非典型的「空降」參選人 南台灣「鐵綠」的反轉變數

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 國民黨高雄市長參選人韓國瑜一上台，就吸引了許多支持民眾的掌聲。

11月初某日，在一片擁戴聲浪中，位於南台灣高雄市的廣場湧入大批群眾，他們高聲呼喊著國民黨籍參選人的名字：「韓國瑜！凍蒜（台灣話的當選）！韓國瑜！凍蒜！」。

伴隨著大批支持群眾的吶喊，這位韓國瑜緩緩在人群中前進，途中雙手也不曾歇息，緊緊握住每位選民的雙手。隨後，韓國瑜走上台，慷慨激昂地發表演說：「高雄已經睡了20年，經濟沒有起色，這麼多年來，高雄該醒了！」，民眾們的歡聲此起彼落。

半年竄紅的「韓流」

11月24日，台灣即將舉辦僅次於總統大選的地方縣市首長選舉，這場選舉無疑也是蔡英文總統及其民進黨政權，在2016年執政後的「期中考」。目前民進黨擁有13席縣市長，而主要的對手——在野的國民黨，僅僅只有6席。

然而，現在的蔡英文政權，卻面臨前所未有的苦戰，執政支持率的低迷，讓外界預測恐怕會連帶影響民進黨在中期選舉的結果。其中，從1998年起即由民進黨執政的高雄市，被預估是最有「翻盤」可能的城市。

最大的原因，是韓國瑜在短短幾個月內突然「竄紅」，不只成為電視台播報焦點，所到之處也相當受到歡迎。甚至還有部分親中媒體借用「韓流」，這個音樂韓國音樂與流行文化滲透十幾年來，被慣用的宣傳詞，意欲將韓國瑜包裝成「新韓流」。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 韓國瑜在高雄市的競選場合，吸引許多國民黨支持者聚集。

突然空降到高雄

61歲的韓國瑜，是個道道地地從台灣北部來的外省（河南商丘）眷村第二代，出身國民黨鐵票區，一口字正腔圓的中文，卻讓相當草根的南部掀起一陣炫風，這在半年前的高雄是難以想像的。韓國瑜本身與高雄無淵源，卻用一些「非典型國民黨」的方式，吸引當地民眾眼球。

韓國瑜善用誇張的語調，還有聳動的字句來跟選民闡述他將來對高雄市政的藍圖。好比說，他想要將迪士尼樂園引進到高雄、在高雄知名景點愛河畔打造「愛情摩天輪」等，也聲稱要與中國大陸及南海諸國同意下，在南海一起「開發石油」。

善用數字比喻也是韓國瑜的特色，他認為高雄市是「10個台北市大、4個新加坡大，就算『閉關自守』，都有優秀的農林漁牧業支撐，憑什麼不能發展更好？」，未來他希望打造一個讓觀光客來，就覺得「好爽、好棒、好快樂」的城市。

乍聽下，有些政見看似天方夜譚，但在高雄人民心中，似乎起了推波助瀾的效用。短短半年，韓國瑜從一個國民黨高雄市黨部主委，一路靠著這樣的言論，在網路上不斷發酵。隨後韓國瑜也在電視與網路節目中頻頻出現，更無形間加深選民對其印象，半年後的現在，不只人氣竄升，支持度更與民進黨候選人不相伯仲。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 擔任過立委、代理高雄市長與總統府副秘書長的陳其邁，現在也是民進黨高雄市長的大熱門。

韓國瑜更喊出讓「北漂」歸來，高雄的父母能看到孩子在高雄「安居樂業」，吸引不少中老年父母選票層支持。但韓國瑜在這裏說的「北漂」，不是在北京漂泊生活，而是在台北工作、領高薪，卻無法在高雄找到高薪謀職的人群。顯然，韓國瑜的言論，也是說出高雄「低薪、人口老化」的現實面。

民進黨的大本營

坐擁277萬人口的高雄，是台灣第三大的都市，從1998年民進黨籍謝長廷當選以來，高雄20年來都是民進黨長期執政，被封為「鐵綠」票倉。2014年的縣市長選舉中，民進黨的高雄市長陳菊，更是大勝對手楊秋興高達54萬票。

長年以來，國民黨對於高雄市的選情，常常呈現「半放棄」的狀態。連帶地影響到高雄周圍的其他，包括屏東縣、台南市等，長年也都是民進黨執政，讓南部地區被封為是民進黨的「大本營」，高雄市自然也是固若金湯的堡壘。

民進黨這次派出的高雄市長參選人陳其邁，是位道地的高雄人，出身政治世家，畢業於知名醫學院外，過去也擔任過總統府副秘書長、以及醫藥專長的立法委員。甚至也擔任過代理的高雄市市長，資歷相當豐厚。

照理來看，原先陳其邁被認為應該會在這次縣市長大選中輕鬆獲勝，但卻在這次的大選中，意外出現艱困戰局，這是讓所有人都料想不到的。綜觀其原因，高達半數的中間選民票倉，還是成了最重要關鍵。

尤其高雄在經歷過20年後，當年的藍綠統獨對決氣氛已然消失，新一代年輕與中生代，自然會以民生、經濟作為優先考量。一位不具名的統派報紙總編輯對BBC中文說：「年輕人被說『天然獨』，就是他們自然認為台灣跟大陸就是分開個體，互不干涉」，也因此，如果選舉對年輕與中生代族群打「中國威脅牌」，效用也是有限。

加上這兩年來，蔡英文政府在年金改革與勞基法的修正上，或多或少讓支持群眾出現鬆動，也讓各地的選情出現影響。這場選舉，同時正考驗蔡英文本人對民進黨各派系的掌控與安撫能力。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 韓國瑜"炫風北上"參加"北漂青年座談"，吸引不少高雄年輕族群去聆聽。

高雄的一時風靡？

然而，韓國瑜這樣的現象出現，也確實引發不少爭議，一位不具名的統派報紙總編輯對BBC中文說明：「陳其邁在政策上還是有一本真正的白皮書，但是韓國瑜卻真的沒有，都是嘴巴說」，以後真的選上，包括政策規劃還有時程，都是「白紙一片」。

韓國瑜的政見，在提出過後，不少分析都認為「可行性不高」，加上高雄過去的大型建設中都有大筆負債，韓國瑜本身也是近乎「單打獨斗」撐到現在，如果真的選上，一人團隊的他，往後的市府人事如何安排，可說是另一難題。

韓國瑜指出的「北漂」，也被部分人批評是「用詞不當」。因為北漂是形容許多西南部省份鄉下中國人，到北京工作，卻無法獲得當地正式戶籍，甚至居無定所「飄忽不定」的不安份狀態。但台灣法律保障戶籍可以自由變更，自然就沒有「北漂」問題，許多高雄人北上工作，遷移戶籍後，自然就「落地生根」了。

但不可諱言，韓國瑜的「空降」創造了30多年來高雄最熱鬧的選舉態勢。就在10月底，BBC中文記者採訪了韓國瑜在台北的「北漂青年」座談，50多位的座位被預訂一空外，現場更擠滿許多採訪的媒體記者，韓國瑜的一言一行，牽動不少異鄉遊子。

不過，選戰終究是要在24日分出勝負，所謂「韓國瑜現象」是否真的是風靡一時的光景，還是在地扎根多年的陳其邁，會靠著自己過往的實力保住民進黨的「精神堡壘」，也讓這場選舉至關重要。一但選舉的結果民進黨輸掉，勢必也會牽動2020年的總統大選。