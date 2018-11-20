圖片版權 EPA Image caption 這次選舉是蔡英文2016年當選台灣總統後，台灣第一次重要地方選舉，因此又被視為選民對她表現的一次"公投"。

台灣這周六（11月24日）舉行每四年一度的地方公職人員選舉（又稱「九合一選舉」）。這次選舉是蔡英文2016年當選台灣總統後，當地第一次大型地方選舉，因此又被視為台灣選民對蔡英文表現的一次「公投」。

BBC中文為你盤點這次選舉的五大看點。

公投議案

圖片版權 AFP Image caption 台灣選民在周六的選舉中，將同時表決多項與同性戀有關的議題。

除了市長和公職人員選舉外，合資格選民還可以同時就10個議題進行公投。其中最為矚目的，是讓選民表態他們是否同意「以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運」。

中國大陸當局早前已經多次向台灣政府施壓。中國國務院台灣辦公室發言人安峰山9月批評，國際奧委會對台灣參加奧運會有明確規定，安峰山又警告，如果台灣真的更改參加奧運的名義，將會「犧牲台灣的競技機會和利益福祉」。

而代表台灣的中華奧運委員會秘書長沈依婷今年5月時也指出，他們收到了國際奧委會的通知，不會批准他們以「台灣」名義參加東京奧運會。

圖片版權 Getty Images Image caption 2020年奧運將在東京舉行，台灣前奧運選手紀政等人髮動"2020東京奧運台灣正名公投聯署"，爭取用台灣的名字參加2020年東京奧運。

另外，公投的問題中有五個與同性戀平權有關，包括婚姻是否應限定在「一男一女的結合」、各級學校是否應對中小學生提及《性別平等教育法》提及的同性戀與權益，或應否修改民法保障同性婚姻等進行投票。

台灣去年通過修正《公投法》，大幅下調提案門檻。《公投法》規定，如一個公投議案獲得通過，行政機關要在3個月內草擬相關法案送交立法院審議。如果兩個決議對立的議案同時獲通過，最終會交由司法院大法官釋法解決。

來自中國的「假新聞「

圖片版權 XINHUA Image caption 中國國台辦發言人安峰山批評，民進黨的指控是"政治操弄手法"。

美國在台協會主席莫健（James Moriarty）早前接受台灣媒體TVBS訪問時指出，台灣與中國大陸均使用同樣語言，而且台灣有高度言論自由，令台灣成為全球被假新聞傷害最嚴重的國家。另外，民進黨在選舉前發佈電視宣傳片，警告中國網軍「已經侵入台灣，大規模製造假訊息」。

但是，莫健和民進黨的宣傳片均沒有給出具體的例子。TVBS其後指有專家質疑莫健聲稱「有外在勢力，試圖在台灣改變輿論風向，並散播不實資訊」的說法，把莫健的專訪從TVBS網站刪除，引來台灣其他媒體批評。

而國台辦發言人安峰山回應民進黨的指控時，批評民進黨每逢選舉為了掩飾自身執政不力，才會造謠抹黑大陸，形容這是「民進黨慣用的政治操弄手法」。

藍營反撲

圖片版權 CNA Image caption 監督年金改革行動聯盟動員軍公教團體，抗議年金改革時發動「夜宿圍城」行動，抗議民眾舉起「反污名」手牌表達訴求。

蔡英文2016年上任後實行了許多具爭議的政策。其中，2017年的年金改革引來最多批評，反對改革的退伍軍人、退休公務員、教師等團體認為政府的計劃會影響他們的權益，多次發起遊行。另外，蔡英文在競選總統前多次聲言會推動同性婚姻合法化，當選後卻無主動推動進程。

這些都影響民進黨候選人的選情，令他們在多個被視為民進黨傳統「票倉」的選區都面臨苦戰。

其中，最為矚目的選區在高雄，台灣五家媒體在上周二（11月13日）發表選前最後一次民意調查，其中四家媒體的調查結果都顯示國民黨候選人韓國瑜的支持度比民進黨候選人陳其邁高，被認為是帶領國民黨打破民進黨執政的「意外政治新星」。

另外，民進黨在新北市市長的選情也不如想像中樂觀。民進黨候選人蘇貞昌在新北市升格為直轄市前，已經當了八年的民選縣長，但上周二發佈的民調顯示，他跟國民黨候選人、現任新北市副市長侯友宜支持度不分上下。

台北市的五馬競爭

現任台北市長柯文哲2014年台灣地方選舉與民進黨協調，擊敗自1998年來就控制台北市的國民黨成功當選。他今年角逐連任，受到民進黨候選人姚文智、國民黨候選人丁守中和兩名無黨籍候選人吳萼洋和李錫錕挑戰。

台灣媒體多次舉行論壇，其中11月10日由台灣公共電視舉行的辯論是唯一五位候選人都有出席的論壇，因此最為矚目，而柯文哲過去四年的政績也成為論壇的主要議題。

柯文哲當年以「政壇素人」的形像取得選民支持，但上任後卻多次被指失言。其中，他上月出席台北市一個論壇時說，日本女孩子打扮化妝較美，台灣一些女孩子卻「直接上街嚇人」，引來抨擊。他其後坦言是失言，解釋自己其實是說女生出門要穿得整齊乾淨。

而在10日的論壇中，柯文哲就被吳萼洋批評，柯文哲任上台北市政府官員換人頻繁可見他沒有「氣度和修養」。丁守中也形容，台北市在柯文哲「無厘頭」的領導下還能維持市政，是當地大多數優質公務人員的功勞。柯文哲反駁稱，自己任上官員離職跟前市長郝龍斌速度其實差不多，只是因為自己「媒體關注度太高」。

首投族意向

台灣這次選舉中，地方公職人員選舉的選民年齡依舊定在20歲，但首次將公投選民年齡下調至18歲，這個調整令台灣增加了約60萬首次合資格的選民。

但台灣中央社早前引述一項民意調查指，約73%的受訪台灣青年對公共政策的討論「保持低度開放程度」，但有87%的受訪青年表示會與同輩討論社會議題，約80%受訪青年就表示會跟父母討論。

中央社引述進行調查的台灣民間組織家扶基金會社工處周大堯表示，調查結果顯示台灣青年看似不大願意參與選舉，卻踴躍與同輩和家長討論社會事務。