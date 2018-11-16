圖片版權 Taipei Golden Horse Film Festival

如果說奧斯卡小金人是好萊塢電影業中的最高榮譽，那麼在華語電影世界裏，能配得上相應地位的就是每年11月那座閃耀的金馬獎座。

這個星期六，一眾華語電影人將齊聚台北，出席第55屆金馬獎頒獎典禮。

BBC駐台灣記者蕭藹君（Cindy Sui）報道指，隨著華語電影業的投資力度逐漸雄厚，很可能在幾年後，周六晚上出現在紅地毯上的電影人當中就會有一些成為在全球範圍家喻戶曉的名字。畢竟在過去，華語電影當中一些響當當的人物都是在金馬獎上第一次被大多數人認識的——王家衛、李安、張曼玉和梁朝偉這些人物，都曾經得到過金馬獎的認可。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣大導演李安在金馬影展的紅地毯上。

對於金馬獎來說，其中一個重要的變化發生在1996年。那一年金馬獎開始允許中國大陸電影競逐獎項，自此它也從側面見證了中國大陸電影產業的崛起。

2016年，中國大陸電影人斬獲最佳劇情片、最佳導演和最佳男女主角等多個重量級獎項。

今年，金馬獎重要獎項的大多數提名都給了來自中國大陸的電影人。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣金馬影展對於影星粉絲來說也是一次支持偶像的盛會。

這裏，BBC總結了如下一些本屆金馬獎的看點。

中國大陸電影「大年」

對於金馬獎而言，今年可謂是中國大陸電影的「大年」。香港和台灣近年不時出現對本地電影市場衰落的感嘆，而中國電影則在巨額資本市場的推動下逐漸佔據越來越多的位置。

在今年最佳劇情長片五部提名作品當中只有一部作品來自台灣，另外四部則全數來自中國大陸；而中國大陸導演更是壟斷了最佳導演的全部五個提名。

類似的情況也出現在男女主角提名當中，《誰先愛上他的》男女主角邱澤和謝盈萱分別角逐影帝影后，但兩個獎項的其餘提名全部來自中國大陸。

中國內地媒體還評論稱，今年中國大陸電影全面「領跑」金馬獎的背後，是在「唯票房論」市場之外的一種進步，各部獲得提名的中國大陸電影在類型、題材和人文底蘊上均有了新的生態趨勢。

張藝謀能否拿下個人首座金馬？

這位68歲的傳奇導演可能是中國在海外最有知名度的導演了。然而，儘管他曾經憑《大紅燈籠高高掛》甚至得到過奧斯卡的提名，但是他從未獲得過金馬獎。這一點有望在今年發生改變。

圖片版權 Taipei Golden Horse Film Festival Image caption 張藝謀能否填補個人在金馬獎上的「空白」？

他的新作《影》將競逐最佳劇情長片，而張藝謀自己也獲得最佳導演提名。

不過，蕭靄君指，金馬獎的精彩之處在於，它對於黑馬的青睞絶不亞於成名電影人，所以獎項也很可能會花落任何一個名氣不如張藝謀的電影人。

圖片版權 Taipei Golden Horse Film Festival Image caption 婁燁，最敢於觸碰禁忌話題的導演之一。

婁燁再打「擦邊球」

一直以來，他是中國大陸電影圈當中的一個異類。《蘇州河》以及《周末情人》等作品所探討的性和性別等禁忌話題，令他有過不少在創作中與中國審查部門較勁的經驗。

因此，當我們告訴你，他的最新作品、今年的金馬獎提名電影《風中有朵雨做的雲》觸及的是當下中國非常敏感的腐敗話題的時候，你或許並不應該覺得奇怪。

而據中國媒體報道，這部講述年輕警官冒險調查腐敗案件的電影已經在中國大陸通過審查。

圖片版權 Taipei Golden Horse Film Festival Image caption 萬瑪才旦將一部西藏電影帶到了台灣。

藏族影人萬瑪才旦有望奪最佳導演

在世界任何電影節當中，以西藏為故事背景的提名作品並不多，而西藏電影人獲提名最佳導演的情況則更為少見。

而這一年的金馬獎，48歲的藏族導演萬瑪才旦將與張藝謀、姜文等大導演並列角逐最佳導演獎項。

他的作品《撞死一隻羊》講述一個卡車司機在西藏地區一個荒無人煙的地方接了一個坐順風車的人，之後發現這個年輕人正在前去向殺父仇人報復的路上。

時代精神

近年的台灣與香港電影獎項，在一定程度上也成為量度華語兩岸政治溫度的參照物。

在婁燁《風中有朵雨做的雲》講述一個審批城市拆遷項目的地方政府官員和一個地產發展商狹路相逢的故事。

這名建設委員會主任在一場抗議事件的糾紛中意外墮樓身亡，一名年輕警員在調查事件過程中發生一連串錯綜複雜的婚外戀和謀殺事件，連自己也不知不覺被牽連其中。

BBC記者蕭靄君報道稱，這樣一個故事出現在中國國家主席習近平反腐運動進行數年的背景下是恰如其分，很多外國觀眾或許不知道中國經濟改革的細節，但是這樣一部電影無疑會成為當下中國的一種飯後談資。

