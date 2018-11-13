主人車禍身亡 內蒙古小狗路中等待80天
莎拉·詹金斯（Sarah Jenkins）,凱麗·艾倫（Kerry Allen） BBC News and BBC Monitoring
- 2018年 11月 13日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
中國內蒙古的一隻小狗近期俘獲了無數中國網友的心。它在一條繁忙的道路中原地滯留80多天，疑為等待車禍中身亡的女主人。
短視頻平台梨視頻報道說，自從主人8月21日去世以來，當地人每天都能在路上看到這只狗。
一名出租車司機表示，路過的車主經常過去給小狗送點食物。「但是我們一過去，它就走了。我們把食物放下，一會它又過去了。」
「這人和狗的感情該有多深啊，真的挺驚奇的，」司機說道。
據中新網報道，這只小狗目前還蜷縮在馬路中間的護欄下，初冬的寒氣讓它有些瑟瑟發抖，但看到有人靠近，它就會立即警覺起來。
據了解，這段視頻拍攝於上周六（11月10日），在被分享到微博上後，引發網友熱議，截至這周二已被觀看235萬次。
「忠犬不是白叫的！家裏一直不敢養狗，不是不喜歡狗，反而是太喜歡，怕離開時受不了，」一名微博網友說。
還有一些網友對小狗的安全表示擔憂。
「狗狗在路中間太危險了。希望有好人來把帶著收養，對它比前主人更好。」
不過，這只小狗並非是第一隻被中國網友譽為現實版「忠犬八公」的案例。
今年4月，梨視頻曾報道重慶的另一隻名為熊熊的「網紅狗」，每天無論天晴下雨，都會在當地的一個輕軌站外從早上七點等到晚上七點主人下班。
幾年下來，輕軌站周邊的很多人都認識了熊熊，甚至還有很多市民和遊客專程來看它。
忠犬八公是日本的一條具有傳奇色彩的忠犬。它在上世紀20年代，因每天都會前往火車站接送主人而聞名。在主人猝然離世後的九年裏，它堅持著老習慣等候主人歸來。