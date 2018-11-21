台灣選舉：「比柯文哲還紅」的學姐

圖片版權 Huang Ching Yin Image caption 「學姐」黃瀞瑩參加柯文哲競選活動。

如果你在谷歌上搜索「學姐」一詞，你會找到台北市長柯文哲幕僚，現年26歲的黃瀞瑩的相關新聞。

如果不知道她是誰，早已經有台灣媒體貼心的凖備好一篇「懶人包」：柯P（柯文哲曾是醫學院教授，學生習慣叫他柯P，取Professor之意）幕僚變國民女神！「學姐」黃瀞瑩在紅什麼？讓你一看就「秒懂」她爆紅的前因後果。

你還可以查看維基百科上面有關黃瀞瑩的條目，進一步了解她的背景、個人資料和從政經歷。

在YouTube上查詢「學姐」，你就可以看到當初讓她爆紅的網絡節目：《木曜4超玩》拍攝的「一日系列」之《一日市長幕僚》。

「一日系列」節目

這個節目每周四在網絡上播出，主持人邰智源用一天的時間來親身體驗台灣各行各業的工作，在《一日市長幕僚》節目中，他到台北市政府擔任市長柯文哲的一日幕僚，體驗幕僚和市長的工作情況。

台北市政府媒體事務組安排工作人員黃瀞瑩充當邰智源的「學姐」，一整天帶著他跟柯文哲跑行程，而學姐黃瀞瑩在節目中的表現亮眼，令人印象深刻。

隨著節目的播出，學姐黃瀞瑩在網絡論壇上的討論度也呈直線上升，人氣爆漲，節目影片也在YouTube上成為大熱門，至今累計觀看次數已經超過1100萬次。

《一日市長幕僚》意外捧紅學姐，成功創造話題與人氣，接著《木曜4超玩》又推出《學姐感謝祭》邀她上節目直播，學姐的魅力果真無法擋，她一出場在線觀看人數立刻衝高，一離開直播觀看人數又立刻掉了一大半。

圖片版權 Huang Ching Yin Image caption 黃瀞瑩人氣爆紅，也開始幫柯文哲站台助選。

幕僚紅過市長

隨後，柯文哲到台北市議會進行施政報告，學姐黃瀞瑩也出現在市議會，許多網友破天荒第一次觀看市議會直播，而攝影師也有意無意地將鏡頭帶到學姐身上，給網友「滿滿的學姐」。

對於《一日市長幕僚》節目的爆紅，在台北市議會批評柯文哲最激烈的市議員王世堅也質疑柯文哲用上班時間拍攝節目，個人宣傳效果大於市政的宣傳，要求市政府說明。

黃瀞瑩前往王世堅辦公室說明，結果遭到辦公室主任沈志霖嚴詞訓問，引起大批支持學姐的網友替她抱不平。

學姐人氣支持度爆表，市長柯文哲也招架不住，在媒體的聯訪時候逗趣地說，他現在成了學姐的幕僚，因為每到一個地方，就會有人問學姐有沒有來。

圖片版權 Huang Ching Yin Image caption 黃瀞瑩上政論節目要將柯文哲團隊的理念完整論述。

有助選情

學姐的受歡迎程度也有利柯文哲的選情，柯文哲難以分身的時候，就讓學姐和其他年輕幕僚「帶打」跑選舉攤，支持群眾的熱情一樣不減。

在柯文哲的競選活動上，學姐和年輕幕僚也負責暖場的工作，活動一開始在台上唱嘻哈跳街舞炒熱氣氛，幫柯文哲拉攏年輕一代族群。

甚至有網友提議，要學姐去參選台北市議員，最好是在王世堅同一個選區參選向他挑戰，但柯文哲對此笑稱，要參選還要遷戶籍，時間上已經來不及了。

也有網友建議，按照學姐目前的人氣支持度，可以直接挑戰參選立法委員，但也有網友懷疑學姐的熱度是否能維持到兩年之後。

圖片版權 Huang Ching Yin Image caption 黃瀞瑩曾經留學英國，還將照片分享在自己的臉書上面。

選舉綜藝化

不論如何，黃瀞瑩從柯文哲的媒體事務幕僚到成為國民學姐而一夜爆紅，也凸顯出台灣政治選舉的綜藝化和娛樂化，以及越來越年輕的網絡世代對傳統的選舉產生的影響力。

進入網絡時代，台灣選舉也在不斷地進化更新，各政黨和候選人無不爭相吸引年輕族群的關注和支持，每個人都希望能衝高網絡人氣，成為版面最大，討論度最高的候選人。

臉書專頁已經是各家候選人的基本配備，社群網絡的戰線更是擴大到推特，以及年齡層更低、更年輕的Instagram。

在這樣的情況下，俗稱「小編」的候選人媒體幕僚所扮演的角色也就越來越重要，學姐黃瀞瑩就負責市長臉書粉絲頁和推特賬戶的經營。

另一方面，候選人也懂得利用網紅的人氣來增加曝光率，紛紛和知名網紅開直播，或是合作拍影片創造一波又一波的熱門話題。

而這些網紅也通過和政治人物的跨界合作，提升他們的網絡影響力，最後的結果就讓這場選舉好像是在看綜藝節目一樣，娛樂效果十足。