早前就中國人權狀況，進行5年一度的普遍定期審議，會上12個國家代表對香港人權狀況表達關注，英國要求中國按照中英聯合聲明保障香港自由；澳洲要求中國堅守香港「一國兩制」；法國要求中國保香障港人權自由，勿令公民無端失蹤；加拿大要求中國給予香港人無篩選的參選權等等。

香港政務司司長張建宗對此回應稱，香港在「一國兩制」之下享有高度自治，基本權利和自由都受到基本法保障，外界關注香港一些人權狀況是不必要、毫無根據和不成立的，是出於「誤解」和對香港真實情況「缺乏了解」所致。他又說，港府維護新聞自由，不會對媒體作任何審查。

中國外交部發言人華春瑩7日在例行記者會上表示，中國政府高度重視此次審議，但她強調，中方願在人權問題上，本著負責任和建設性的態度與各國加強交流、共同進步，但堅決反對和拒絶極少數人充滿政治偏見和惡意無理的指責。