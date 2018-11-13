日本「丟了」一個島 主權聲索或丟一個籌碼

圖片版權 Reuters Image caption 庫納施爾島，即國後島，位於日本北部與俄羅斯南部之間的千島群島之中

日本外海島嶼中，與周邊國家有主權糾紛的，最突出的南有尖閣列島（中國稱釣魚島），北有北方四島（俄羅斯稱千島群島）。

與釣魚島之爭相比，北方領土或許是更讓日本人糾結的。半個多世紀以來，日本要求俄羅斯歸還北方四島的努力堅持不懈。

小島不見了

北方四島西面海域裏，一個日本註冊命名的小島神不知鬼不覺地「消失」了，引起日本高度關注。

這個無人居住的島礁名為濱田町島（Esanbe Hanakita Kojima），位於日本北海道北端與俄羅斯之間。

據日本《朝日新聞》報道，首先察覺小島不見了的人是日本作家清水（Hiroshi Shimizu）。

今年9月，清水在為他的新書《隱蔽的島嶼》來此搜集資料時，找不到濱田町島了。

清水走訪當地人「尋島」。海岸線距離濱田町島僅500米遠的猿払村居民，居然也沒有注意到這座島嶼的消失。

清水隨即向日本海岸警衛隊報警。

圖片版權 Reuters Image caption 北方四島之一庫納施爾島。「失蹤」的小島就在日本和俄羅斯之間一直存在爭議的千島群島（日本稱北方四島）海域。

失蹤之謎

1987年，日本海岸警衛隊首次登上濱田町島勘察測量。當時的測量記錄是，濱田町島最高點僅高出海平面1.4米。

日本海岸警衛隊檢查衛星圖像後發現，近年來該島嶼已變為淺灘，時常被海水漫過。

濱田町島面向鄂霍次克海，靠近西伯利亞北部。該地區冬季會受到漂流冰和風暴的影響。

日本海岸警衛隊推測，常年不斷的漂流冰、強風與海浪的作用，會不斷侵蝕島礁，最終被海水淹沒。

當地漁民說，數十年前看到過這個小島，但後來為避免觸礁，出海都會避開附近水域。

圖片版權 Getty Images Image caption 日本外海島嶼中，與周邊國家有主權爭議，最突出的南有尖閣列島（中國稱釣魚島），北有北方四島（俄羅斯稱千島群島）。

潛在損失

根據《聯合國海洋法公約》的界定，據海基線200海里以內的海域可以被視為專屬經濟區（也稱作經濟海域）。

專屬經濟區所屬國家具有勘探、開發、使用、養護、管理海牀及其上覆水域自然資源的權利，以及對人工設施的建造使用、科研、環保等的權利。該國對其專屬經濟區的漁業資源和礦產資源擁有開發利用的專有權。

經濟海域並非領土的範疇，卻是國家主權的延伸。而島嶼是海基線的重要測量基凖。

因此，日本一直注重對其外海無人居住小島的勘察註冊。

2014年日本政府為宣示主權、擴充經濟海域，命名了158個無人居住的小島。

濱田町島正是其中之一。除了經濟因素，它還具有特別的戰略意義。

濱田町島地理位置非常敏感，靠近日本與俄羅斯之間一直存在爭議的千島群島（日本稱北方四島）。

1945年太平洋戰爭結束後，北方四島被前蘇聯佔領。

如果濱田町島真的不復存在了，不但日本的經濟海域縮水，而且還可能使日本在與俄羅斯對千島群島的歸屬權爭奪中丟掉一個重要的籌碼。