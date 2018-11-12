圖片版權 Xinhua Image caption 習近平既讚揚港澳對中國大陸改革開放的功勞，也提出了更多要求。

中國國家主席習近平在北京接見香港與澳門參加慶祝改革開放40週年活動，並在鏡頭面前強調港澳所發揮作用「不可替代」。

1978年12月，已故中共領導人鄧小平拍板推動改革開放政策，後來更設立經濟特區，包括緊靠香港的深圳和與澳門為鄰的珠海。香港商人其後大幅度參與投資設廠。

習近平星期一（11月12日）在北京接見香港行政長官林鄭月娥與澳門行政長官崔世安率領的代表團時稱，中國人民「永遠不會忘記」港澳地區的貢獻。他同時呼籲兩地抓住其「一帶一路」和「粵港澳大彎區」倡議之下的機遇。

習近平的講話表面上沒有直接提及港澳兩地的敏感話題，但時事評論員對BBC中文記者指出，其講話內容還是有可能讓人對兩個特區的獨特性產生疑問。

習近平都誇讚了什麼？要求了什麼？

習近平星期一早上在北京人民大會堂接見港澳代表團，香港媒體在公開會見部分結束後，幾乎同步播放會見片段。當中除了見到林鄭月娥和崔世安坐在習近平左側外，還見到董建華、何厚鏵、梁振英三位曾任兩地特首的中國人民政治協商會議全國委員會副主席在場。

圖片版權 AFP Image caption 從香港邊境田野眺望深圳的摩天大樓——眾多香港商人在改革開放初期到深圳等經濟特區投資設廠。

習近平在預先寫好的開場白中說：「我們安排這樣的會見和座談交流，表明中央充分肯定港澳同胞在改革開放進程中的作用與貢獻。在國家改革開放進程中，港澳所處的地位是獨特的，港澳同胞所作出的貢獻是重大的，所發揮的作用是不可替代的。」

「我國發展取得的舉世矚目的歷史性成就，港澳同胞以及在香港、澳門的外資企業和人士都有一份功勞。對這一點，祖國人民永遠不會忘記。」

習近平最後說：「在新時代國家改革開放進程中，香港、澳門仍然具有特殊地位和特殊優勢，仍然可以發揮不可替代的作用。希望港澳同胞繼續以真摯的愛國熱忱、敢為人先的精神，投身國家改革開放事業，特別是要抓住共建一帶一路、粵港澳大彎區建設等重大機遇，順勢而為，趁勢而上，在融入國家發展大局中實現香港、澳門更好發展，共同譜寫中華民族偉大復興的時代篇章。」

香港媒體其後引述來自親北京政團民建聯的中國全國人大常委譚耀宗和港區委員陳勇稱，習近平在閉門會面部分以40分鐘發言，對港澳提出四點希望。這些內容其後得到澳門特首崔世安部分證實。

習近平對港澳提出的希望包括：

更積極主動助力中國全面改革開放

更積極主動融入「國家發展大局」

積極參與國家治理的實踐

更積極主動促進國際人文交流

習近平在公開採訪時段的發言中並未主動談論反對「港獨」等嚴肅政治話題，但陳勇對香港媒體稱，習近平在要求香港積極參與「國家治理實踐」時，還要求香港維護國家安全。香港特首林鄭月娥對此說法不置可否。

林鄭月娥在會見香港記者時說：「我沒聽到他（習近平）是特別說哪一課題。不過……我時常都說的——我們應該需要堅持『一國』之本，善用『兩制』之利。」

「在『一國』作為根本方面維護國家安全、主權、領土完整，這是我們在『一國』之下的應有之義，所以我覺得大家不需要過分解讀，這都是我們的一貫立場。」

圖片版權 CNS Image caption 林鄭月娥尚未落實北京要求的「23條」國家安全立法。2003年董建華政府試圖推動立法，引發激烈抗議。

習近平講話與當前的經濟形勢有多大關係？

習近平是在啟程前往巴布亞新幾內亞出席亞太經濟合作組織（APCE）領導人非正式峰會前幾天接見港澳代表團。在中美貿易戰尚未降溫之際，習近平將與美國副總統彭斯同場亮相，受外界矚目。

