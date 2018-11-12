英國保姆：看孩子就別看手機 家長要求籤約限制

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做家長的都知道自己看孩子的時候，玩手機會多麼分神，上社交媒體多麼誤事，發推發照片多麼耗時。

所以，花錢請保姆看孩子的時候，有些家長就要求禁止保姆工作期間擺弄手機。

看手機還是看孩子

越來越多的英國保姆公司要求在合同中加入禁止保姆在工作期間上社交媒體的條款，擔心保姆沉溺社交媒體，看手機不看孩子。

有些家長特意要求保姆公司提供「上年紀」的保姆，因為估計老太太可能對臉書，推特，Instagram 之類的新玩意不感興趣。

《泰晤士報》報道說，僅南倫敦一家保姆公司，僅在過去3個月裏，就有20多位家長要求在合同裏加入禁止使用手機的條款。

Abbeville保姆公司的代理凱特·貝克爾說，家長是擔心保姆玩手機分神，心不放在看孩子上。

她說，家長提出這樣的要求，是要告訴保姆：我僱你是來照看我的孩子，不是讓你把孩子晾在一邊，與朋友發推聊天。

倫敦另一家老字號的保姆公司，肯辛頓保姆公司，為保姆提供專用的工作手機，要求保姆在工作期間把個人手機和其它電子裝置收起來。

Image caption 有些家長特意要求保姆公司提供"上年紀"的保姆，因為估計老太太可能對臉書，推特，Instagram 之類的新玩意不感興趣。

社交媒體時代的保姆

過去，英國家長擔心的是保姆坐在沙發上看電視。保姆打電話要用家裏的座機，需要得到家長的允許。上電腦需要知道密碼。

手機的普及徹底「解放」了保姆。而社交媒體平台的花樣翻新、即時互動的壓力，對保姆的誘惑是難以抑制的。

肯辛頓保姆公司說，有些家長要求禁止保姆用手機，除了希望保姆能專心工作之外，還有一個形像問題的考慮。

保姆一手拿著手機，一手推著嬰兒車，從街坊鄰居門前走過，會讓人嚼舌頭說閒話。

肯辛頓保姆公司的路易斯·泰勒對記者說，家長不願意鄰居說，你們家的保姆一路上都在打手機，根本不理孩子。

泰勒說，保姆工作沒有固定的工休時間。過去，保姆看孩子時給自己泡杯茶，坐下來溜一眼報紙，家長不會介意。但電子時代的保姆，如果手機不離手，家長就會不高興。

Image caption 英國教育部的官方統計顯示，英格蘭53%的私立托兒所在過去12個月中都漲價了。

飆升的保姆費

英國的保姆費用貴得嚇死人。打工一族把孩子交給保姆，自己辛辛苦苦的趕通勤車上班，除去交通費、保姆費，一個人的工資就剩不下多少了。

2017年，英國保守黨政府大張旗鼓的推出「免費托兒小時」的政策。有年齡在3-4歲幼兒的家長，都可以申請獲得每周30小時的免費托兒時間。

保姆看孩子當然不是免費的。政府把專項補貼款撥給托兒所。這項政策旨在為家長排憂解難，鼓勵更多的家長走出家門工作。

但是，這項政策推出一年多來，英國的托兒所普遍提高收費。英國教育部的官方統計顯示，英格蘭53%的私立托兒所在過去12個月中都漲價了。

托兒所說，他們漲價是迫不得已，因為政府提供的補貼根本不夠，迫使他們在漲價與關門之間作選擇。

政府本意是要減輕家長的負擔，結果卻是更多的家長被迫花更多的錢僱保姆。

家長要求物有所值，不願意保姆拿著保姆費玩手機，心情也可以理解。

不過，保姆代理貝克爾提醒家長也要小心。她說，你要求保姆立字據不用手機，你顯然是不信任保姆，那你怎麼就敢把你生命中最寶貴小心肝託付給保姆？