圖片版權 Village Roadshow Asia Image caption 備受讚譽的張藝謀新作《影》。

然後，一向能夠凖確把握作品尺度的張藝謀，在新作品《影》當中講述一個虛構的落難皇帝捲土重來的故事，是否作政治寓言的解讀尚未可知，但至少其令人窒息的風格化影像和中國一對當紅影星夫婦鄧超和孫儷擔綱男女主角的陣容，足以令人期待。

圖片版權 Ocean Entertainment Co Image caption 《誰先愛上他的》再度探討同性戀議題。

至於台灣電影，一部講述同性戀倫理的《誰先愛上他的》在今年最為矚目，也充分顯示了台灣作為亞洲同性議題先驅的名聲。

獲提名最佳劇情長片的《誰先愛上他的》，由最佳女主角提名者謝盈萱主演，講述女主人公發現死去的丈夫已將他的同性愛人列為保險金的受益人之後所發生的故事。她帶著兒子前去找丈夫的愛人索要金錢，卻由此令她的兒子得到了一個更深入了解父親的機會。

圖片版權 Reuters Image caption 幾年前香港的「雨傘運動」成為紀錄片題材。

對於政治題材，台灣金馬獎也從不迴避。今年的最佳紀錄片提名作品當中就有講述「太陽花學運」的《我們的青春，在台灣》和記述香港佔領運動的《傘上：遍地開花》兩部作品。

年輕導演遺作

29歲的中國作家兼導演胡波獲提名最佳導演，但他本人已再看不到。

《大象席地而坐》成為他第一部也是最後一部電影作品，他在較早前自殺身亡。

圖片版權 Dongchun Films Image caption 胡波《大象席地而坐》已成為導演遺作。

故事講述中國北部城市滿州裏，一隻動物園裏的大象據說每天坐在那裏，對周邊世界全然不顧。這個地方成為了故事中四個主人公一種難以擺脫的嚮往。他們竭力排除各種困難去這個地方並寄希望於此。

如今，影片不得不成為人們對胡波超然世外的某種解讀。在他離世後，這部作品由一個製作團隊完成。

圖片版權 Nicetop Independent Limited Image caption 再度劍走偏鋒的陳果作品《三夫》。

陳果的「妓女三部曲」終章

香港獨立電影製作人陳果終於攜著他的「妓女三部曲」第三部《三夫》來到金馬獎。

這是關於一個居住在香港船屋上的妓女的故事。這個精力旺盛的女人同時有三個丈夫，但傳統的中式道德觀念並未令她退讓，她仍然堅強地努力從事她的職業。

山東籍演員曾美慧孜在影片當中有相當大膽的演出，她同時也獲得最佳女主角的提名。

與前兩部系列作品《榴槤飄飄》和《香港有個荷裏活》一樣，陳果再次用性作為題材，譜寫了一部關於當代香港的寓言。

影后之爭

台灣演員謝盈萱在《誰先愛上他的》裏面有非常令人信服的表演。憑著一個強忍著憤怒的女性角色，她已經贏得了台北電影獎最佳女主角獎。假如奪下金馬，將是她目前演藝生涯當中的最高榮譽。

而她的競爭對手，除了為出演《三夫》增重13公斤且有大尺度演出的曾美慧孜，還有賈樟柯作品《江湖兒女》的女主角趙濤，以及早已成名的孫儷（《影》）和周迅（《你好，之華》）。

圖片版權 Taipei Golden Horse Film Festival Image caption 《誰先愛上他的》女主角謝盈萱。

圖片版權 Taipei Golden Horse Film Festival Image caption 曾美慧孜在《三夫》當中給出令人難以忘懷的表演，但她能否一舉奪得金馬？

第55屆金馬獎主要提名名單：

最佳劇情長片

《誰先愛上他的》

《影》

《我不是藥神》

《地球最後的夜晚》

《大象席地而坐》

最佳導演

畢贛－《地球的最後夜晚》

萬瑪才旦－《撞死了一隻羊》

婁燁－《風中有朵雨做的雲》

姜文－《邪不壓正》

張藝謀－《影》

最佳男主角

段奕宏－《暴雪將至》

徐崢－《我不是藥神》

鄧超－《影》

邱澤－《誰先愛上他的》

彭昱暢－《大象席地而坐》

最佳女主角

謝盈萱－《誰先愛上他的》

孫儷－《影》

趙濤－《江湖兒女》

曾美慧孜－《三夫》

周迅－《你好，之華》

最佳男配角

李鴻其－《幸福城市》

鄭人碩－《角頭2：王者再起》

章宇－《我不是藥神》

田壯壯－《後來的我們》

袁福華－《翠絲》

最佳女配角

張子楓－《你好，之華》

許晴－《邪不壓正》

惠英紅－《翠絲》

丁寧－《幸福城市》

黃嘉千－《老大人》

最佳新導演

徐譽庭、許智彥－《誰先愛上他的》

董越－《暴雪將至》

劉若英－《後來的我們》

文牧野－《我不是藥神》

胡波－《大象席地而坐》

最佳原著劇本