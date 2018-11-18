圖片版權 cna Image caption 台灣導演傅榆（左），以拍攝2014年台灣"太陽花學運"的紀錄片《我們的青春，在台灣》奪得金馬獎最佳紀錄片獎。

台導演「期許獨立」

華人世界分量最重的電影盛事之一「金馬獎」17日在台北舉辦頒獎典禮。因為兩岸電影人在致詞時的「國家認同」差異，意外讓典禮出現些許火藥味。

36歲的台灣導演傅榆，以拍攝2014年台灣「太陽花學運」的紀錄片《我們的青春，在台灣》奪得金馬獎最佳紀錄片獎。傅榆登台領獎時，突然有感而發說出：「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」

傅榆在說出這番話時，難掩情緒激動，台下的群眾則給予掌聲回應。根據台媒報導，傅榆父親是馬來西亞華僑、母親是印度尼西亞華僑，在台灣出生的她，年少時曾經也對自己的身份認同困惑，直到上大學後，接觸不同的政治立場，才逐漸找到自己的台灣身份認同。

傅榆在說出這番話時，難掩情緒激動，台下觀眾則給予掌聲回應。

傅榆這番發言，引起網絡上許多討論，中國大陸網友們指責這是「台獨言論」，並湧入傅榆的臉書批評。而台灣網友們則多半認為，這是傅榆自己的言論自由。還有評論表示，得獎作品是政治事件的紀錄片，傅榆在回憶當時時空背景下，說出這樣的話是很自然的。

反擊的聲音

傅榆的發言似乎遭到了中國大陸藝人的「反擊」。2017年以電影「老獸」獲得金馬影帝的涂們在頒獎時稱：「特別榮幸再次來到『中國台灣』金馬獎頒獎，我感到了兩岸一家親。」

今年奪得金馬獎影帝的中國大陸演員徐崢，也在領獎時大喊：「這裏是一個專業的殿堂，我相信中國電影一定會越來越好！」

圖片版權 Weibo Image caption 金馬獎頒獎禮上的致辭事件發生後，「鞏俐拒絶頒獎」和「中國一點也不能少」迅速佔據微博熱搜榜。

在傅榆發言前，中國大陸導演張藝謀也在頒獎前說，看到「這麼多年輕導演的作品，代表著中國電影的希望！」兩岸藝人在舞台上的致詞，或多或少都表現自己的不同觀點。

除了導演婁燁外，其他中國大陸藝人一齊缺席了頒獎典禮結束後的惜別餐會。

不少大陸藝人還一致在微博等社交圈轉發「中國，一點也不能少」為主題、含有台灣在內的中國疆域貼圖，發帖者包括日前有逃稅爭議的范冰冰。一些大陸一線藝人，幾乎都同時間轉發，表示自己的政治態度。身為金馬獎評委會主席的鞏俐，原先預定跟李安一同頒獎，但突然改變，沒有登台。

圖片版權 AFP Image caption 身為金馬獎評委會主席的鞏俐，原先預定跟李安一同頒獎，但突然改變，沒有登台。

網絡熱詞和個人聲援

事情的演變一發不可收拾，「中國，一點也不能少」躍升為微博的熱搜排行榜，許多中國大陸網友的討論下，導演傅榆也突然成為熱議話題。

傅榆本人則是在官方臉書表示「無法寫些什麼長篇大論。只想先說，想罵人的請來這邊」，開放中國大陸網友發表憤怒留言。

在場的台灣文化部長鄭麗君，會後同時用臉書聲援表示「台灣是亞洲最自由、民主、多元、熱情的國家」。隨後又在文末補充「但請記得：這裏是台灣，不是『中國台灣』」，再度引發下面兩岸網友的留言支持與攻擊。

至今已頒發55屆的金馬獎，是兩岸三地最早舉辦的電影獎項，不少華人演員都把贏取金馬獎視為演藝生涯的追求目標。

分析：台灣地方選舉前的「國家認同風波」

BBC中文駐台灣特約記者 鄭仲嵐

圖片版權 Reuters Image caption 傅榆（右）展示獲得的金馬獎獎杯。

這次金馬獎的「國家認同風波」，正逢台灣地方選舉前一周，也讓選前的台灣再度討論「中國大陸政治因素介入」議題。

金馬獎近十年來逐漸由中國大陸產的電影主導，兩岸演藝圈人士都會在典禮上避開敏感政治問題。2016年香港獨立政治電影「十年」入圍，中國大陸官媒更在延時直播中直接讓該片段「被消失」。

然而，放眼全世界的影展或是演藝圈頒獎典禮，不少藝人都會對時事發表個人意見。之前的多倫多以及柏林影展，美國總統特朗普也都「中箭」，成為頒獎人或是得獎者們調侃的對象。

傅榆致辭事件發酵後，包括深陷逃稅醜聞的范冰冰等在內的大陸藝人在網絡上迅速表態，不免讓人聯想，這種表態是大家集體「自我審查」後的反應。

逼近一甲子歲月的金馬獎，雖然是兩岸藝術的盛典，但在現今兩岸政治互動冷卻之時，也在彼此的認同上，出現攻防戰。往後的一段時間，可能會讓中國大陸藝人出現寒蟬效應，就算來台灣參加活動，可能都會避免在公開場合發言。