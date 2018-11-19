圖片版權 BBC News Chinese Image caption 這是三名「佔中」運動發起人首次就該次抗議受審。

香港「雨傘運動」爆發四年多後，九名民主派政治人物與學生領袖正式受審。他們被訴以普通法中的公眾妨擾罪名。

九名被告人包括2014年「佔領中環」堵路抗議三名發起人戴耀廷、陳健民與朱耀明牧師，還有時任學生領袖張秀賢、鍾耀華。一些香港媒體將之稱為「佔中九子案」。

全體被告人於星期一（11月19日）開庭時否認全部控罪。如果被判有罪，法庭最高可對各人判處七年監禁。

一些國際人權活動團體批評這次審判威脅香港市民之表達自由，要求港府撤控，也有英國下議院議員就此提出辯論。香港行政長官林鄭月娥批評此類舉動干涉香港內部事務。

被告人的身份是什麼？

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 前排從左至右：鍾耀華、張秀賢、李永達、朱耀明、戴耀廷、陳健民、陳淑莊、邵家臻、黃浩銘。

九名被告人依起訴書中次序為：

戴耀廷——香港大學法律學者、「佔領中環」運動發起人 陳健民——香港中文大學社會學學者、「佔領中環」運動發起人 朱耀明——基督教新教浸信會牧師、「佔領中環」運動發起人、1989年「六四」事件後參與「黃雀行動」營救中國大陸異議人士主要人物之一 陳淑莊——香港立法會直選議員、執業大律師、香港公民黨創黨黨員 邵家臻——香港立法會間選議員、香港浸會大學社會工作學系講師 張秀賢——香港中文大學學生會前會長、香港專上學生聯會（學聯）前常務委員、原學民思潮發言人 鍾耀華——學聯前常務秘書、香港中文大學學生會前會長、「佔中」抗議期間與港府官員對話之五名學聯常委之一 黃浩銘——香港社會民主連線外務副主席 李永達——香港立法會前直選議員、香港民主黨創黨黨員

他們具體被起訴哪些控罪？

「佔中」堵路抗議歷時79天，合稱「佔中三子」的戴耀廷、陳健民、朱耀明於2014年12月3日到警署自首，警方直到2017年9月正式提控。

圖片版權 AFP Image caption 發生在2014年9月底的「佔中」堵路示威在金鐘、旺角和銅鑼灣三處地點持續了79天。

九名被告分別被控以「串謀作出公眾妨擾」、「煽惑他人作出公眾妨擾」或「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪名。其中，「佔中三子」同時被起訴此三項控罪。戴耀廷本人曾撰文形容「公眾妨擾」罪跟中國大陸刑法中的「尋釁滋事罪」相似。

負責公訴的香港律政司以普通法罪行提訴，意味著控罪並非來自成文法條，而是歷來案例。控罪本身不存在最高刑罰，實際可判刑罰視乎審案法院之權限。

此案於西九龍裁判法院審理，但實際上是高一級的香港區域法院（地方法院）借用場地開庭。因此，根據區域法院之管轄權，法官最高可以判處每名被告人七年監禁。

案件於2018年1月初初審時，辯護方曾質疑公訴方控罪重覆，且涉嫌違憲。但主審法官陳仲衡不認同，並認為控罪不影響香港民眾的言論自由，批准公訴方繼續提訴。

國際社會在審前有何評論？

國際特赦組織（Amnesty International）與人權觀察（Human Rights Watch）於審前發表聲明，批評港府選用普通法罪行起訴，控罪定義空泛，促請特區政府撤控。

與此同時，英國執政保守黨人權委員會主席，下議院議員布魯斯（Fiona Bruce MP）與另外七名跨黨派議員聯署提案，擬於下議院辯論是次審訊，動議內容包括「譴責利用普通法罪行提訴，而似乎是為了滋擾並噤聲支持民主的人物」。

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 國際人權活動團體認為起訴「佔中」示威者對香港言論和表達自由不利。

正在巴布亞新幾內亞訪問的香港特首林鄭月娥星期一回應記者提問說，特區政府「反感亦反對」外國政府「干預香港的內部事務」。

林鄭月娥說：「這是很明顯的，這是香港在司法獨立、在法治的前提下，我們的檢控部門作出這個檢控決定，而在《基本法》下，這個檢控決定是只屬於律政司司長，我本人作為行政長官都不會去決定或干預一個檢控決定。」

「但外國政府或者外國國會議員竟然可以要求我們在檢控方面作出一些決定，我覺得這個是很明顯的干預內部事務，是非常不可取的。」

這是「傘運」發生四年來的首場審判嗎？

這是「雨傘運動」核心人物首次受審，但此前涉及學生領袖黃之鋒、周永康、羅冠聰等人的兩起關連案件已經審結判刑，其中一起刑事藐視法庭案仍待上訴。

香港媒體在「佔中九子案」初審時引述辯護方律師在庭上所說，「傘運」期間共有超過900人被捕，其中700多人至今未被起訴；公訴方律師表示，警方相關調查仍在進行。