五星酒店衛生亂象：「解決不了問題，先把提問題的人解決了」

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出門在外住酒店，泡茶、喝咖啡，晚上洗漱、刷牙，再平常不過。然而，與你嘴唇親密接觸的杯子，卻是拿用過的浴巾或擦過馬桶的抹布擦拭透亮。這令人作嘔的一幕，在中國社交平台微博上被曝光後，引起軒然大波。

微博知名網友@花總丟了金箍棒（簡稱：花總），發佈他今年以來自己入住五星級酒店秘密拍攝的視頻。

令輿論更難以接受的是，視頻中被點名的14家酒店包括萬豪、喜來登、香格里拉、喜來登等五星級酒店，以及文華東方、麗思卡爾頓等全球頂級酒店。

視頻發出後，14家酒店中的13家發佈聲明承認存在問題，表示整改。但有酒店從業者私自取得並擴散爆料人花總的私人信息，引起對酒店行業商業道德的質疑。

爆發增長背後的亂象

「去年在江蘇一間酒店，吃完午飯回到客房，正好撞見做衛生的大姐在用我洗澡用過的浴巾擦杯子，當時我就有些不舒服，因為浴巾也擦過腳什麼的。」花總向中國媒體表示，以前也了解酒店行業的亂象，但沒想到自己住五星級酒店也這樣。

此後，花總在網上購買電子表型的秘密拍攝設備，放置在客房衛生間。三個月的時間陸續拍攝了「30家多家」酒店，並未刻意挑選拍攝對象的情況下，除了兩家賓館外，「全體淪陷」。

視頻中反映出的問題，包括：用地上髒浴巾或一塊髒毛巾擦拭口杯、馬桶、浴盆；從垃圾桶裏揀出一次性杯蓋用衣服擦拭後重覆使用；將馬桶刷和擦杯子的抹布放在同一個工具箱中等。

一位在麗江、大理以及重慶等地從事多年酒店管理的人士向BBC中文表示，酒店行業「一塊抹布擦所有」非常普遍，一些中低檔酒店甚至會培訓清潔人員這麼做；其實，這兩年酒店業不規範多次被媒體曝光，這次引起這麼大反響是因為曝光酒店數量多，而且都是頂級酒店。

花總認為，問題原因很複雜，主要是中國現在商業地產發展速度很快，不停蓋新的酒店，世界級酒店在中國的擴張都是全球最快的，這麼快的擴張，人員儲備不一定跟得上。

《新京報》報道，1999年到2016年，中國的五星級酒店數量增長了10倍。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國商業地產包括酒店建設迅速，但管理和人員儲備並未跟上

「解決不了問題，先解決提問題的人」

「以後在搞這種監督已經不可能了。事後就已經有酒店把我的個人信息暴露出來。」花總稱，現在很多人掌握了其名字護照號，個人信息的洩漏成為這件事後他個人承擔的後果。「表現出他們一個心態：我可能來不及解決問題，那我先解決提問題的人。」

貴陽希爾頓花園酒店並不在曝光行列，但其工作人員在社交媒體群中傳播花總護照截圖等個人信息。這一行為被輿論廣泛批評後，酒店發佈道歉聲明，稱對涉事員工進行調查並將進一步處理。

前述酒店從業人士向BBC中文表示，這些行為反應出酒店業商業道德構建的不完善，雖然表面上看是「打掃的大姐個人操作違規」，但稍微深想就知道，問題的關鍵是酒店為了省錢和方便，沒有設置強制回收杯子統一消毒清理的流程，而且對與清潔人員實行計件結算，而且客房主管檢查的是擦得亮不亮，對清潔的過程不會過問。

實際上，在中國境內，這種情況有規章可依。《公共場所衛生管理條例實施細則》中提到，可以反覆使用的用品用具應當以可以換，按照有關衛生標凖和要求清晰、消毒、保潔。

不過，網友質疑，雖有規定，但是沒有執行，「規定就成了一個諷刺」，平時沒有監管和抽查，出了問題後，衛生監督人員拿著設備上門取樣和約談就更像「緊急作秀」。網友評價，如果監管只是一陣風，那麼這些酒店也只會「虛心接受，屢教不改」。