主人車禍身亡 內蒙古小狗路中等待80天

圖片版權 Pear Video Image caption 梨視頻報道說，自主人8月21日去世以來，當地的人們每天都能在路上看到這只狗。

中國內蒙古的一隻小狗近期俘獲了無數中國網友的心。它在一條繁忙的道路中原地滯留80多天，疑為等待車禍中身亡的女主人。

短視頻平台梨視頻報道說，自從主人8月21日去世以來，當地人每天都能在路上看到這只狗。

圖片版權 Pear Video Image caption 一些網友對小狗的安全表示擔憂。

一名出租車司機表示，路過的車主經常過去給小狗送點食物。「但是我們一過去，它就走了。我們把食物放下，一會它又過去了。」

「這人和狗的感情該有多深啊，真的挺驚奇的，」司機說道。

據中新網報道，這只小狗目前還蜷縮在馬路中間的護欄下，初冬的寒氣讓它有些瑟瑟發抖，但看到有人靠近，它就會立即警覺起來。

據了解，這段視頻拍攝於上周六（11月10日），在被分享到微博上後，引發網友熱議，截至這周二已被觀看235萬次。

「忠犬不是白叫的！家裏一直不敢養狗，不是不喜歡狗，反而是太喜歡，怕離開時受不了，」一名微博網友說。

還有一些網友對小狗的安全表示擔憂。

「狗狗在路中間太危險了。希望有好人來把帶著收養，對它比前主人更好。」

圖片版權 PEAR VIDEO Image caption 名為熊熊的「網紅狗」每天在重慶輕軌站外等待主人下班。

不過，這只小狗並非是第一隻被中國網友譽為現實版「忠犬八公」的案例。

今年4月，梨視頻曾報道重慶的另一隻名為熊熊的「網紅狗」，每天無論天晴下雨，都會在當地的一個輕軌站外從早上七點等到晚上七點主人下班。

幾年下來，輕軌站周邊的很多人都認識了熊熊，甚至還有很多市民和遊客專程來看它。

忠犬八公是日本的一條具有傳奇色彩的忠犬。它在上世紀20年代，因每天都會前往火車站接送主人而聞名。在主人猝然離世後的九年裏，它堅持著老習慣等候主人歸來。