香港時事評論員劉銳紹認為，北京此時需要香港凝聚香港各界，特別是商界對內地的投入，也顯示中央需要香港。

劉銳紹對BBC中文記者解釋說：「在當前中美貿易戰之下，香港的角色更加重要，因為香港歷來在中國對外經濟上起著一種『洞庭湖作用』——當長江發大水，水就流進洞庭湖，起調節作用；當長江水不夠，洞庭湖的水就回流長江——香港在中美貿易戰中起著疏導口的作用。」

香港在「一國兩制」下維持其獨立關稅區，同時為APEC獨立成員經濟體。美國駐香港及澳門總領事館資料指出，香港美國商會（AmCham）代表超過1200家在港美商。劉銳紹指出，華府對中國貿易施壓，但暫時「不敢去傷害」香港，「因為同時會傷害美國商人。」

他說：「這正是習近平要強調香港仍然在中國改革開放中起的特殊作用。」

在習近平接見港澳代表團之前，隨著澳門美資賭場營業許可於2020年陸續到期，當地輿論已在關心特區政府為何遲遲未說明具體處理方案。評論人士王進柏上月曾撰文說：「國家（中國）處於非常時期……從國家角度看，澳門特區政府暫緩處理賭權續牌事宜，合情合理。」不時被中共《環球時報》引用的澳門《新華澳報》更有評論文章指控美資博企「曾經或明或暗的影響我國國家安全的行為……都有機會成為中美貿易戰政治犧牲的對象，而『賭牌重投』完全可能成為中美政府之間的籌碼之一」。

圖片版權 AFP Image caption 澳門親北京輿論把美資賭場執照續期視為可以提供給中國的貿易戰「籌碼」。

香港智明研究所研究總監許楨則對港澳「特殊地位」論有所保留。

許禎對BBC中文記者說：「這不光是香港經濟體量太小的問題，而是香港整個經濟結構，或者說香港整個產業特性——很依賴房地產、金融等——並非中國特別依仗的領域，甚至是跟中國的總統發展方向——重視科技、新產業等等——其實看不到香港有什麼特別的優勢。」

「我看不出習近平有這樣的暗示，或者說，我看不出（香港）跟眼前中國經濟所遇到的挑戰有什麼直接關係。也就是說，香港存在還是不存在能讓中美貿易戰更緊張或緩和嗎？很明顯不是的。整個談判過程中有哪些香港的機構、香港的企業，或者是香港的政經領袖參與其中，很明顯是沒有的。」

習近平的講話對「一國兩制」運行有何啟示？

許禎認為，習近平要求港澳「更積極主動融入『國家發展大局』」，也許在一定程度上引起香港商界憂慮。

「（中共）十八大尤其是十九大以來，現屆中國管治團隊嘗試在經濟、社會、民生這些領域，也去強化內地（中國大陸）與香港、澳門的關係。問題是澳門抗拒這種思維的意願較低，也許本錢也較少，但香港的社會氣氛與澳門完全不同。」

「你跟內地同步，就不可能不受它的影響……關係就可能越結越深。那是否大部分香港人都願意接受？保留自己一定的獨特性，以及跟中國經濟同步，是一個取捨問題。不可能既保留香港的獨特性、生活方式，同時跟內地越趨高度融合。」

圖片版權 Reuters Image caption 許禎：不可能既保留香港的獨特性，同時跟內地高度融合。

許禎說：「這我認為是敏感的……部分的商界人士、社會領袖，甚至中共政壇之內所謂的開明派，或者說思維跟傳統鄧小平理論一脈相承的內地官員、參與過回歸工作的人，都有可能有一定的保留和質疑。」

劉銳紹則認為，「更積極主動融入『國家發展大局』」的要求，意味著「一國兩制」當中「一國」的側重進一步增強，而「積極參與國家治理的實踐」所指的是「和諧、穩定政權」。

「這一點跟『兩制』在本質上有矛盾，難以令人釋疑，甚至會引發未來《基本法》第23條（國家安全）的立法工作。林鄭月娥早些時候在《施政報告》中說，要為立法『努力創造條件』，而從前並無『努力』這樣的表述。這都是值得注意的地方。」